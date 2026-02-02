Offerte Sky
Probabili formazioni Serie A, come cambiano dopo il calciomercato invernale

Calciomercato

Introduzione

Stop al mercato in Serie A: tante le operazioni in entrata e in uscita che hanno modificato le rose del nostro campionato. Quali sono state tutte le ufficialità squadra per squadra? Ecco come sono cambiate le 20 formazioni tipo dopo la sessione invernale di calciomercato


ACQUISTI UFFICIALI: SERIE A - PARAMETRI ZERO  - SVINCOLATI

Quello che devi sapere

Atalanta

ACQUISTI:

  • Raspadori (a, Atletico Madrid)

CESSIONI:

  • Lookman (a, Atletico Madrid)
  • Maldini (a, Lazio)
  • Brescianini (c, Fiorentina)
  • I. Sulemana (Cagliari)
  • Godfrey (d, Brondby)
  • Bonfanti (d, Spezia)

1/20

Bologna

ACQUISTI:

  • Helland (d, Brann)
  • Sohm (c, Fiorentina)
  • Joao Mario (d, Juventus)

CESSIONI:

  • Immobile (a, Paris FC)
  • Holm (d, Juventus)
  • Posch (d, Como)
  • Fabbian (c, Fiorentina)
  • Karlsson (a, Utrecht)
  • Corazza (d, Cesena)
  • Sosa (d, Colo-Colo)
  • Byar (c, Wydad)

2/20
Cagliari

ACQUISTI:

  • Albarracin (a, Boston River)
  • Dossena (d, Como)
  • I. Sulemana (c, Atalanta)

CESSIONI:

  • Luperto (d, Cremonese)
  • Prati (c, Torino)
  • Di Pardo (d, Sampdoria),
  • Radunovic (p, Spezia)
  • Cavuoti (c, Bari)
  • Di Paolo (a, Siracusa)
  • Gallea (d, Lumezzane)

3/20

Como

ACQUISTI: 

  • Lahdo (c, Hammarby)

CESSIONI:

  • Dossena (d, Cagliari)
  • Posch (d, Mainz)
  • Cutrone (a, Monza)
  • Cerri (a, Cesena)
  • Verdi (c, Sudtirol)
  • Sala (d, Avellino)
  • Jack (d, Catanzaro)
  • Fumagalli (a, Reggiana)

4/20
Cremonese

ACQUISTI:

  • Luperto (d, Cagliari)
  • Thorsby (c, Genoa)
  • Djuric (a, Parma)
  • Maleh (c, Lecce)

CESSIONI:

  • Vazquez (a, Belgrano)
  • Johnsen (a, Palermo)
  • Valoti (c, Spezia)
  • De Luca (a, Modena)
  • Sernicola (d, Spezia)
  • Lordkipanidze (c, Carrarese)

5/20

Fiorentina

ACQUISTI:

  • Harrison (a, Leeds)
  • Brescianini (c, Atalanta)
  • Fabbian (c, Bologna)
  • Solomon (a, Tottenham)
  • Rugani (d, Juventus)

CESSIONI:

  • Marí (d, Al-Hilal)
  • Dzeko (a, Schalke 04)
  • Krastev (d, Spartak Varna)
  • Nzola (a, Sassuolo)
  • Sohm (c, Bologna)
  • Richardson (c, Copenaghen)
  • Martinelli (p, Sampdoria)
  • Infantino (c, Argentinos Jrs)

6/20
Genoa

ACQUISTI:

  • Amorim (c, Alverca)
  • Bijlow (p, Feyenoord)
  • Baldanzi (c, Roma)
  • Zatterstrom (d, Sheffield United)

CESSIONI:

  • Thorsby (c, Cremonese)
  • Venturino (a, Roma)
  • Fini (a, Frosinone)
  • Ankeye (a, Krasava)
  • Papadopoulos (c, Levadiakos)
  • Stolz (p, Grazer)

7/20

Inter

ACQUISTI:

  • Jakirovic (d, Dinamo Zagabria)

CESSIONI:

  • Asllani (c, Besiktas)
  • F. Carboni (d, Parma)
  • V. Carboni (c, Racing)
  • Palacios (d, Estudiantes)
  • Massolin (c, Modena)

8/20
Juventus

ACQUISTI:

  • Boga (a, Nizza)
  • Holm (d, Bologna)

CESSIONI:

  • Douglas Luiz (c, Aston Villa)
  • Rugani (d, Fiorentina)
  • Joao Mario (d, Bologna)
  • Pedro Felipe (d, Sassuolo)
  • Rouhi (d, Carrarese)

9/20

Lazio

ACQUISTI:

