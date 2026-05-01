Introduzione

E' l'ultima giornata del quinto "mini-campionato" della stagione. E' vero che poi mancheranno altre giornate ma sia per questioni fantacalcistiche (non tutte le leghe arrivano a fine Serie A) che per ragioni pratiche (molte squadre di A non hanno più grandi obiettivi), la nostra divisione di trend sul medio periodo prende in esame un arco temporale di 7 gare, utile per capire come siano cambiati gli indici offensivi e difensivi delle varie squadre. Usare dati "totali" spesso può risultare fuorviante visto che una buona partenza nella prima parte di campionato incide sui dati ma può accadere che nel recente passato quei numeri non rispecchino la realtà



C'è chi fa fatica a segnare e chi invece ha migliorato molto l'indice di precisione al tiro, indipendentemente dai gol fatti. Altre squadre hanno ridotto sensibilmente il numero medio di grandi occasioni concesse. In più c'è sempre da differenziare i rendimenti, che a volte cambiano drasticamente, tra casa e trasferta. Mettendo tutto nel miscelatore, ecco consigliati e sconsigliati al fantacalcio per la 35^ giornata di Serie A