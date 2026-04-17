Fantacalcio, i "campo o panca" della 33^ giornata di Serie Atutti i consigli
Introduzione
Lotta per le parti nobili della classifica, zona Champions in particolare. Battaglia per mantenere un posto al sole nella prossima stagione di Serie A che potrebbe vivere un nuovo scossone. Tra zone alte e basse della classifica le gare interessanti non mancano. E poi c'è il gruppo di quelle "molto tranquille" che, proprio in virtù di una serenità già raggiunta, possono giocare senza patemi. Con ripercussioni positive sui bonus fantacalcistici
Analizzare numericamente il trend del 2026, in una strada che parte da gennaio e che arriva a metà aprile, significa capire lo stato di salute offensivo e difensivo delle 20 di A con particolare attenzione all'efficienza offensiva: c'è chi crea e tira tanto senza però raccogliere quanto seminato. Ciò può essere un problema ma letto al contrario può significare che non può piovere per sempre. Come spesso diciamo, mantenere buoni numeri abbatte la varianza negativa. Vediamo quindi i nomi di questa settimana: ecco consigliati e sconsigliati al fantacalcio per la 33^ giornata di Serie A
PROBABILI FORMAZIONI 33^ GIORNATA: LE ULTIME DAI CAMPI
Quello che devi sapere
Sassuolo-Como, venerdì ore 18:30
CONSIGLIATO SASSUOLO
- Volpato
CONSIGLIATO COMO
- Diao
SCONSIGLIATO SASSUOLO
- Matic
SCONSIGLIATO COMO
- Baturina
Inter-Cagliari, venerdì ore 20:45 su Sky Sport
CONSIGLIATO INTER
- Barella
CONSIGLIATO CAGLIARI
- Adopo
SCONSIGLIATO INTER
- Zielinski
SCONSIGLIATO CAGLIARI
- S.Esposito
Udinese-Parma sabato ore 15
CONSIGLIATO UDINESE
- Karstrom
CONSIGLIATO PARMA
- Pellegrino
SCONSIGLIATO UDINESE
- Piotrowski
SCONSIGLIATO PARMA
- Nicolussi Caviglia
Napoli-Lazio, sabato ore 18
CONSIGLIATO NAPOLI
- Alisson
CONSIGLIATO LAZIO
- Zaccagni
SCONSIGLIATO NAPOLI
- Gutierrez
SCONSIGLIATO LAZIO
- Dia
Roma-Atalanta, sabato ore 20:45 su Sky Sport
CONSIGLIATO ROMA
- Celik
CONSIGLIATO ATALANTA
- Scamacca
SCONSIGLIATO ROMA
- El Shaarawy
SCONSIGLIATO ATALANTA
- De Ketelaere
Cremonese-Torino, domenica ore 12:30
CONSIGLIATO CREMONESE
- Vandeputte
CONSIGLIATO TORINO
- Adams
SCONSIGLIATO CREMONESE
- Okereke
SCONSIGLIATO TORINO
- Vlasic
Verona-Milan, domenica ore 15
CONSIGLIATO VERONA
- Akpa Akpro
CONSIGLIATO MILAN
- Pulisic
SCONSIGLIATO VERONA
- Bowie
SCONSIGLIATO MILAN
- Modric
Pisa-Genoa, domenica ore 18 su Sky Sport
CONSIGLIATO PISA
- Leris
CONSIGLIATO GENOA
- Messias
SCONSIGLIATO PISA
- Tramoni
SCONSIGLIATO GENOA
- Amorim
Juventus-Bologna, domenica ore 20:45
CONSIGLIATO JUVENTUS
- McKennie
CONSIGLIATO BOLOGNA
- Rowe
SCONSIGLIATO JUVENTUS
- Kalulu
SCONSIGLIATO BOLOGNA
- Castro
Lecce-Fiorentina, lunedì ore 20:45
CONSIGLIATO LECCE
- Stulic
CONSIGLIATO FIORENTINA
- Gudmundsson
SCONSIGLIATO LECCE
- Gandelman
SCONSIGLIATO FIORENTINA
- Ndour