Introduzione

La media gol della Serie A è leggermente aumentata negli ultimi turni di campionato. Il gap di +3 rispetto allo scorso campionato resta "profondo". Andando ad analizzare il 2026 delle varie squadre, tra gol realizzati e tentativi di tiro, si può cercarcare di capire quanto le cose cambino o cambieranno. Spesso l'essere impegnati in casa o in trasferta può modificare i punti di vista. Poi c'è anche il "ranking" delle avversarie affrontate.



Molti numeri possono subire variazioni ma la tendenza media, di quel che si produce e di quel che si concede, è abbastanza ipotizzabile. C'è chi, segnando pochissimo va a festeggiare una rete una volta ogni 10 tiri in porta ma non può di certo piovere per sempre. Squadre come Pisa (in casa) e Cremonese (nel 2026) hanno segnato troppo poco per pensare che la tendenza sia quella. In quei casi si guarda alla produzione offensiva globale. In qualche caso, anche quella voce è bassa ma in altri è tale da pensare a sfortuna o cattiva mira sottoporta



Ecco quindi consigliati e sconsigliati al fantacalcio per la 29^ giornata di campionato