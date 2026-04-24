Introduzione

E' una di quelle giornate nelle quali tante, troppe squadre devono vincere per via di obiettivi di brevissimo o medio termine. Mancano sempre meno giornate alla fine della stagione e se da una parte c'è chi ha ancora poco da chiedere al campionato, dall'altra c'è chi non deve sbagliare per evitare di complicare il cammino degli ultimi chilometri di corsa



Nell'analisi di oggi puntiamo i fari sui centrocampisti ma anche sui difensori che giocano avanzati. Qualche "big" d'attacco è tornato a macinare +3 mentre le squadre che lù davanti zoppicano un po', chiedono a mediani e terzini di spinta di portare a casa qualche bonus. Vediamo quindi come si stanno comportando in questo 2026 i centrocampisti o "finti difensori" tra conclusioni, indice di pericolosità e altri indici offensivi. Il tutto ben "shakerato".



Ecco quindi consigliati e sconsigliati al fantacalcio per la 34^ giornata



PROBABILI FORMAZIONI 34^GIORNATA: LE ULTIME NEWS