Introduzione
Inter ancora senza Lautaro e Bisseck, Yildiz non è al meglio e potrebbe partire dalla panchina (è in ballottaggio con Boga). Tra squalificati, acciaccati e nuovi ingressi nelle infermerie di Serie A ecco la situazione squadra per squadra per quel che riguarda le probabili formazioni della 33^ giornata con le ultime news dai nostri inviati. Si parte già oggi alle 18.30 con Sassuolo-Como, poi alle 20.45 Inter-Cagliari su Sky Sport e in streaming su NOW
GLI INDISPONIBILI IN SERIE A- ROMA-ATALANTA: LA CONFERENZA DI GASP LIVE
Quello che devi sapere
Sassuolo-Como, venerdì ore 18:30
Sassuolo
- Il Giudice Sportivo ha comminato due giornate di squalifica a capitan Berardi dopo quel che accaduto a finte primo tempo contro il Genoa
- Cambio forzato quindi nell’attacco neroverde. Volpato è in odore di maglia da titolare. Resta da capire se Grosso manterrà il 4-3-3 o virerà sul 4-2-3-1
- In difesa c’è un altro squalificato, ovvero Doig che settimana scorsa aveva dato il cambio a un acciaccato Garcia che spera di recuperare. In caso contrario Coulibaly è pronto a cambiare corsia. Distorsione al ginocchio per Bakola
Como
- Settimana importantissima per Fabregas e i suoi. Il quarto posto dista due soli punti ma c’è anche una semifinale di Coppa Italia a cui pensare. Possibili rotazioni in vista quindi
- Dietro Ramon, recuperato, si candida per una maglia dopo essere entrato nel secondo tempo contro l’Inter. Anche Moreno potrebbe dare il cambio a Valle
- Da Cunha viaggia verso il ritorno a in mediana. Caqueret è un’opzione in un paio di posizioni. Rodriguez e Morata, ad oggi, dovrebbero rimanere alternative a gara in corso
Probabili Formazioni
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Matic, Konè; Volpato, Pinamonti, Laurienté
Squalificati: Berardi
Indisponibili: Pieragnolo, Boloca, Candé, Romagna, Bakola,
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, D.Carlos, Moreno; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Nico Paz, Baturina; Diao
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Addai, Sergi Roberto
Inter-Cagliari, venerdì ore 20:45 su Sky Sport
Inter
- Quattro indisponibili per la sfida di venerdì sera: oltre a Lautaro Martinez, tribuna anche per Bisseck che non recupera, lo squalificato Sucic e Bastoni che resta a riposo per ritrovare la perfetta forma
- In difesa Chivu potrebbe ruotare un po’ dando una maglia dall’inizio a Carlos Augusto. Al centrro invece chance per de Vrij. Frattesi e Mkhitaryan sono valide opzioni in caso di turnover in mediana
- In attacco il ritorno da assoluto protagonista di Marcus Thuram è evidente. Chivu non dovrebbe far rifiatare il francese al quale affiancherà nuovamente Pio Esposito
Cagliari
- Settimana scorsa avevamo visto una piccola sorpresa nella difesa di Pisacane con Mazzitelli arretrato. L’ex Sassuolo però ha dovuto chiedere il cambio per una lesione al polpaccio. Niente Inter per lui
- In difesa quindi si va verso un ballottaggio Dossena-Obert con Zé Pedro dall’inizio sia in caso di 3-5-1-1 che se i rossoblù dovessero optare per una linea a 4 dietro
- Davanti il ritorno da titolare di Borrelli di settimana scorsa è stato un po’ “complicato”. Le punte non mancano e Kilicsoy avanza una forte candidatura
Probabili Formazioni
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, de Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, P.Esposito
Squalificati: Sucic
Indisponibili: Bisseck, L.Martinez, Bastoni
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Obert, Palestra, Adopo, Gaetano, Folorunsho, Deiola; S.Esposito, Borrelli
