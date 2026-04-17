Introduzione

Inter ancora senza Lautaro e Bisseck, Yildiz non è al meglio e potrebbe partire dalla panchina (è in ballottaggio con Boga). Tra squalificati, acciaccati e nuovi ingressi nelle infermerie di Serie A ecco la situazione squadra per squadra per quel che riguarda le probabili formazioni della 33^ giornata con le ultime news dai nostri inviati. Si parte già oggi alle 18.30 con Sassuolo-Como, poi alle 20.45 Inter-Cagliari su Sky Sport e in streaming su NOW



GLI INDISPONIBILI IN SERIE A- ROMA-ATALANTA: LA CONFERENZA DI GASP LIVE

