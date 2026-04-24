Introduzione
E' la settimana del primo match point scudetto per l'Inter di Chivu che però deve trovare l’incastro perfetto per festeggiare aritmeticamente il titolo. Anche la lotta per la zona Champions non è più così serrata. I rallentamenti di Como e Roma hanno per ora ampliato il distacco dalla Juventus. Ovviamente nulla è ancora deciso ma per le inseguitrici servirà una mezza impresa visto il numero esiguo di gare da qui al termine della stagione 2025-2026
Non si ferma la Serie A e non si ferma nemmeno il fantacalcio. Tifosi e fantallenatori vogliono sapere tutto sulle scelte dei vari allenatori, visto che il menù di giornata ha da una parte scontri molti interessanti, dall’altra qualche dubbio su qualche "titolarissimo". Non ci resta quindi che chiamare in causa la squadra degli inviati di Sky Sport. Il nostro team è pronto a darci tutte le notizie in tempo reale per quel che riguarda le probabili formazioni della 34^ giornata
Quello che devi sapere
Napoli-Cremonese, venerdì ore 20:45
Napoli
- Antonio Conte ritrova Rrahmani al centro della difesa. Contro la Cremonese il difensore che tanto è mancato tornerà dal primo minuto con Olivera e Buongiorno
- In mediana Anguissa pare destinato a partire dalla panchina con McTominay e Lobotka a formare il duo in mezzo al campo. A sinistra favorito Gutierrez
- Davanti il terminale di riferimento dvrebbe essere Hojlund ma la situazione è in evoluzione. L’arretramento di McTominay spalanca le porte ad Alisson sulla trequarti
Cremonese
- Giampaolo ritrova Maleh in mezzo al campo dopo la squalifica rimediata oramai due settimane fa. Bondo e Grassi si giocano l’altra maglia
- La difesa viaggia verso una totale conferma con Terracciano e Pezzella esterni bassi. Sulla corsia destra si centrocampo invece soliti nomi che sgomitano tra loro
- Davanti ci sono varie soluzioni: Vardy è ancora indisponibile. Bonazzoli sarà sicuramente titolare. Djuric è un’alternativa a Sanabria ma occhio alla voglia di ripartenza veloce. In questo caso Okereke in pole
Probabili Formazioni
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Olivera, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez; De Bruyne, Alisson; Hojlund
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Di Lorenzo, Neres, Vergara, Lukaku
CREMONESE (4-4-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Floriani Mussolini, Bondo, Maleh, Vandeputte; Bonazzoli, Djuric
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Collocolo, Moumbagna, Vardy
Parma-Pisa, sabato ore 15
Parma
- Fari puntati sulle condizioni di Lautaro Valenti e Mateo Pellegrino. Entrambi stanno dando segnali confortanti in vista del Pisa e salvo sorprese, saranno in campo dal primo minuto
- Ovviamente sia Ndiaye nella linea a tre dietro che Elphege in attacco si tengono pronti in caso di possibile titolarità. La spalla della punta sarà comunque Strefezza
- In mezzo al campo Cuesta potrebbe pensare a qualche rotazione. Sorensen e Ordonez, ma non solo, si candidano per far rifiatare Bernabé e Nicolussi Caviglia
Pisa
- C’era preoccupazione intorno alle condizioni di Leris che aveva un problema alla caviglia. Il giocatore pare poter stringere i denti anche se Hiljemark potrebbe inizialmente risparmiarlo
- In difesa trio confermato mentre come al solito la mediana offre varie alternative. Hojholt, Loyola e Akinsanmiro sono possibili soluzioni. Da capire se ci saranno a disposizione una o due maglie
- Davanti infatti c’è sempre la candidatura di una punta “pesante” come Durosinmi (o Meister) ma si potrebbe anche continuare con il duo Moreo-Tramoni
Probabili Formazioni
PARMA (3-5-2): Suzuki; Troilo, Circati, Valenti; Delprato, Bernabé, Keita, Nicolussi Caviglia, Valeri; Strefezza, Pellegrino
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Frigan, Cremaschi
PISA (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Akinsanmiro, Aebischer, Hojholt, Angori; Moreo, Tramoni
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Denoon, Lorran, Iling-Junior
Bologna-Roma, sabato ore 18
Bologna
- Fuori causa Federico Bernardeschi (lesione del muscolo iliaco destro) si riducono le alternative in attacco dove però Italiano dovrebbe schierare Orsolini e Rowe
- Possibili rientri nella formazione di partenza anche in difesa dove a destra scalpita Joao Mario mentre al centro potremmo divedere Heggem
- In mediana, in caso di 4-3-3 Ferguson se la gioca con Pobega. In caso di 4-2-3-1 invece occhio chiaramente alle chance di Odgaard
Roma
- L'attesa per il ritorno di Paulo Dybala è finita. L'argentino, inserito da Gasperini nell'elenco dei convocati, potrebbe essere rilanciato a gara in corso
