Introduzione
E' l'ultima giornata del quinto "mini-campionato" della stagione. E' vero che poi mancheranno altre giornate ma sia per questioni fantacalcistiche (non tutte le leghe arrivano a fine Serie A) che per ragioni pratiche (molte squadre di A non hanno più grandi obiettivi), la nostra divisione di trend sul medio periodo prende in esame un arco temporale di 7 gare, utile per capire come siano cambiati gli indici offensivi e difensivi delle varie squadre. Usare dati "totali" spesso può risultare fuorviante visto che una buona partenza nella prima parte di campionato incide sui dati ma può accadere che nel recente passato quei numeri non rispecchino la realtà
C'è chi fa fatica a segnare e chi invece ha migliorato molto l'indice di precisione al tiro, indipendentemente dai gol fatti. Altre squadre hanno ridotto sensibilmente il numero medio di grandi occasioni concesse. In più c'è sempre da differenziare i rendimenti, che a volte cambiano drasticamente, tra casa e trasferta. Mettendo tutto nel miscelatore, ecco consigliati e sconsigliati al fantacalcio per la 35^ giornata di Serie A
Quello che devi sapere
Pisa-Lecce, venerdì ore 20:45
CONSIGLIATO PISA
- Vural
CONSIGLIATO LECCE
- Banda
SCONSIGLIATO PISA
- Stojilkovic
SCONSIGLIATO LECCE
- Cheddira
Udinese-Torino, sabato ore 15
CONSIGLIATO UDINESE
- Buksa
CONSIGLIATO TORINO
- Obrador
SCONSIGLIATO UDINESE
- Kamara
SCONSIGLIATO TORINO
- Simeone
Como-Napoli, sabato ore 18
CONSIGLIATO COMO
- Nico Paz
CONSIGLIATO NAPOLI
- Politano
SCONSIGLIATO COMO
- Douvikas
SCONSIGLIATO NAPOLI
- Alisson
Atalanta-Genoa, sabato ore 20:45 su Sky Sport
CONSIGLIATO ATALANTA
- De Ketelaere
CONSIGLIATO GENOA
- Ekhator
SCONSIGLIATO ATALANTA
- Ederson
SCONSIGLIATO GENOA
- Frendrup
Bologna-Cagliari, domenica ore 12:30
CONSIGLIATO BOLOGNA
- Freuler
CONSIGLIATO CAGLIARI
- Gaetano
SCONSIGLIATO BOLOGNA
- Castro
SCONSIGLIATO CAGLIARI
- Esposito
Sassuolo-Milan, domenica ore 15
CONSIGLIATO SASSUOLO
- Berardi
CONSIGLIATO MILAN
- Fofana
SCONSIGLIATO SASSUOLO
- Pinamonti
SCONSIGLIATO MILAN
- Jashari
Juventus-Verona, domenica ore 18 su Sky Sport
CONSIGLIATO JUVENTUS
- Locatelli
CONSIGLIATO VERONA
- Akpa Akpro
SCONSIGLIATO JUVENTUS
- McKennie
SCONSIGLIATO VERONA
- Bowie
Inter-Parma, domenica ore 20:45
CONSIGLIATO INTER
- Barella
CONSIGLIATO PARMA
- Keita
SCONSIGLIATO INTER
- Esposito
SCONSIGLIATO PARMA
- Pellegrino
Cremonese-Lazio, lunedì ore 18:30
CONSIGLIATO CREMONESE
- Sanabria
CONSIGLIATO LAZIO
- Isaksen
SCONSIGLIATO CREMONESE
- Bondo
SCONSIGLIATO LAZIO
- Dia
Roma-Fiorentina, lunedì ore 20:45
CONSIGLIATO ROMA
- Wesley
CONSIGLIATO FIORENTINA
- Fagioli
SCONSIGLIATO ROMA
- Pisilli
SCONSIGLIATO FIORENTINA
- Harrison