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Felici, Idrissi, Pavoletti, Mazzitelli
Udinese-Parma sabato ore 15
Udinese
- Nuovo stop in casa bianconera per Keinan Davis. L’attaccante, all’indomani della bella vittoria contro il Milan, è fermo per un trauma distrattivo al bicipite femorale destro
- Varie le soluzioni per sostituire il capocannoniere bianconero. La sensazione è che Runjaic voglia affidarsi a Zaniolo falso nove con due trequartisti alle sue spalle
- Ecco che allora l’effetto domino è servito: Atta ed Ekkelenkamp saranno alzati. In mediana si libera uno slot che con tutta probabilità sarà riempito da Piotrowski
Parma
- Il rientro di Pellegrino dalla squalifica lascia Cuesta con i soli Frigan e Cremaschi indisponibili. L’attaccante, nonostante la buona prova di Elphege, tornerà a guidare l’attacco
- Delprato non è in discussione. Resta da capire se il capitano agirà da esterno destro, con Troilo nei tre dietro, oppure da centrale con Britschgi in corsia. La prima ipotesi è la più gettonata
- Come sempre tanti candidati in mediana: Bernabé e Nicolussi Caviglia restano la prima scelta di Cuesta che però pensa anche a Ordonez o Estevez come alternativa dal primo minuto
Probabili Formazioni
UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Karlstrom, Piotrowski, Kamara; Ekkelenkamp, Atta; Zaniolo
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Zanoli, Zemura, Davis
PARMA (3-5-2): Suzuki; Circati, Troilo, Valenti; Delprato, Bernabé, Keita, Nicolussi Caviglia, Valeri; Strefezza, Pellegrino
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Frigan, Cremaschi
Napoli-Lazio, sabato ore 18
Napoli
- Possibile rientro tra i convocati per Amir Rrahmani che manca oramai da due mesi. Nessuno chiaramente vuol correre rischi ma il centrale è sicuramente il più pronto tra quelli ai box
- In difesa però pare aperto il ballottaggio tra Juan Jesus e Beukema. Olivera infatti va verso una nuova conferma come terzo a sinistra
- Conte potrebbe continuare con i “Fab Four” ma c’è chiaramente anche un’alternativa, ovvero l’inserimento di Alisson dall’inizio. In questo caso McTominay arretra in mediana e Auguissa scivola in panchina
Lazio
- Sarri ha ritrovato in gruppo Mario Gila e Gigot. Il primo è sicuramente quello da gestire con più attenzione. L’obiettivo è riaverlo da titolare per la sfida di Coppa Italia ma non è detto che non possa partire dall'inizio anche a Napoli
- Dele-Bashiru e Pellegrini, già convocati settimana scorsa, non sono però ancora al 100%. Marusic al momento pare più no che sì in vista del Napoli
- Maldini resta ai box e quindi spazio nuovamente a Dia. Isaksen in leggero vantaggio su Cancellieri mentre in mediana dovremmo rivedere Cataldi in cabina di regia
Probabili Formazioni
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Beukema, Buongiorno, Olivera; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; McTominay, De Bruyne; Hojlund
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Di Lorenzo, Neres, Vergara, Lukaku
LAZIO (4-3-3): Motta; Lazzari, Gila, Romagnoli, Tavares; Basic, Cataldi, Taylor; Isaksen, Dia, Zaccagni
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Gigot, Rovella, Provedel, Marusic
Roma-Atalanta, sabato ore 20:45 su Sky Sport
Roma
- Le ultime attorno alla condizione di Wesley vanno nella direzione dello staff medico ovvero, niente Atalanta per l'esterno. Nuovo indisponibile è Pellegrini che ne avrà pe un mese ma non solo
- Se in difesa c’è infatti il recupero di Mancini, davanti è in forte dubbio Pisilli vittima di una distrazione alla caviglia senza però lesioni.