- La staffetta sarebbe con El Shaarawy. Soulé e Malen completeranno il triangolo d'attacco
- Con Dybala in campo, Pisilli arretra in mediana dove mancherà ancora Koné. Recuperati sia Mancini che Wesley
Probabili Formazioni
BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; Joao Mario, Heggem, Lucumì, Miranda; Ferguson, Freuler, Sohm; Orsolini, Castro, Rowe
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Skorupski, Dallinga, Bernardeschi
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli, Wesley; Soulé, El Shaarawy; Malen
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Dovbyk, Ferguson, Pellegrini, Koné
Verona-Lecce, sabato ore 20:45 su Sky Sport
Verona
- Rottura del menisco esterno per Mosquera. Trauma distorsivo capsulo-legamentoso della caviglia sinistra per Oyegoke. Entrambi entrano nella lista degli indisponibili
- Dopo il caso legato al comportamento di Orban dopo la sfida contro il Milan, l'attaccante viaggia verso l'esclusione. Sammarco pare voler puntare sulla "strana coppia" Sarr-Belghali
- In difesa Valentini dovrebbe ritrovare una maglia mentre sulle corsie esterne di centrocampo sono pronti ad agire Lirola e Bradaric
Lecce
- Thiago Gabriel è squalificato ma in difesa c’è Gallo sotto osservazione per un affaticamento muscolare che non dovrebbe impedirgli di scendere in campo
- Lameck Banda nella giornata di giovedì ha svolto la seduta d’allenamento parzialmente in gruppo e quindi il piano per averlo titolare sabato prosegue senza intoppi
- Dietro toccherà a Gaby Jean affiancoare Siebert. Gandelman e Stulic si candidano per un riotrno nella formazione di partenza
Probabili Formazioni
VERONA (3-5-2): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Valentini; Lirola, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Sarr, Belghali;
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Serdar, Mosquera, Oyegoke, Orban
LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Gaby Jean, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Berisha, Fofana, Gaspar Sottil
Fiorentina-Sassuolo, domenica ore 12:30
Fiorentina
- In difesa mancherà lo squalificato Pongracic. Comuzzo e Rugani si candidano per affiancare Ranieri
- Gli esami strumentali hanno escluso lesioni per quel che riguarda l'infortunio di Gosens che però, salvo recuperi lampo, non dovrebbe essere rischiato. Maglia da titolare pronta per Balbo
- Davanti non recupera Kean e quindi Vanoli si affida al trio formato da Harrison, Piccoli e Gudmundsson
Sassuolo
- Respinto il ricorso neroverde contro la seconda giornata di squalifica comminata a Mimmo Berardi che quindi resta squalificato e quindi indisponibile
- Grosso confermerà gli esterni d'attacco: Laurientè è reduce da un paio di assist mentre Volpato ha ritrovato la via della rete
- Pinamonti dovrebbe tornare. In mediana potrebbe rifiatare qualcuno. In difesa Doig può tornare a occupare la corsia sinistra
Probabili Formazioni
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Balbo; Ndour, Fagioli, Mandragora; Harrison, Piccoli, Gudmundsson
Squalificati: Pongracic
Indisponibili: Lamptey, Lezzerini, Fortini, Parisi, Kean
SASSUOLO (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Konè; Volpato, Pinamonti, Laurienté
Squalificati: Berardi
Indisponibili: Pieragnolo, Boloca, Candé, Romagna, Bakola
Genoa-Como, domenica ore 15
Genoa
- De Rossi ritrova il trio Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson assente settimana scorsa per squalifica
- Tutti e tre possono legittimamente ambire a una maglia dal primo minuto anche se la classifica "tranquilla" potrebbe lasciare nell'XI di partenza uno tra Masini e Amorim
- Davanti Vitinha spera di ritrovare una maglia non tanto al posto di Ekhator (che resta titolare) quanto come vice di Baldanzi
Como
- Fabregas deve rinunciare a Vojvoda, uscito malconcio dalla sfida di Coppa Italia contro l'Inter
- Con Smolcic favorito come esterno basso di difesa, sarà presumibilmente Diao ad occupare il ruolo di trequartista esterno destro
- Torinando alla linea a 4 dietro, Valle è favorito su Moreno così come Diego Carlos parte in pole su Kempf. Punta di riferimento: Douvikas
Probabili Formazioni
GENOA (3-4-1-2): Bijlow; Otoa, Marcandalli, Ostigard; Ellertsson, Frendrup, Amorim, Sabelli; Vitinha; Ekhator, Colombo
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Cornet, Norton-Cuffy
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle; Perrone, Da Cunha; Diao, Paz, Baturina; Douvikas
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Addai, Sergi Roberto, Vojvoda
Torino-Inter, domenica ore 18 su Sky Sport
Torino
- D’Aversa ritrova Ismajli al centro della difesa. L’ex Empoli non dovrebbe entrare in ballottaggio con Maripan che quindi tornerà a partire dalla panchina
