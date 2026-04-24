Introduzione
E' una di quelle giornate nelle quali tante, troppe squadre devono vincere per via di obiettivi di brevissimo o medio termine. Mancano sempre meno giornate alla fine della stagione e se da una parte c'è chi ha ancora poco da chiedere al campionato, dall'altra c'è chi non deve sbagliare per evitare di complicare il cammino degli ultimi chilometri di corsa
Nell'analisi di oggi puntiamo i fari sui centrocampisti ma anche sui difensori che giocano avanzati. Qualche "big" d'attacco è tornato a macinare +3 mentre le squadre che lù davanti zoppicano un po', chiedono a mediani e terzini di spinta di portare a casa qualche bonus. Vediamo quindi come si stanno comportando in questo 2026 i centrocampisti o "finti difensori" tra conclusioni, indice di pericolosità e altri indici offensivi. Il tutto ben "shakerato".
Ecco quindi consigliati e sconsigliati al fantacalcio per la 34^ giornata
PROBABILI FORMAZIONI 34^GIORNATA: LE ULTIME NEWS
Quello che devi sapere
Napoli-Cremonese, venerdì ore 20:45
CONSIGLIATO NAPOLI
- Politano
CONSIGLIATO CREMONESE
- Zerbin
SCONSIGLIATO NAPOLI
- De Bruyne
SCONSIGLIATO CREMONESE
- Vandeputte
Parma-Pisa, sabato ore 15
CONSIGLIATO PARMA
- Bernabé
CONSIGLIATO PISA
- Angori
SCONSIGLIATO PARMA
- Valeri
SCONSIGLIATO PISA
- Tramoni
Bologna-Roma, sabato ore 18
CONSIGLIATO BOLOGNA
- Rowe
CONSIGLIATO ROMA
- Pisilli
SCONSIGLIATO BOLOGNA
- Ferguson
SCONSIGLIATO ROMA
- Celik
Verona-Lecce, sabato ore 20:45 su Sky Sport
CONSIGLIATO VERONA
- Belghali
CONSIGLIATO LECCE
- Ramadani
SCONSIGLIATO VERONA
- Gagliardini
SCONSIGLIATO LECCE
- Pierotti
Fiorentina-Sassuolo, domenica ore 12:30
CONSIGLIATO FIORENTINA
- Mandragora
CONSIGLIATO SASSUOLO
- Koné
SCONSIGLIATO FIORENTINA
- Ndour
SCONSIGLIATO SASSUOLO
- Volpato
Genoa-Como, domenica ore 15
CONSIGLIATO GENOA
- Ellertsson
CONSIGLIATO COMO
- Baturina
SCONSIGLIATO GENOA
- Frendrup
SCONSIGLIATO COMO
- Perrone
Torino-Inter, domenica ore 18 su Sky Sport
CONSIGLIATO TORINO
- Vlasic
CONSIGLIATO INTER
- Dumfries
SCONSIGLIATO TORINO
- Obrador
SCONSIGLIATO INTER
- Calhanoglu
Milan-Juventus, domenica ore 20:45
CONSIGLIATO MILAN
- Saelemaekers
CONSIGLIATO JUVENTUS
- McKennie
SCONSIGLIATO MILAN
- Fofana
SCONSIGLIATO JUVENTUS
- Cambiaso
Cagliari-Atalanta, lunedì ore 18:30
CONSIGLIATO CAGLIARI
- Sulemana
CONSIGLIATO ATALANTA
- Pasalic
SCONSIGLIATO CAGLIARI
- Gaetano
SCONSIGLIATO ATALANTA
- Zappacosta
Lazio-Udinese, lunedì ore 20:45 su Sky Sport
CONSIGLIATO LAZIO
- Isaksen
CONSIGLIATO UDINESE
- Kamara
SCONSIGLIATO LAZIO
- Cataldi
SCONSIGLIATO UDINESE
- Ekkelenkamp