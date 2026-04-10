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Fantacalcio, i "campo o panca" della 32^ giornata di Serie A

Fantacalcio

Introduzione

La Serie A entra nella fase più calda. Se è vero che spesso le ultime giornate hanno detto tanto, in questa annata certi verdetti potrebbero arrivare un po' prima. Ovviamente mancherà la certezza aritmetica ma in alto e in basso ci sono situazioni abbastanza delineate. Gli scontri di questo lungo weekend potrebbero ampliare la forbice, soprattutto per quel che riguarda la zona rossa della classifica

E' tempo di affidarsi a leader e giocatori dall'alta (o medio-alta) produzione quanto a bonus fantacalcistici. Analizzando il 2026 diviso per casa e trasferta scopriamo dati molto interessanti. Qual è la squadra che in casa, esclusi i rigori, ha segnato meno di tutte? La risposta non implica una squadra nelle ultime posizioni. E chi invece ha tirato in porta di più in versione "on the road"? Solo due squadre hanno scollinato quota 40 tiri nello specchio

Basandoci su questo genere di numeri, ecco a voi consigliati e sconsigliati al fantacalcio per quel che riguarda la 32^giornata di Serie A

ROMA-PISA LIVE

Quello che devi sapere

Roma-Pisa, venerdì ore 20:45 su Sky Sport

CONSIGLIATO ROMA

  • Soulé


CONSIGLIATO PISA

  • Angori


SCONSIGLIATO ROMA

  • Rensch


SCONSIGLIATO PISA

  • Durosinmi

1/10

Cagliari-Cremonese, sabato ore 15

CONSIGLIATO CAGLIARI

  • Deiola


CONSIGLIATO CREMONESE

  • Grassi


SCONSIGLIATO CAGLIARI

  • Folorunsho


SCONSIGLIATO CREMONESE

  • Okereke

2/10
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Torino-Verona, sabato ore 15

CONSIGLIATO TORINO

  • Simeone


CONSIGLIATO VERONA

  • Bernede


SCONSIGLIATO TORINO

  • Pedersen


SCONSIGLIATO VERONA

  • Oyegoke

3/10

Milan-Udinese, sabato ore 18

CONSIGLIATO MILAN

  • Rabiot


CONSIGLIATO UDINESE

  • Atta


SCONSIGLIATO MILAN

  • Fullkrug


SCONSIGLIATO UDINESE

  • Zaniolo

4/10
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Roma-Pisa, venerdì ore 20:45 su Sky Sport

CONSIGLIATO ATALANTA

  • De Ketelaere


CONSIGLIATO JUVENTUS

  • Conceicao


SCONSIGLIATO ATALANTA

  • Krstovic


SCONSIGLIATO JUVENTUS

  • Locatelli

5/10

Genoa-Sassuolo, domenica ore 12:30

CONSIGLIATO GENOA

  • Ekuban


CONSIGLIATO SASSUOLO

  • Laurienté


SCONSIGLIATO GENOA

  • Colombo


SCONSIGLIATO SASSUOLO

  • Berardi

6/10
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Parma-Napoli, domenica ore 15

CONSIGLIATO PARMA

  • Valeri


CONSIGLIATO NAPOLI

  • De Bruyne


SCONSIGLIATO PARMA

  • Bernede


SCONSIGLIATO NAPOLI

  • Spinazzola

7/10

Bologna-Lecce, domenica ore 18 su Sky Sport

CONSIGLIATO BOLOGNA

  • Odgaard


CONSIGLIATO LECCE

  • Coulibaly


SCONSIGLIATO BOLOGNA

  • Sohm


SCONSIGLIATO LECCE

  • Pierotti

8/10
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Como-Inter, domenica ore 20:45

CONSIGLIATO COMO

  • Nico Paz


CONSIGLIATO INTER

  • Dumfries


SCONSIGLIATO COMO

  • Diao


SCONSIGLIATO INTER

  • Dimarco

9/10

Fiorentina-Lazio, lunedì ore 20:45

CONSIGLIATO FIORENTINA

  • Harrison


CONSIGLIATO LAZIO

  • Nuno Tavares


SCONSIGLIATO FIORENTINA

  • Mandragora


SCONSIGLIATO LAZIO

  • Maldini

10/10
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