  • Taylor (c, Ajax)
  • Ratkov (a, Salisburgo)
  • Przyborek (c, Pogon Szczecin)
  • Maldini (a, Atalanta)
  • Motta (p, Reggiana)

CESSIONI:

  • Castellanos (a, West Ham)
  • Guendouzi (c, Fenerbahce)
  • Mandas (p, Bournemouth)
  • Gonzalez (a, Atlas)
  • Kamenovic (d, Lokomotiva)

10/20
Lecce

ACQUISTI:

  • Gandelman (c, Gent)
  • Ngom (c, Estrela Amadora)
  • Fofana (c, Grazer)
  • Cheddira (a, Napoli)

CESSIONI:

  • Maleh (c, Cremonese)
  • Kaba (c, Nantes)
  • Guilbert (d, Nantes)
  • Pierret (c, Red Star)
  • Kouassi (d, Stade Lavallois)
  • Rafia (c, Esperance)
  • Mommo (a, Seinajoki)
  • Salomaa (a, FC Inter)

11/20

Milan

ACQUISTI:

  • Fullkrug (a, West Ham)

CESSIONI:

  • Zeroli (c, Juve Stabia)
  • Cissé (c, Catanzaro)

12/20
Napoli

ACQUISTI:

  • Giovane (a, Verona)
  • Alisson Santos (a, Sporting)

CESSIONI:

  • Lang (a, Galatasaray)
  • Lucca (a, Nottingham Forest)
  • Marianucci (d, Torino)
  • Cheddira (a, Lecce)
  • Ngonge (a, Espanyol)
  • Ambrosino (a, Modena)
  • Sgarbi (a, Avellino)

13/20

Parma

ACQUISTI:

  • Elphege (a, Grenoble)
  • Strefezza (a, Olympiacos)
  • Nicolussi Caviglia (c, Venezia)
  • F. Carboni (d, Inter)

CESSIONI:

  • Lovik (d, Trabzonspor)
  • Djuric (a, Cremonese)
  • Begic (a, Sampdoria)
  • Hernani (c, Monza)
  • Kouda (c, Mantova)

14/20
Pisa

ACQUISTI:

  • Durosinmi (a, Viktoria Plzen)
  • Bozhinov (d, Anversa)
  • Iling-Junior (c, Aston Villa)
  • Stojilkovic (a, Cracovia)
  • Loyola (c, Independiente)

CESSIONI:

  • Esteves (d, Bari)
  • Lusuardi (d, Reggiana)
  • Vukovic (p, Mantova)
  • Vignato (a, Akritas Chlorakas)

15/20

Roma

ACQUISTI:

  • Vaz (a, Marsiglia),
  • Malen (a, Aston Villa)
  • Zaragoza (a, Bayern Monaco)
  • Venturino (a, Genoa)

CESSIONI:

  • Abraham (a, Besiktas)
  • Baldanzi (c, Genoa)

16/20
Sassuolo

ACQUISTI:

  • Bakola (c, Marsiglia)
  • Nzola (a, Fiorentina)
  • Garcia (d, Marsiglia)
  • Pedro Felipe (d, Juventus)

CESSIONI:

  • Pierini (a, Sampdoria)
  • Skjellerup (a, Spezia)
  • Odenthal (d, Bari)
  • Paz (d, Reggiana)

17/20

Torino

ACQUISTI:

  • Prati (c, Cagliari)
  • Obrador (d, Benfica)
  • Marianucci (d, Napoli)
  • Kulenovic (a, Dinamo Zagabria)
  • Ebosse (d, Udinese)

CESSIONI:

  • Popa (p, Cluj)
  • Mullen (d, Bohemians)
  • Bianay Balcot (d, Mantova)
  • Dembélé (d, Mantova)

18/20
Udinese

ACQUISTI:

  • Arizala (c, Independiente Medellin)
  • Mlacic (d, Dinamo Zagabria)

CESSIONI:

  • Lucca (a, Napoli)
  • Lovric (c, Verona)
  • Ebosse (d, Torino)
  • Bravo (a, Las Palmas)
  • Brenner (a, Vasco da Gama)
  • Pizarro (a, Racing)
  • Buta (d, Rio Ave)
  • Palma (d, Sampdoria)
  • Esteves (d, Catanzaro)

19/20

Verona

ACQUISTI:

  • Bowie (a, Hibernian)
  • Lirola (d, Marsiglia)
  • Isaac (a, Atletico Mineiro)
  • Edmundsson (d, Wisla Plock)
  • Borghi (p, Corinthians)
  • Lovric (c, Udinese)

CESSIONI:

  • Giovane (a, Napoli)
  • Kastanos (c, Aris Limassol)
  • Tavsan (a, Samsunspor)
  • Santiago (c, Arouca)
  • Mitrovic (a, Asteras Aktor)

20/20
