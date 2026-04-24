Introduzione

E' la settimana del primo match point scudetto per l'Inter di Chivu che però deve trovare l’incastro perfetto per festeggiare aritmeticamente il titolo. Anche la lotta per la zona Champions non è più così serrata. I rallentamenti di Como e Roma hanno per ora ampliato il distacco dalla Juventus. Ovviamente nulla è ancora deciso ma per le inseguitrici servirà una mezza impresa visto il numero esiguo di gare da qui al termine della stagione 2025-2026



Non si ferma la Serie A e non si ferma nemmeno il fantacalcio. Tifosi e fantallenatori vogliono sapere tutto sulle scelte dei vari allenatori, visto che il menù di giornata ha da una parte scontri molti interessanti, dall’altra qualche dubbio su qualche "titolarissimo". Non ci resta quindi che chiamare in causa la squadra degli inviati di Sky Sport. Il nostro team è pronto a darci tutte le notizie in tempo reale per quel che riguarda le probabili formazioni della 34^ giornata