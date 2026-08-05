Un nuovo e rivoluzionario strumento è pronto a entrare nella vita dei fantallenatori: aiuterà a rispondere a domande come quella su chi è il fantallenatore che commette meno errori di formazione o quello che fa più punti con il modificatore di difesa. E ancora: volete sapere chi vince più partite “di corto muso” o chi subisce più sconfitte per pochi decimali? Scopriamo come funziona

Il fantallenatore più esigente sta già studiando in vista delle prossime aste. Il Listone Fantacalcio è uscito martedì 4 agosto durante l'Unveil. Le probabili formazioni sono già aggiornate ed i primi consigli fantacalcio iniziano ad arrivare. Ma un nuovo e rivoluzionario strumento è pronto ad entrare nella vita dei fantallenatori. Perché non basta arrivare all'asta preparati, leggere e studiare la guida all'asta, carpire quale sarà la scommessa che ti svolterà il campionato. Serve anche altro. Quanto conosciamo davvero la nostra lega? Quali giocatori utilizziamo di più, quanti bonus abbiamo lasciato in panchina o quali moduli ci hanno garantito i risultati migliori? Qui entra in gioco Fantacalcio Analyst. Un nuovo strumento gratuito pensato per analizzare in profondità la propria rosa e quelle degli avversari all’interno delle singole competizioni. Un vero e proprio assistente personale, capace di trasformare tutto ciò che accade nella lega in dati, statistiche e classifiche.

Fantacalcio Analyst: le funzionalità Fantacalcio Analyst permetterà di conoscere nel dettaglio il modo in cui ogni fantallenatore gestisce la propria squadra. Sarà possibile scoprire la percentuale di utilizzo di ciascun calciatore, quante volte è stato schierato titolare e quante, invece, è rimasto in panchina o in tribuna. Lo strumento mostrerà anche quanti bonus sono stati sfruttati correttamente e quanti sono stati sprecati, magari a causa di una scelta di formazione sbagliata. Non mancheranno le analisi sui moduli: ogni utente potrà verificare quali schiera più spesso e con quali ha ottenuto le prestazioni migliori. Le statistiche non riguarderanno soltanto la propria rosa. Fantacalcio Analyst consentirà infatti di osservare anche il comportamento degli avversari, comprendendo come utilizzano i propri calciatori e quali scelte compiono più frequentemente. Tutti i dati raccolti daranno vita a un ampio sistema di classifiche dedicate alla lega. Chi è il fantallenatore che commette meno errori di formazione? Chi riesce a ottenere più punti grazie al modificatore di difesa? Chi ha conquistato il maggior numero di clean sheet? Sarà possibile scoprire anche chi ha vinto più partite “di corto muso”, chi ha subito più sconfitte per pochi decimali e quante volte un avversario ha raggiunto esattamente la soglia necessaria per segnare il gol decisivo.