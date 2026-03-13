Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Fantacalcio, i "campo o panca" della 29^ giornata di Serie A

Fantacalcio

Introduzione

La media gol della Serie A è leggermente aumentata negli ultimi turni di campionato. Il gap di +3 rispetto allo scorso campionato resta "profondo". Andando ad analizzare il 2026 delle varie squadre, tra gol realizzati e tentativi di tiro, si può cercarcare di capire quanto le cose cambino o cambieranno. Spesso l'essere impegnati in casa o in trasferta può modificare i punti di vista. Poi c'è anche il "ranking" delle avversarie affrontate.

Molti numeri possono subire variazioni ma la tendenza media, di quel che si produce e di quel che si concede, è abbastanza ipotizzabile. C'è chi, segnando pochissimo va a festeggiare una rete una volta ogni 10 tiri in porta ma non può di certo piovere per sempre. Squadre come Pisa (in casa) e Cremonese (nel 2026) hanno segnato troppo poco per pensare che la tendenza sia quella. In quei casi si guarda alla produzione offensiva globale. In qualche caso, anche quella voce è bassa ma in altri è tale da pensare a sfortuna o cattiva mira sottoporta

Ecco quindi consigliati e sconsigliati al fantacalcio per la 29^ giornata di campionato

Quello che devi sapere

Torino-Parma, venerdì ore 20:45 su Sky Sport

CONSIGLIATO TORINO

  • Adams 


CONSIGLIATO PARMA

  • Valeri


SCONSIGLIATO TORINO

  • Gineitis


SCONSIGLIATO PARMA

  • Ordonez 

1/10

Inter-Atalanta, sabato ore 15

CONSIGLIATO INTER

  • Dumfries


CONSIGLIATO ATALANTA

  • Zalewski


SCONSIGLIATO INTER

  • Barella


SCONSIGLIATO ATALANTA

  • Scamacca

2/10
pubblicità

Napoli-Lecce, sabato ore 18

CONSIGLIATO NAPOLI

  • Anguissa 


CONSIGLIATO LECCE

  • Coulibaly


SCONSIGLIATO NAPOLI

  • Politano


SCONSIGLIATO LECCE

  • Stulic 

3/10

Udinese-Juventus, sabato ore 20:45 su Sky Sport

CONSIGLIATO UDINESE

  • Kamara


CONSIGLIATO JUVENTUS

  • Conceicao


SCONSIGLIATO UDINESE

  • Ekkelenkamp


SCONSIGLIATO JUVENTUS

  • David

4/10
pubblicità

Verona-Genoa, domenica ore 12:30

CONSIGLIATO VERONA

  • Gagliardini


CONSIGLIATO GENOA

  • Ekuban


SCONSIGLIATO VERONA

  • Bowie


SCONSIGLIATO GENOA

  • Norton-Cuffy

5/10

Pisa-Cagliari, domenica ore 15

CONSIGLIATO PISA

  • Moreo


CONSIGLIATO CAGLIARI

  • Kilicsoy


SCONSIGLIATO PISA

  • Angori


SCONSIGLIATO CAGLIARI

  • Folorunsho 

6/10
pubblicità

Sassuolo-Bologna, domenica ore 15

CONSIGLIATO SASSUOLO

  • Pinamonti


CONSIGLIATO BOLOGNA

  • Cambiaghi


SCONSIGLIATO SASSUOLO

  • Koné


SCONSIGLIATO BOLOGNA

  • Dallinga

7/10

Como-Roma, domenica ore 18 su Sky Sport

CONSIGLIATO COMO

  • Vojvoda


CONSIGLIATO ROMA

  • Cristante


SCONSIGLIATO COMO

  • Nico Paz


SCONSIGLIATO ROMA

  • Celik

8/10
pubblicità

Lazio-Milan, domenica ore 20:45

CONSIGLIATO LAZIO

  • Zaccagni


CONSIGLIATO MILAN

  • Saelemaekers


SCONSIGLIATO LAZIO

  • Maldini


SCONSIGLIATO MILAN

  • Pulisic 

9/10

Cremonese-Fiorentina, lunedì ore 20:45

CONSIGLIATO CREMONESE

  • Thorsby


CONSIGLIATO FIORENTINA

  • Piccoli


SCONSIGLIATO CREMONESE

  • Vandeputte


SCONSIGLIATO FIORENTINA

  • Fagioli

10/10
pubblicità

Leggi anche

Fantacalcio

Consigli last minute per la formazione del fanta

i dettagli

Roma, ok dal Comune al progetto nuovo stadio

Serie A

Vlahovic non convocato: le probabili di Serie A

Serie A

Lazio: Cataldi out col Milan, Romagnoli in dubbio

Mondiali

Chi al Mondiale se rinuncia l'Iran? Le ipotesi