- Con Soulé quindi c’è l’ipotesi El Shaarawy qualora ovviamente Pisilli non dovesse farcela o non essere rischiato. In mediana pronta invece una maglia per El Aynaoui
Atalanta
- Palladino resta senza Hien. In infermeria c’è anche Sulemana, per il resto rosa al completo con Scamacca in lotta con Krstovic per guidare l’attacco della Dea
- In difesa, come terzo a sinistra, c’è Kolasinac in pole. Scalvini (recuperato dopo un piccolo problema) e Djimsiti completare la linea a tre dietro. De Roon e Ederson facili titolari in mezzo
- L’ex Zalewski lotta per una maglia da trequartista al fianco di De Ketelaere ma al momento c'è Raspadori in pole
Probabili Formazioni
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, El Aynaoui, Rensch; Soulé, El Shaarawy; Malen
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Dovbyk, Ferguson, Dybala, Pellegrini, Koné, Wesley
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Raspadori; Scamacca
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Hien, Sulemana
Cremonese-Torino, domenica ore 12:30
Cremonese
- Vardy e Thorsby sono i nomi sotto la lente d’ingrandimento in casa grigiorossa. Entrambi proseguono il recupero ma Giampaolo spera nel rientro seppur part time
- In mediana Maleh deve scontare il secondo turno di squalifica e quindi restano favoriti Grassi e Bondo anche se Payero potrebbe essere un’alternativa
- Davanti si dovrebbe proseguire con Okereke al fianco di Bonazzoli. Barbieri, Zerbin e Floriani Mussolini invece combattono per un posto sull’out destro
Torino
- Cambio obbligato nella difesa granata vista l’assenza per squalifica di Ismajli. Ci sarà quindi il ritorno da titolare per Maripan. Difficile infatti che D’Aversa ricorra a Marianucci
- Il triangolo d’attacco formato da Simeone, Adams e Vlasic va verso una quasi scontata conferma. Anche Pedersen e Obrador sono in super pole sulle corsie esterne
- In mezzo invece c’è da decidere il partner di Gineitis. Casadei, nel suo ritorno dal primo minuto, ha timbrato subito e quindi è lui l’indiziato numero uno. Seguono Ilkhan e Prati
Probabili Formazioni
CREMONESE (4-4-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Zerbin, Grassi, Bondo, Vandeputte; Bonazzoli, Okereke
Squalificati: Maleh
Indisponibili: Collocolo, Moumbagna
TORINO (3-5-2): Paleari; Coco, Maripan, Ebosse; Pedersen, Casadei, Gineitis, Vlasic, Obrador; Simeone, Adams
Squalificati: Ismajli
Indisponibili: Aboukhlal, Zapata
Verona-Milan, domenica ore 15
Verona
- Gialloblù che ritrovano Suslov, di rientro dalla squalifica. La sua candidatura in mediana è forte ma non è detto che Sammarco lo schieri gioco forza dal primo minuto
- Da monitorare il possibile rientro di Bella-Kotchap che dovrebbe viaggiare almeno verso una convocazione con partenza dalla panchina
- Dietro quindi dovremmo vedere ancora Frese con però Bradaric che si candida per tornare dall’inizio. Altro ritorno dal primo minuto? Quello di Orban in coppia con Bowie
Milan
- Squadra al completo per Massimiliano Allegri che deve ritrovare la strada della vittoria. Per farlo, probabile che il tecnico torni al 3-5-2
- Davanti resta favorita la coppia Leao-Pulisic. Saelemaekers torna a fare il laterale nella linea a cinque. Il possibile tridente sarà quindi possibile solo a gara in corso
- Attenzione chiaramente anche alla linea a tre dietro. Gabbia è tornato oramai in gruppo da un po’ ed è una delle principali opzioni per il pacchetto arretrato. A scivolare in panchina sarebbe nel caso De Winter
Probabili Formazioni
VERONA (3-5-2): Montipò; Edmundsson, Nelsson, Frese; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Bowie, Orban
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Serdar
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic
Squalificati: nessuno
Indisponibili: nessuno
Pisa-Genoa, domenica ore 18 su Sky Sport
Pisa
- Fari puntati sul possibile recupero di Marin. Qualora l’ex Catanzaro dovesse dare le giuste garanzie fisiche, possiamo pensarlo titolare in mezzo al campo
