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Fantacalcio, i "campo o panca" della 34^ giornata di Serie A

Fantacalcio

Introduzione

E' una di quelle giornate nelle quali tante, troppe squadre devono vincere per via di obiettivi di brevissimo o medio termine. Mancano sempre meno giornate alla fine della stagione e se da una parte c'è chi ha ancora poco da chiedere al campionato, dall'altra c'è chi non deve sbagliare per evitare di complicare il cammino degli ultimi chilometri di corsa

Nell'analisi di oggi puntiamo i fari sui centrocampisti ma anche sui difensori che giocano avanzati. Qualche "big" d'attacco è tornato a macinare +3 mentre le squadre che lù davanti zoppicano un po', chiedono a mediani e terzini di spinta di portare a casa qualche bonus. Vediamo quindi come si stanno comportando in questo 2026 i centrocampisti o "finti difensori" tra conclusioni, indice di pericolosità e altri indici offensivi. Il tutto ben "shakerato".

Ecco quindi consigliati e sconsigliati al fantacalcio per la 34^ giornata

PROBABILI FORMAZIONI 34^GIORNATA: LE ULTIME NEWS

Quello che devi sapere

Napoli-Cremonese, venerdì ore 20:45

CONSIGLIATO NAPOLI

  • Politano


CONSIGLIATO CREMONESE

  • Zerbin


SCONSIGLIATO NAPOLI

  • De Bruyne


SCONSIGLIATO CREMONESE

  • Vandeputte

1/10

Parma-Pisa, sabato ore 15

CONSIGLIATO PARMA

  • Bernabé


CONSIGLIATO PISA

  • Angori


SCONSIGLIATO PARMA

  • Valeri


SCONSIGLIATO PISA

  • Tramoni

2/10
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Bologna-Roma, sabato ore 18

CONSIGLIATO BOLOGNA

  • Rowe


CONSIGLIATO ROMA

  • Pisilli


SCONSIGLIATO BOLOGNA

  • Ferguson


SCONSIGLIATO ROMA

  • Celik

3/10

Verona-Lecce, sabato ore 20:45 su Sky Sport

CONSIGLIATO VERONA

  • Belghali


CONSIGLIATO LECCE

  • Ramadani


SCONSIGLIATO VERONA

  • Gagliardini


SCONSIGLIATO LECCE

  • Pierotti

4/10
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Fiorentina-Sassuolo, domenica ore 12:30

CONSIGLIATO FIORENTINA

  • Mandragora


CONSIGLIATO SASSUOLO

  • Koné


SCONSIGLIATO FIORENTINA

  • Ndour


SCONSIGLIATO SASSUOLO

  • Volpato

5/10

Genoa-Como, domenica ore 15

CONSIGLIATO GENOA

  • Ellertsson


CONSIGLIATO COMO

  • Baturina


SCONSIGLIATO GENOA

  • Frendrup


SCONSIGLIATO COMO

  • Perrone

6/10
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Torino-Inter, domenica ore 18 su Sky Sport

CONSIGLIATO TORINO

  • Vlasic


CONSIGLIATO INTER

  • Dumfries


SCONSIGLIATO TORINO

  • Obrador


SCONSIGLIATO INTER

  • Calhanoglu

7/10

Milan-Juventus, domenica ore 20:45

CONSIGLIATO MILAN

  • Saelemaekers


CONSIGLIATO JUVENTUS

  • McKennie


SCONSIGLIATO MILAN

  • Fofana


SCONSIGLIATO JUVENTUS

  • Cambiaso

8/10
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Cagliari-Atalanta, lunedì ore 18:30

CONSIGLIATO CAGLIARI

  • Sulemana


CONSIGLIATO ATALANTA

  • Pasalic


SCONSIGLIATO CAGLIARI

  • Gaetano


SCONSIGLIATO ATALANTA

  • Zappacosta

9/10

Lazio-Udinese, lunedì ore 20:45 su Sky Sport

CONSIGLIATO LAZIO

  • Isaksen


CONSIGLIATO UDINESE

  • Kamara


SCONSIGLIATO LAZIO

  • Cataldi


SCONSIGLIATO UDINESE

  • Ekkelenkamp

10/10
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