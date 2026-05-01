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Fantacalcio, i "campo o panca" della 35^ giornata di Serie A

Fantacalcio

Introduzione

E' l'ultima giornata del quinto "mini-campionato" della stagione. E' vero che poi mancheranno altre giornate ma sia per questioni fantacalcistiche (non tutte le leghe arrivano a fine Serie A) che per ragioni pratiche (molte squadre di A non hanno più grandi obiettivi), la nostra divisione di trend sul medio periodo prende in esame un arco temporale di 7 gare, utile per capire come siano cambiati gli indici offensivi e difensivi delle varie squadre. Usare dati "totali" spesso può risultare fuorviante visto che una buona partenza nella prima parte di campionato incide sui dati ma può accadere che nel recente passato quei numeri non rispecchino la realtà

C'è chi fa fatica a segnare e chi invece ha migliorato molto l'indice di precisione al tiro, indipendentemente dai gol fatti. Altre squadre hanno ridotto sensibilmente il numero medio di grandi occasioni concesse. In più c'è sempre da differenziare i rendimenti, che a volte cambiano drasticamente, tra casa e trasferta. Mettendo tutto nel miscelatore, ecco consigliati e sconsigliati al fantacalcio per la 35^ giornata di Serie A

Quello che devi sapere

Pisa-Lecce, venerdì ore 20:45

CONSIGLIATO PISA

  • Vural


CONSIGLIATO LECCE

  • Banda


SCONSIGLIATO PISA

  • Stojilkovic


SCONSIGLIATO LECCE

  • Cheddira

1/10

Udinese-Torino, sabato ore 15

CONSIGLIATO UDINESE

  • Buksa


CONSIGLIATO TORINO

  • Obrador


SCONSIGLIATO UDINESE

  • Kamara


SCONSIGLIATO TORINO

  • Simeone

2/10
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Como-Napoli, sabato ore 18

CONSIGLIATO COMO

  • Nico Paz


CONSIGLIATO NAPOLI

  • Politano


SCONSIGLIATO COMO

  • Douvikas


SCONSIGLIATO NAPOLI

  • Alisson

3/10

Atalanta-Genoa, sabato ore 20:45 su Sky Sport

CONSIGLIATO ATALANTA

  • De Ketelaere


CONSIGLIATO GENOA

  • Ekhator


SCONSIGLIATO ATALANTA

  • Ederson


SCONSIGLIATO GENOA

  • Frendrup

4/10
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Bologna-Cagliari, domenica ore 12:30

CONSIGLIATO BOLOGNA

  • Freuler


CONSIGLIATO CAGLIARI

  • Gaetano


SCONSIGLIATO BOLOGNA

  • Castro


SCONSIGLIATO CAGLIARI

  • Esposito

5/10

Sassuolo-Milan, domenica ore 15

CONSIGLIATO SASSUOLO

  • Berardi


CONSIGLIATO MILAN

  • Fofana


SCONSIGLIATO SASSUOLO

  • Pinamonti


SCONSIGLIATO MILAN

  • Jashari

6/10
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Juventus-Verona, domenica ore 18 su Sky Sport

CONSIGLIATO JUVENTUS

  • Locatelli


CONSIGLIATO VERONA

  • Akpa Akpro


SCONSIGLIATO JUVENTUS

  • McKennie


SCONSIGLIATO VERONA

  • Bowie

7/10

Inter-Parma, domenica ore 20:45

CONSIGLIATO INTER

  • Barella


CONSIGLIATO PARMA

  • Keita


SCONSIGLIATO INTER

  • Esposito


SCONSIGLIATO PARMA

  • Pellegrino

8/10
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Cremonese-Lazio, lunedì ore 18:30

CONSIGLIATO CREMONESE

  • Sanabria


CONSIGLIATO LAZIO

  • Isaksen


SCONSIGLIATO CREMONESE

  • Bondo


SCONSIGLIATO LAZIO

  • Dia

9/10

Roma-Fiorentina, lunedì ore 20:45

CONSIGLIATO ROMA

  • Wesley


CONSIGLIATO FIORENTINA

  • Fagioli


SCONSIGLIATO ROMA

  • Pisilli


SCONSIGLIATO FIORENTINA

  • Harrison

10/10
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