- In mediana mancherà Anjorin, entrato a gara in corso nell’ultimo turno. Per l’inglese trauma distorsivo-contusivo all'anca sinistra
- Casadei-Gineitis resta la coppia favorita in mediana. Davanti possibile ritorno tra i convocati di Duvan Zapata
Inter
- Nessuna fretta sul fronte Lautaro Martinez. Il capitano nerazzurro sarà ancora a riposo. L'obiettivo è riaverlo per la sfida contro il Parma
- Possibile che anche Bastoni resti a guardare i compagni. Carlos Augusto quindi è in pole come terzo di difesa dove potrebbe rientrare Bisseck dall'inizio
- Luis Henrique non sarà disponibile per un problema muscolare. In mediana invece Chivu dovrebbe rilanciare Zielinski. Sucic torna dalla squalifica
Probabili Formazioni
TORINO (3-5-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Casadei, Gineitis, Vlasic, Obrador; Simeone, Adams
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Aboukhlal
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Pio Esposito, Thuram
Squalificati: nessuno
Indisponibili: L.Martinez, Bastoni, Luis Henrique
Milan-Juventus, domenica ore 20:45
Milan
- Rosa al completo per Massimiliano Allegri. L'unica preoccupazione riguardava Fofana che però sarà regolarmente a disposizione
- Sulla corsia destra è pronto a tornare dal primo minuto Saelemaekers, inizialmente risparmiato a Verona in quanto diffidato
- L'attacco rossonero sarà ancora una volta sulle spalle di Pulisic e Leao. Queste le ultime indicazioni che arrivano da Milanello
Juventus
- Thuram, Yildiz e Holm sono gli osservati speciali nel quartier generale bianconero. Dovrebbero recuperare tutti e tre ma da qui alla titolarità ce ne passa
- Thuram è quello che forse ha più probabilità di esserci dal primo minuto. In questo caso a destra dovremmo vedere McKennie
- Con Yildiz dalla panchina, attacco affidato a David con Conceicao e Boga alle spalle. Se il 10 bianconero invece dovesse essere titolare, sarebbe David a scibvolare in panchina
Probabili Formazioni
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic
Squalificati: nessuno
Indisponibili: nessuno
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Thuram., Locatelli, Cambiaso; Conceicao, Boga; David
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Perin, Cabal, Milik, Adzic
Cagliari-Atalanta, lunedì ore 18:30
Cagliari
- Pisacane aspetta buone notizie sul fronte Mazzitelli che potrebbe recuperare per la sfida di lundì
- Doppia opzione in difesa con Obert terzo della linea a tre o esterno di centrocampo. In quest'ultimo caso, pronto Rodriguez nel pacchetto arretrato
- Gaetano avrà ancora a disposizione le chiavi del centrocampo. Qualche dubbio in attacco: Kilicsoy si candida ma non pare essere un'opzione valida dal primo minuto
Atalanta
- Dopo lo sforzo prolungato contro la Lazio nella semifinale di Coppa Italia, c'è da verificare il livello di stanchezza. Soprattutto in difesa
- Uno tra Scalvini e Kolasinac potrebbe riposare. Nel caso pronti Kossounou e Ahanor. Al momento la linea a 3 dietro però non pare necessitare di rotazioni
- Beransconi è uscito zoppicante dalla sfida di mercoledì: possibile che Palladino scelga Bellanova a destra e Zappacosta a sinistra contro il Cagliari. Sulla trquarti pronto Zalewski
Probabili Formazioni
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Obert; Palestra, Adopo, Gaetano, Folorunsho, Deiola; Esposito, Borrelli
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Felici, Idrissi, Pavoletti
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Zalewski; Scamacca
Squalificati: nessuno
Indisponibili: nessuno
Lazio-Udinese, lunedì ore 20:45 su Sky Sport
Lazio
- Sarri ha conquistato la finale di Coppa Italia ma deve gestire al meglio Gila, che si è fatto male contro l'Atalanta
- Il difensore salterà il Monday Night contro l'Udinese al pari di Marusic non ancora recuperato a pieno
- Linea difensiva quindi con Lazzari a destra e Provstgaard ad affiancare Romagnoli. Davanti Isaksen e Zaccagni agiranno ai lati di Noslin, favorito su Dia
Udinese
- Slot da riempire in mezzo al campo. C'è infatti da rimpiazzare lo squalificato Karlsrom
- L'idea di base è quella di affidare la regia a Zarraga ma le opzioni non mancano. Possibile anche una mediana "muscolare" con Miller dall'inizio
- Davanti Runjaic potrebbe anche rispolverare un "vero nove" visto che settimana scorsa, ad esempio, Gueye non ha di certo sfigurato
Probabili Formazioni
LAZIO (4-3-3): Motta; Lazzari, Provstgaard, Romagnoli, Tavares; Basic, Cataldi, Taylor; Cancellieri, Noslin, Zaccagni
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Gigot, Rovella, Provedel, Gila, Marusic
UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Zarraga, Piotrowski, Kamara; Ekkelenkamp, Atta; Zaniolo
Squalificati: Karlsrom
Indisponibili: Zanoli, Zemura, Davis, Bertola