Introduzione

La Serie A entra nella fase più calda. Se è vero che spesso le ultime giornate hanno detto tanto, in questa annata certi verdetti potrebbero arrivare un po' prima. Ovviamente mancherà la certezza aritmetica ma in alto e in basso ci sono situazioni abbastanza delineate. Gli scontri di questo lungo weekend potrebbero ampliare la forbice, soprattutto per quel che riguarda la zona rossa della classifica



E' tempo di affidarsi a leader e giocatori dall'alta (o medio-alta) produzione quanto a bonus fantacalcistici. Analizzando il 2026 diviso per casa e trasferta scopriamo dati molto interessanti. Qual è la squadra che in casa, esclusi i rigori, ha segnato meno di tutte? La risposta non implica una squadra nelle ultime posizioni. E chi invece ha tirato in porta di più in versione "on the road"? Solo due squadre hanno scollinato quota 40 tiri nello specchio



Basandoci su questo genere di numeri, ecco a voi consigliati e sconsigliati al fantacalcio per quel che riguarda la 32^giornata di Serie A



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