Introduzione
La Serie A entra nella fase più calda. Se è vero che spesso le ultime giornate hanno detto tanto, in questa annata certi verdetti potrebbero arrivare un po' prima. Ovviamente mancherà la certezza aritmetica ma in alto e in basso ci sono situazioni abbastanza delineate. Gli scontri di questo lungo weekend potrebbero ampliare la forbice, soprattutto per quel che riguarda la zona rossa della classifica
E' tempo di affidarsi a leader e giocatori dall'alta (o medio-alta) produzione quanto a bonus fantacalcistici. Analizzando il 2026 diviso per casa e trasferta scopriamo dati molto interessanti. Qual è la squadra che in casa, esclusi i rigori, ha segnato meno di tutte? La risposta non implica una squadra nelle ultime posizioni. E chi invece ha tirato in porta di più in versione "on the road"? Solo due squadre hanno scollinato quota 40 tiri nello specchio
Basandoci su questo genere di numeri, ecco a voi consigliati e sconsigliati al fantacalcio per quel che riguarda la 32^giornata di Serie A
ROMA-PISA LIVE
Quello che devi sapere
Roma-Pisa, venerdì ore 20:45 su Sky Sport
CONSIGLIATO ROMA
- Soulé
CONSIGLIATO PISA
- Angori
SCONSIGLIATO ROMA
- Rensch
SCONSIGLIATO PISA
- Durosinmi
Cagliari-Cremonese, sabato ore 15
CONSIGLIATO CAGLIARI
- Deiola
CONSIGLIATO CREMONESE
- Grassi
SCONSIGLIATO CAGLIARI
- Folorunsho
SCONSIGLIATO CREMONESE
- Okereke
Torino-Verona, sabato ore 15
CONSIGLIATO TORINO
- Simeone
CONSIGLIATO VERONA
- Bernede
SCONSIGLIATO TORINO
- Pedersen
SCONSIGLIATO VERONA
- Oyegoke
Milan-Udinese, sabato ore 18
CONSIGLIATO MILAN
- Rabiot
CONSIGLIATO UDINESE
- Atta
SCONSIGLIATO MILAN
- Fullkrug
SCONSIGLIATO UDINESE
- Zaniolo
Roma-Pisa, venerdì ore 20:45 su Sky Sport
CONSIGLIATO ATALANTA
- De Ketelaere
CONSIGLIATO JUVENTUS
- Conceicao
SCONSIGLIATO ATALANTA
- Krstovic
SCONSIGLIATO JUVENTUS
- Locatelli
Genoa-Sassuolo, domenica ore 12:30
CONSIGLIATO GENOA
- Ekuban
CONSIGLIATO SASSUOLO
- Laurienté
SCONSIGLIATO GENOA
- Colombo
SCONSIGLIATO SASSUOLO
- Berardi
Parma-Napoli, domenica ore 15
CONSIGLIATO PARMA
- Valeri
CONSIGLIATO NAPOLI
- De Bruyne
SCONSIGLIATO PARMA
- Bernede
SCONSIGLIATO NAPOLI
- Spinazzola
Bologna-Lecce, domenica ore 18 su Sky Sport
CONSIGLIATO BOLOGNA
- Odgaard
CONSIGLIATO LECCE
- Coulibaly
SCONSIGLIATO BOLOGNA
- Sohm
SCONSIGLIATO LECCE
- Pierotti
Como-Inter, domenica ore 20:45
CONSIGLIATO COMO
- Nico Paz
CONSIGLIATO INTER
- Dumfries
SCONSIGLIATO COMO
- Diao
SCONSIGLIATO INTER
- Dimarco
Fiorentina-Lazio, lunedì ore 20:45
CONSIGLIATO FIORENTINA
- Harrison
CONSIGLIATO LAZIO
- Nuno Tavares
SCONSIGLIATO FIORENTINA
- Mandragora
SCONSIGLIATO LAZIO
- Maldini