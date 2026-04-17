Introduzione

Lotta per le parti nobili della classifica, zona Champions in particolare. Battaglia per mantenere un posto al sole nella prossima stagione di Serie A che potrebbe vivere un nuovo scossone. Tra zone alte e basse della classifica le gare interessanti non mancano. E poi c'è il gruppo di quelle "molto tranquille" che, proprio in virtù di una serenità già raggiunta, possono giocare senza patemi. Con ripercussioni positive sui bonus fantacalcistici



Analizzare numericamente il trend del 2026, in una strada che parte da gennaio e che arriva a metà aprile, significa capire lo stato di salute offensivo e difensivo delle 20 di A con particolare attenzione all'efficienza offensiva: c'è chi crea e tira tanto senza però raccogliere quanto seminato. Ciò può essere un problema ma letto al contrario può significare che non può piovere per sempre. Come spesso diciamo, mantenere buoni numeri abbatte la varianza negativa. Vediamo quindi i nomi di questa settimana: ecco consigliati e sconsigliati al fantacalcio per la 33^ giornata di Serie A



PROBABILI FORMAZIONI 33^ GIORNATA: LE ULTIME DAI CAMPI