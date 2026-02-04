Introduzione
Il secondo momento più atteso dell'anno è arrivato. Dopo la scorpacciata estiva, ora arriva l'asta di riparazione. Oltre metà stagione è andata in archivio. Serie A e fantasquadre hanno bisogno di rinforzi e la sessione invernale ha certamente portato qualche nome nuovi decisamente croccante
Nei nostri consigliati però non dimentichiamo certamente quelli che, per un motivo o per l'altro, erano stati snobbati nella prima asta. Ogni anno escono alla distanza nomi che nessuno poteva mettere in preventivo. Ovviamente i consigli si basano anche su regole e portafoglio a vostra disposizione. Ricordate: i nomi "grossi" li sanno più o meno tutti. Ecco la nostra lista dei desideri post mercato
Quello che devi sapere
GIACOMO RASPADORI - ATALANTA
Pezzo sicuramente pregiato di queto mercato invernale: sia per Palladino che per i vari fantamanager. La partenza di Lookman spalanca le porte all'ex Atletico Madrid che dovrà guardarsi solamente da Zalewski. Sulemana infatti non pare più essere una possibile scelta dal primo minuto. Parliamo quindi di una proma scelta che ha già avuto un impatto importante
Attuale valore al fantacalcio
- Quotazione: 16 fantamilioni
- Fanta Valore di Mercato (FVM): 69 fatamilioni
PALESTRA E KILICSOY - CAGLIARI
Li mettiamo insieme perché chiaramente hanno un comune denominatore (soprattutto Palestra). Possibile che nelle varie aste estive entrambi siano stati snobbati. Se l'azzurrino, per media voto, deve essere un obiettivo, l'attaccante turco è da prendere senza però spendere una fortuna. Tanti giocatori negli ultimi mesi sono saliti di livello creando hype per l'imminente mercato di riparazione. Se siete a posto con la squadra e vi avanzano crediti allora ok. Se dovete sistemare vari reparti allora va preso solo al prezzo giusto
Attuale valore al fantacalcio (Palestra)
- Quotazione: 17 fantamilioni
- Fanta Valore di Mercato (FVM): 79 fatamilioni
Attuale valore al fantacalcio (Kilicsoy)
- Quotazione: 14 fantamilioni
- Fanta Valore di Mercato (FVM): 35 fatamilioni
LUCA MAZZITELLI - CAGLIARI
Gli ultimi mesi di Serie A hanno sorriso al Cagliari di Pisacane che anche in mediana ha trovato una quadra importante. Se la rete contro la Juventus poteva sembrare estemporanea, il gol al Verona deve far riflettere. Siamo al cospetto di un centrocampista-goleador? Probabilmente no ma la sua media voto, al di là dei bonus, potrebbe risultare utilissima in qualche giornata con problemi in mediana nella nostra fantasquadra
Attuale valore al fantacalcio
- Quotazione: 11 fantamilioni
- Fanta Valore di Mercato (FVM): 17 fatamilioni
JACOBO RAMON - COMO
Sul taccuino di tutti è finito Baturina, per quelle leghe che lo vedono nella categoria svincolati e...sì: è appetibilissimo visto che è listato centrocampista. Il problema riguarderà presumibilmente la spesa da effettuare. Un ottimo acquisto low cost, se libero, è Jacobo Ramon che oramai è titolare fisso (con qualche giallo...) come fissa è la sua presenza nell'area avversaria su palla inattiva. Lo spagnolo ha più volte avuto sul piede un bel +3. In qualche caso è andata bene. Che la storia possa ripetersi?
Attuale valore al fantacalcio
- Quotazione: 12 fantamilioni
- Fanta Valore di Mercato (FVM): 28 fatamilioni
KENNETH TAYLOR - LAZIO
Il suo gol contro il Genoa ha forse "rovinato" i piani di qualche fantallentore che sperava rimanesse un po' più fuori dai radar. Nel centrocampo di Sarri, Guendouzi era inamovibile. Taylor ha preso il suo posto e l'obietivo è il medesimo. Essere titolare il più possibile. Di sicuro con lui non avrete problemi di media voto, se poi i +3 dovessero divantare più frequenti...
Attuale valore al fantacalcio
- Quotazione: 13 fantamilioni
- Fanta Valore di Mercato (FVM): 38 fatamilioni
DAVIDE BARTESAGHI - MILAN
Discorso simile a quello fatto per il duo del Cagliari. A inizio stagioni tutti i fari erano puntati su Estupinan. Qualcuno si sarà preso Bartesaghi in previsione di un possibile turnover non sapendo di mettersi in rosa un "nuovo" titolare. Escludendo la sua doppietta, caso che difficilmente si ripeterà. l'esterno azzurro ha decisamente convinto per continuità e per "tentativi" di bonus. Qualche passaggio a vuoto c'è stato ma resta un consiglio invenale da considerare
Attuale valore al fantacalcio
- Quotazione: 13 fantamilioni
- Fanta Valore di Mercato (FVM): 27 fatamilioni
ANTONIO VERGARA - NAPOLI
Gol in Champions e gol alla Fiorentina. Il tutto poco prima dello scoccare del "gong" di fine mercato invernale. Il classe 2003 rischia di sparigliare l'asta di riparazione. Tra Lang, Politano, Neres ed Elmas, difficile che qualcuno abbia detto "Vergara uno" nell'asta estiva. Ora il prezzo rischia di schizzare alle stelle visto che è anche listato centrocampista. Un possibile allin su di lui pare però un po' esagerato
Attuale valore al fantacalcio
- Quotazione: 2 fantamilioni
- Fanta Valore di Mercato (FVM): 23 fatamilioni
GABRIEL STREFEZZA - PARMA
Fabregas era disperato per la sua partenza con destinazione Grecia. Con la maglia dell' Olympiacos ha esordito in Champions ma la stagione la finirà in Italia. Prendere all'asta di riparazione giocatori (forti) che già conoscono il nostro campionato è sempre un ottimo investimento. Strefezza può fare la differenza sulla trequarti del Parma e magari nella rosa di qualche fantallenatore
Attuale valore al fantacalcio
- Quotazione: 10 fantamilioni
- Fanta Valore di Mercato (FVM): 30 fatamilioni
DONYELL MALEN - ROMA
Il primo +3 è arrivato ma contro l'Udinese Gasperini ha sottolineato quanto la squadra non riuscisse ad innescarlo. l'ex Aston Villa e Borussia Dortmund non sarà un giocatore dal +3 facile ma sa fare bene tante cose. Non sorprenderebbe se Malen finisse la stagione con un (relativamente) alto numero di assist e occasioni create. A livello di titolarità tutto è relativo ma per ora possiamo dormire sonni abbastanza tranquilli
Attuale valore al fantacalcio
- Quotazione: 15 fantamilioni
- Fanta Valore di Mercato (FVM): 67 fatamilioni