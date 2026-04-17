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Fantacalcio, i "campo o panca" della 33^ giornata di Serie A

tutti i consigli

Introduzione

Lotta per le parti nobili della classifica, zona Champions in particolare. Battaglia per mantenere un posto al sole nella prossima stagione di Serie A che potrebbe vivere un nuovo scossone. Tra zone alte e basse della classifica le gare interessanti non mancano. E poi c'è il gruppo di quelle "molto tranquille" che, proprio in virtù di una serenità già raggiunta, possono giocare senza patemi. Con ripercussioni positive sui bonus fantacalcistici

Analizzare numericamente il trend del 2026, in una strada che parte da gennaio e che arriva a metà aprile, significa capire lo stato di salute offensivo e difensivo delle 20 di A con particolare attenzione all'efficienza offensiva: c'è chi crea e tira tanto senza però raccogliere quanto seminato. Ciò può essere un problema ma letto al contrario può significare che non può piovere per sempre. Come spesso diciamo, mantenere buoni numeri abbatte la varianza negativa. Vediamo quindi i nomi di questa settimana: ecco consigliati e sconsigliati al fantacalcio per la 33^ giornata di Serie A

PROBABILI FORMAZIONI 33^ GIORNATA: LE ULTIME DAI CAMPI

Quello che devi sapere

Sassuolo-Como, venerdì ore 18:30

CONSIGLIATO SASSUOLO

  • Volpato


CONSIGLIATO COMO

  • Diao


SCONSIGLIATO SASSUOLO

  • Matic


SCONSIGLIATO COMO

  • Baturina

1/10

Inter-Cagliari, venerdì ore 20:45 su Sky Sport

CONSIGLIATO INTER

  • Barella


CONSIGLIATO CAGLIARI

  • Adopo


SCONSIGLIATO INTER

  • Zielinski


SCONSIGLIATO CAGLIARI

  • S.Esposito

2/10
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Udinese-Parma sabato ore 15

CONSIGLIATO UDINESE

  • Karstrom


CONSIGLIATO PARMA

  • Pellegrino


SCONSIGLIATO UDINESE

  • Piotrowski


SCONSIGLIATO PARMA

  • Nicolussi Caviglia

3/10

Napoli-Lazio, sabato ore 18

CONSIGLIATO NAPOLI

  • Alisson


CONSIGLIATO LAZIO

  • Zaccagni


SCONSIGLIATO NAPOLI

  • Gutierrez


SCONSIGLIATO LAZIO

  • Dia

4/10
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Roma-Atalanta, sabato ore 20:45 su Sky Sport

CONSIGLIATO ROMA

  • Celik


CONSIGLIATO ATALANTA

  • Scamacca


SCONSIGLIATO ROMA

  • El Shaarawy


SCONSIGLIATO ATALANTA

  • De Ketelaere

5/10

Cremonese-Torino, domenica ore 12:30

CONSIGLIATO CREMONESE

  • Vandeputte


CONSIGLIATO TORINO

  • Adams


SCONSIGLIATO CREMONESE

  • Okereke


SCONSIGLIATO TORINO

  • Vlasic

6/10
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Verona-Milan, domenica ore 15

CONSIGLIATO VERONA

  • Akpa Akpro


CONSIGLIATO MILAN

  • Pulisic


SCONSIGLIATO VERONA

  • Bowie


SCONSIGLIATO MILAN

  • Modric

7/10

Pisa-Genoa, domenica ore 18 su Sky Sport

CONSIGLIATO PISA

  • Leris


CONSIGLIATO GENOA

  • Messias


SCONSIGLIATO PISA

  • Tramoni


SCONSIGLIATO GENOA

  • Amorim

8/10
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Juventus-Bologna, domenica ore 20:45

CONSIGLIATO JUVENTUS

  • McKennie


CONSIGLIATO BOLOGNA

  • Rowe


SCONSIGLIATO JUVENTUS

  • Kalulu


SCONSIGLIATO BOLOGNA

  • Castro

9/10

Lecce-Fiorentina, lunedì ore 20:45

CONSIGLIATO LECCE

  • Stulic


CONSIGLIATO FIORENTINA

  • Gudmundsson


SCONSIGLIATO LECCE

  • Gandelman


SCONSIGLIATO FIORENTINA

  • Ndour

10/10
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