- In caso di assenza o partenza dalla panchina, c’è sempre la candidatura di Hojholt. Più complicato rivedere Akinsanmiro dal primo minuto. Punto fermo in mediana è Aebischer
- Leris e Angori ancora favoriti per occupare le corsie esterne mentre davanti Hiljemark dovrebbe affidarsi a Durosinmi con Tramoni e Moreo a supporto
Genoa
- Ellertsson, Frendrup e Malinovskyi saranno indisponibili causa squalifica. De Rossi quindi dovrà necessariamente cambiare interpreti
- Ci sono buone chance per Amorim che, da quando è arrivato, ha registrato presenze solo da subentrato. Occhio anche alla candidatura di Masini. Onana torna a disposizione mentre restano in dubbio Cornet e Norton-Cuffy
- Il trio Baldanzi-Vitinha-Colombo è sempre d’attualità ma Ekuban, match winner di settimana scorsa, è in piena corsa per un posto nell’XI di partenza rossoblù
Probabili Formazioni
PISA (3-4-2-1): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Leris, Hojholt, Aebischer, Angori; Tramoni, Moreo; Durosinmi
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Denoon, Lorran, Iling-Junior
GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Sabelli, Amorim, Masini, Martin; Baldanzi, Vitinha; Colombo
Squalificati: Malinovsky, Frendrup, Ellertsson
Indisponibili: Cornet, Norton-Cuffy
Juventus-Bologna, domenica ore 20:45
Juventus
- Kenan Yildiz è osservato speciale dallo staff medico della Juventus. Il numero 10 deve gestire un’infiammazione al ginocchio che se da una parte non pare preoccupante, dall’altra impone una gestione attenta
- In porta ci sarà ancora Di Gregorio visto che Perin deve ancora rimettersi al 100%. Per il portiere classe 1992 il ritorno tra i convocati è previsto per la prossima settimana
- Sulla trequarti rientra McKennie che ha scontato il turno di squalifica. Spalletti si affiderà ovviamente all’americano e a Boga. Il ballottaggio infatti è tra Yildiz e David
Bologna
- Vista la formazione scelta da Italiano in Europa League, possiamo ipotizzare ritorni in difesa per Lucumì, Heggem e forse anche di Lykogiannis
- In mediana si candidano Ferguson e Freuler. Sohm potrebbe completare il tutto a patto che i rossoblù non optino per il 4-2-3-1
- In caso di trio di trequartisti ci sono infatti sia Bernardeschi che Odgaard quali candidati attori protagonisti.
Probabili Formazioni
JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Conceicao, McKennie, Boga; David
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Vlahovic, Perin, Cabal, Milik, Adzic
BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; Zortea, Heggem, Lucumí, Miranda; Ferguson, Freuler, Sohm; Orsolini, Castro, Rowe
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Skorupski, Dominguez, Dallinga
Lecce-Fiorentina, lunedì ore 20:45
Lecce
- Banda, Pierotti e Sottil a metà settimana avevano svolto lavoro differenziato. A forte rischio c’è l’azzurro, assente oramai da fine febbraio
- Corsie esterne di difesa occupate da Danilo Veiga e Gallo con quest’ultimo che torna quindi titolare dopo i fastidi accusati nelle scorse settimane
- Ramadani e Coulibaly agiranno davanti alla difesa. Gandelman sarà il trequartista centrale mentre in attacco resta favorito Stulic
Fiorentina
- Contro il Crystal Palace erano ancora assenti Kean, Parisi, Fortini e Brescianini. In vista della trasferta di Lecce gli ultimi due (gli “ini”) potrebbero recuperare ed essere a disposizione
- A proposto di rientri, Valnoli riabbraccia due titolari sicuri come Fagioli e Gudmunsson che hanno scontato il turno di squalifica di settimana scorsa
- Davanti, vista la situazione di Kean, Piccoli non dovrebbe mancare nella distinta degli XI titolari. Il ritorno di Solomon propone il ballottaggio con Harrison? Possibile
Probabili Formazioni
LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Berisha, Gaspar
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodò, Rugani, Ranieri, Gosens; Ndour, Fagioli, Mandragora; Harrison, Piccoli/Kean, Gudmundsson
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Lamptey, Lezzerini,