Introduzione
Stop al mercato in Serie A: tante le operazioni in entrata e in uscita che hanno modificato le rose del nostro campionato. Quali sono state tutte le ufficialità squadra per squadra? Ecco come sono cambiate le 20 formazioni tipo dopo la sessione invernale di calciomercato
ACQUISTI UFFICIALI: SERIE A - PARAMETRI ZERO - SVINCOLATI
Quello che devi sapere
Atalanta
ACQUISTI:
- Raspadori (a, Atletico Madrid)
CESSIONI:
- Lookman (a, Atletico Madrid)
- Maldini (a, Lazio)
- Brescianini (c, Fiorentina)
- I. Sulemana (Cagliari)
- Godfrey (d, Brondby)
- Bonfanti (d, Spezia)
Bologna
ACQUISTI:
- Helland (d, Brann)
- Sohm (c, Fiorentina)
- Joao Mario (d, Juventus)
CESSIONI:
- Immobile (a, Paris FC)
- Holm (d, Juventus)
- Posch (d, Como)
- Fabbian (c, Fiorentina)
- Karlsson (a, Utrecht)
- Corazza (d, Cesena)
- Sosa (d, Colo-Colo)
- Byar (c, Wydad)
Cagliari
ACQUISTI:
- Albarracin (a, Boston River)
- Dossena (d, Como)
- I. Sulemana (c, Atalanta)
CESSIONI:
- Luperto (d, Cremonese)
- Prati (c, Torino)
- Di Pardo (d, Sampdoria),
- Radunovic (p, Spezia)
- Cavuoti (c, Bari)
- Di Paolo (a, Siracusa)
- Gallea (d, Lumezzane)
Como
ACQUISTI:
- Lahdo (c, Hammarby)
CESSIONI:
- Dossena (d, Cagliari)
- Posch (d, Mainz)
- Cutrone (a, Monza)
- Cerri (a, Cesena)
- Verdi (c, Sudtirol)
- Sala (d, Avellino)
- Jack (d, Catanzaro)
- Fumagalli (a, Reggiana)
Cremonese
ACQUISTI:
- Luperto (d, Cagliari)
- Thorsby (c, Genoa)
- Djuric (a, Parma)
- Maleh (c, Lecce)
CESSIONI:
- Vazquez (a, Belgrano)
- Johnsen (a, Palermo)
- Valoti (c, Spezia)
- De Luca (a, Modena)
- Sernicola (d, Spezia)
- Lordkipanidze (c, Carrarese)
Fiorentina
ACQUISTI:
- Harrison (a, Leeds)
- Brescianini (c, Atalanta)
- Fabbian (c, Bologna)
- Solomon (a, Tottenham)
- Rugani (d, Juventus)
CESSIONI:
- Marí (d, Al-Hilal)
- Dzeko (a, Schalke 04)
- Krastev (d, Spartak Varna)
- Nzola (a, Sassuolo)
- Sohm (c, Bologna)
- Richardson (c, Copenaghen)
- Martinelli (p, Sampdoria)
- Infantino (c, Argentinos Jrs)
Genoa
ACQUISTI:
- Amorim (c, Alverca)
- Bijlow (p, Feyenoord)
- Baldanzi (c, Roma)
- Zatterstrom (d, Sheffield United)
CESSIONI:
- Thorsby (c, Cremonese)
- Venturino (a, Roma)
- Fini (a, Frosinone)
- Ankeye (a, Krasava)
- Papadopoulos (c, Levadiakos)
- Stolz (p, Grazer)
Inter
ACQUISTI:
- Jakirovic (d, Dinamo Zagabria)
CESSIONI:
- Asllani (c, Besiktas)
- F. Carboni (d, Parma)
- V. Carboni (c, Racing)
- Palacios (d, Estudiantes)
- Massolin (c, Modena)
Juventus
ACQUISTI:
- Boga (a, Nizza)
- Holm (d, Bologna)
CESSIONI:
- Douglas Luiz (c, Aston Villa)
- Rugani (d, Fiorentina)
- Joao Mario (d, Bologna)
- Pedro Felipe (d, Sassuolo)
- Rouhi (d, Carrarese)
Lazio
ACQUISTI:
- Taylor (c, Ajax)
