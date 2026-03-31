Fantacalcio®, 6 sorprese per il finale di stagione

Introduzione

Otto giornate alla fine, dove il fantallenatore si gioca tutto. Vittoria, podio, gloria e onore. Giornate di studio disperato, approfittando della sosta per le Nazionali. Per scovare quelli che sono i calciatori che potrebbero sorprendere in questo finale di campionato. Magari anche calciatori che ad oggi, leggendo le probabili formazioni, non sono dei titolari. Ma che potrebbero a breve prendersi il posto o che stanno tornando da lunghi infortuni. Calciatori che con il cambio di guida tecnica, come successo con la Cremonese, potrebbero tornare protagonisti e regalare bonus fondamentali. Ecco 6 sorprese per il finale di stagione.