Introduzione
La media gol della Serie A è leggermente aumentata negli ultimi turni di campionato. Il gap di +3 rispetto allo scorso campionato resta "profondo". Andando ad analizzare il 2026 delle varie squadre, tra gol realizzati e tentativi di tiro, si può cercarcare di capire quanto le cose cambino o cambieranno. Spesso l'essere impegnati in casa o in trasferta può modificare i punti di vista. Poi c'è anche il "ranking" delle avversarie affrontate.
Molti numeri possono subire variazioni ma la tendenza media, di quel che si produce e di quel che si concede, è abbastanza ipotizzabile. C'è chi, segnando pochissimo va a festeggiare una rete una volta ogni 10 tiri in porta ma non può di certo piovere per sempre. Squadre come Pisa (in casa) e Cremonese (nel 2026) hanno segnato troppo poco per pensare che la tendenza sia quella. In quei casi si guarda alla produzione offensiva globale. In qualche caso, anche quella voce è bassa ma in altri è tale da pensare a sfortuna o cattiva mira sottoporta
Ecco quindi consigliati e sconsigliati al fantacalcio per la 29^ giornata di campionato
Quello che devi sapere
Torino-Parma, venerdì ore 20:45 su Sky Sport
CONSIGLIATO TORINO
- Adams
CONSIGLIATO PARMA
- Valeri
SCONSIGLIATO TORINO
- Gineitis
SCONSIGLIATO PARMA
- Ordonez
Inter-Atalanta, sabato ore 15
CONSIGLIATO INTER
- Dumfries
CONSIGLIATO ATALANTA
- Zalewski
SCONSIGLIATO INTER
- Barella
SCONSIGLIATO ATALANTA
- Scamacca
Napoli-Lecce, sabato ore 18
CONSIGLIATO NAPOLI
- Anguissa
CONSIGLIATO LECCE
- Coulibaly
SCONSIGLIATO NAPOLI
- Politano
SCONSIGLIATO LECCE
- Stulic
Udinese-Juventus, sabato ore 20:45 su Sky Sport
CONSIGLIATO UDINESE
- Kamara
CONSIGLIATO JUVENTUS
- Conceicao
SCONSIGLIATO UDINESE
- Ekkelenkamp
SCONSIGLIATO JUVENTUS
- David
Verona-Genoa, domenica ore 12:30
CONSIGLIATO VERONA
- Gagliardini
CONSIGLIATO GENOA
- Ekuban
SCONSIGLIATO VERONA
- Bowie
SCONSIGLIATO GENOA
- Norton-Cuffy
Pisa-Cagliari, domenica ore 15
CONSIGLIATO PISA
- Moreo
CONSIGLIATO CAGLIARI
- Kilicsoy
SCONSIGLIATO PISA
- Angori
SCONSIGLIATO CAGLIARI
- Folorunsho
Sassuolo-Bologna, domenica ore 15
CONSIGLIATO SASSUOLO
- Pinamonti
CONSIGLIATO BOLOGNA
- Cambiaghi
SCONSIGLIATO SASSUOLO
- Koné
SCONSIGLIATO BOLOGNA
- Dallinga
Como-Roma, domenica ore 18 su Sky Sport
CONSIGLIATO COMO
- Vojvoda
CONSIGLIATO ROMA
- Cristante
SCONSIGLIATO COMO
- Nico Paz
SCONSIGLIATO ROMA
- Celik
Lazio-Milan, domenica ore 20:45
CONSIGLIATO LAZIO
- Zaccagni
CONSIGLIATO MILAN
- Saelemaekers
SCONSIGLIATO LAZIO
- Maldini
SCONSIGLIATO MILAN
- Pulisic
Cremonese-Fiorentina, lunedì ore 20:45
CONSIGLIATO CREMONESE
- Thorsby
CONSIGLIATO FIORENTINA
- Piccoli
SCONSIGLIATO CREMONESE
- Vandeputte
SCONSIGLIATO FIORENTINA
- Fagioli