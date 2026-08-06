Cambia il modo in cui vengono assegnati gli assist: il criterio diventa la volontarietà di passaggio, mentre l'intensità del procurato vantaggio non scompare ma si trasforma, per giocare con i quality assist: soft, standard e gold
Il regolamento assist di Fantacalcio® ha vissuto nel corso degli anni un'evoluzione contrassegnata e ispirata da un singolo aspetto fondamentale: la semplicità. La scelta editoriale, dal primo snellimento avuto nel 2021, è stata quella di avvicinare quanto più possibile i criteri dell'assegnazione al percepito dell'utente, ricercando immediatezza e trasparenza in luogo di una catalogazione eccessiva e boriosa che rischiava di creare un solco troppo profondo con il pubblico. A partire dalla stagione 2026/27 questo percorso compie un ulteriore e decisivo passo in avanti. Il regolamento assist cambia, e lo fa per avvicinarsi ancora una volta al cuore pulsante di questo gioco meraviglioso: i fantallenatori. Vediamo insieme come.
Come si assegnano gli assist su Leghe Fantacalcio®
Il nuovo regolamento assist di Fantacalcio® ha fatto una scelta: più immediatezza e facilità di interpretazione. Da questa stagione in poi, come raccontato in diretta durante l’evento ‘Fantacalcio Unveil’, il solo criterio discretivo per l'assegnazione diventa la volontarietà di passaggio. Qualunque (o quasi...) passaggio che abbia intenzione di servire un compagno e contribuisca alla realizzazione di un gol sarà considerabile assist. L'altro criterio storicamente utilizzato, quello dell'intensità del procurato vantaggio, non scompare ma si trasforma. E da requisito per l'assegnazione diventa metrica per chi sceglierà di giocare con i quality assist, la cui classificazione resterà invariata e continuerà ad essere articolata in tre gradi:
- assist soft
- assist standard
- assist gold
A seconda dell'intensità del procurato vantaggio di un passaggio volontario, l'assist verrà catalogato in una di queste tre opzioni, che sarete liberi di personalizzare nel punteggio come meglio credete.
Nelle Leghe Fantacalcio® di nuova creazione, l'impostazione predefinita sarà +0,5 per l'assist soft e di +1 per quello standard e gold. Ma sentitevi liberi di osare e spostare l'asticella del gold un po' più in là, magari assegnando uno 0,5 aggiuntivo al suo punteggio. Oppure, più semplicemente, potrete anche scegliere di livellare tutte e tre le opzioni assegnando uno stesso +1. Più semplicità e più immediatezza, con la possibilità di personalizzazione da sempre made in Fantacalcio®.
Regolamento assist: i punti fondamentali
Qui di seguito elenchiamo i punti fondamentali del nuovo regolamento assist di Fantacalcio, una versione semplificata che riesca però a restituire il senso del nuovo corso in fatto di assegnazione. Per la versione completa e più approfondita, vi invitiamo a consultare la pagina ufficiale del regolamento.
È considerato assist un passaggio che contribuisce alla realizzazione di un gol. Affinché sia considerabile assist, il passaggio deve essere volontario.
1. Volontarietà
La volontarietà del passaggio è da ricercarsi in una qualsiasi giocata che sia legittimo presumere che sia volta a cercare un compagno di squadra e non sia frutto di casualità o di errore.
2. Interpretazione delle deviazioni
2a – Deviazione o tentativo di giocata di un difendente che non impedisce la ricezione del pallone al destinatario originario del passaggio. Tale situazione non inficia l’assegnazione dell’assist;
2b – Deviazione o tentativo di giocata di un difendente che altera la traiettoria del pallone al punto da farlo giungere ad un calciatore diverso da quello cui era originariamente destinato. In tale situazione non si configura assist;
2c – Deviazione o tentativo di giocata* di un offendente che non altera in maniera significativa la traiettoria del pallone. Tale situazione determina l’assegnazione dell’assist per chi ha effettuato il passaggio originario;
2d – Deviazione o tentativo di giocata* di un offendente che altera la traiettoria del pallone al punto da farlo giungere ad altro offendente che altrimenti non avrebbe avuto l’opportunità di calciare a rete. In tale situazione non si configura assist né per chi ha effettuato il passaggio originario, né per colui che devia (manca la volontarietà);
2e – Contrasto tra attaccante cui è indirizzato il pallone e difensore in fase di ricezione del passaggio: a prescindere da chi effettui il primo tocco tra i contendenti che si avventano sul pallone, se nell’immediatezza del contrasto il pallone stesso rimane nella disponibilità dell'attaccante che poi calcia a rete, si configura una situazione premiabile con assist (qualora naturalmente sussistano le condizioni base dell’assegnazione).
Vi ricordiamo, infine, l’opzione di personalizzazione relativa ai quality assist come precedentemente descritta. Ed inoltre un altro aspetto fondamentale da segnalare. Questo regolamento sarà in vigore anche sul FantaChampions in collaborazione anche quest’anno con Sky Sport. Il gioco verrà presentato e partirà durante la sosta lunga tra settembre e ottobre.