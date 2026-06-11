L'esibizione di Shakira e Burna Boy - che canteranno l'inno del Mondiale "Dai dai" - sarà solo una delle tante in programma. Ad alternarsi sul palco, infatti, ci saranno poi i messicani Alejandro Fernández, Lila Downs e Belinda, il venezuelano Danny Ocean, il colombiano J Balvin e la sudafricana Tyla, oltre ai Maná e ai Los Ángeles Azules.



Shakira che, inoltre, sarà insieme a Madonna e i BTS co-headliner dello storico Halftime Show della finale del Mondiale, fissata per domenica 19 luglio al MetLife Stadium di East Rutherford, in New Jersey. La performance sarà curata da Chris Martin, frontman dei Coldplay. Dello spettacolo faranno parte anche i personaggi di Sesame Street e dei Muppets.