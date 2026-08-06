Il regolamento assist di Fantacalcio ® ha vissuto nel corso degli anni un'evoluzione contrassegnata e ispirata da un singolo aspetto fondamentale: la semplicità. La scelta editoriale, dal primo snellimento avuto nel 2021 , è stata quella di avvicinare quanto più possibile i criteri dell'assegnazione al percepito dell'utente, ricercando immediatezza e trasparenza in luogo di una catalogazione eccessiva e boriosa che rischiava di creare un solco troppo profondo con il pubblico. A partire dalla stagione 2026/27 questo percorso compie un ulteriore e decisivo passo in avanti. Il regolamento assist cambia , e lo fa per avvicinarsi ancora una volta al cuore pulsante di questo gioco meraviglioso: i fantallenatori. Vediamo insieme come.

Come si assegnano gli assist su Leghe Fantacalcio®

Il nuovo regolamento assist di Fantacalcio® ha fatto una scelta: più immediatezza e facilità di interpretazione. Da questa stagione in poi, come raccontato in diretta durante l’evento ‘Fantacalcio Unveil’, il solo criterio discretivo per l'assegnazione diventa la volontarietà di passaggio. Qualunque (o quasi...) passaggio che abbia intenzione di servire un compagno e contribuisca alla realizzazione di un gol sarà considerabile assist. L'altro criterio storicamente utilizzato, quello dell'intensità del procurato vantaggio, non scompare ma si trasforma. E da requisito per l'assegnazione diventa metrica per chi sceglierà di giocare con i quality assist, la cui classificazione resterà invariata e continuerà ad essere articolata in tre gradi:

assist soft

assist standard

assist gold

A seconda dell'intensità del procurato vantaggio di un passaggio volontario, l'assist verrà catalogato in una di queste tre opzioni, che sarete liberi di personalizzare nel punteggio come meglio credete.

Nelle Leghe Fantacalcio® di nuova creazione, l'impostazione predefinita sarà +0,5 per l'assist soft e di +1 per quello standard e gold. Ma sentitevi liberi di osare e spostare l'asticella del gold un po' più in là, magari assegnando uno 0,5 aggiuntivo al suo punteggio. Oppure, più semplicemente, potrete anche scegliere di livellare tutte e tre le opzioni assegnando uno stesso +1. Più semplicità e più immediatezza, con la possibilità di personalizzazione da sempre made in Fantacalcio®.