- Ratkov (a, Salisburgo)
- Przyborek (c, Pogon Szczecin)
- Maldini (a, Atalanta)
- Motta (p, Reggiana)
CESSIONI:
- Castellanos (a, West Ham)
- Guendouzi (c, Fenerbahce)
- Mandas (p, Bournemouth)
- Gonzalez (a, Atlas)
- Kamenovic (d, Lokomotiva)
Lecce
ACQUISTI:
- Gandelman (c, Gent)
- Ngom (c, Estrela Amadora)
- Fofana (c, Grazer)
- Cheddira (a, Napoli)
CESSIONI:
- Maleh (c, Cremonese)
- Kaba (c, Nantes)
- Guilbert (d, Nantes)
- Pierret (c, Red Star)
- Kouassi (d, Stade Lavallois)
- Rafia (c, Esperance)
- Mommo (a, Seinajoki)
- Salomaa (a, FC Inter)
Milan
ACQUISTI:
- Fullkrug (a, West Ham)
CESSIONI:
- Zeroli (c, Juve Stabia)
- Cissé (c, Catanzaro)
Napoli
ACQUISTI:
- Giovane (a, Verona)
- Alisson Santos (a, Sporting)
CESSIONI:
- Lang (a, Galatasaray)
- Lucca (a, Nottingham Forest)
- Marianucci (d, Torino)
- Cheddira (a, Lecce)
- Ngonge (a, Espanyol)
- Ambrosino (a, Modena)
- Sgarbi (a, Avellino)
Parma
ACQUISTI:
- Elphege (a, Grenoble)
- Strefezza (a, Olympiacos)
- Nicolussi Caviglia (c, Venezia)
- F. Carboni (d, Inter)
CESSIONI:
- Lovik (d, Trabzonspor)
- Djuric (a, Cremonese)
- Begic (a, Sampdoria)
- Hernani (c, Monza)
- Kouda (c, Mantova)
Pisa
ACQUISTI:
- Durosinmi (a, Viktoria Plzen)
- Bozhinov (d, Anversa)
- Iling-Junior (c, Aston Villa)
- Stojilkovic (a, Cracovia)
- Loyola (c, Independiente)
CESSIONI:
- Esteves (d, Bari)
- Lusuardi (d, Reggiana)
- Vukovic (p, Mantova)
- Vignato (a, Akritas Chlorakas)
Roma
ACQUISTI:
- Vaz (a, Marsiglia),
- Malen (a, Aston Villa)
- Zaragoza (a, Bayern Monaco)
- Venturino (a, Genoa)
CESSIONI:
- Abraham (a, Besiktas)
- Baldanzi (c, Genoa)
Sassuolo
ACQUISTI:
- Bakola (c, Marsiglia)
- Nzola (a, Fiorentina)
- Garcia (d, Marsiglia)
- Pedro Felipe (d, Juventus)
CESSIONI:
- Pierini (a, Sampdoria)
- Skjellerup (a, Spezia)
- Odenthal (d, Bari)
- Paz (d, Reggiana)
Torino
ACQUISTI:
- Prati (c, Cagliari)
- Obrador (d, Benfica)
- Marianucci (d, Napoli)
- Kulenovic (a, Dinamo Zagabria)
- Ebosse (d, Udinese)
CESSIONI:
- Popa (p, Cluj)
- Mullen (d, Bohemians)
- Bianay Balcot (d, Mantova)
- Dembélé (d, Mantova)
Udinese
ACQUISTI:
- Arizala (c, Independiente Medellin)
- Mlacic (d, Dinamo Zagabria)
CESSIONI:
- Lucca (a, Napoli)
- Lovric (c, Verona)
- Ebosse (d, Torino)
- Bravo (a, Las Palmas)
- Brenner (a, Vasco da Gama)
- Pizarro (a, Racing)
- Buta (d, Rio Ave)
- Palma (d, Sampdoria)
- Esteves (d, Catanzaro)
Verona
ACQUISTI:
- Bowie (a, Hibernian)
- Lirola (d, Marsiglia)
- Isaac (a, Atletico Mineiro)
- Edmundsson (d, Wisla Plock)
- Borghi (p, Corinthians)
- Lovric (c, Udinese)
CESSIONI:
- Giovane (a, Napoli)
- Kastanos (c, Aris Limassol)
- Tavsan (a, Samsunspor)
- Santiago (c, Arouca)
- Mitrovic (a, Asteras Aktor)
