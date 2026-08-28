Introduzione

E' sempre utile ragionare nel lungo periodo e analizzare molti dati. A volte però non si può e allora ci si basa un po' di quello che si è visto, anche se fuorviante. La prima giornata di Serie A non può averci dato certezze fantacalcistiche "assolute". Di sicuro però c'è un piccolo (piccolo) trend dal quale si può partire.



Sviluppo di gioco, pericolosità sulle palle inattive, giocatori che toccano un bel po' di palloni e doprattutto i primi numeri ralitvi agli indici offensivi. Ripetiamo: tutto va preso con le molle visto che, ad esempio, quasi tutte le squdre che nella prima giornata hanno giocato in casa, in questo lungo weekend, saranno impegnate in trasferta e viceversa. Come sempre evitiamo consigli scontati altrimenti che gusto ci sarebbe nell'azzeccare o nel toppare clamorosamente? Ecco quindi i 'campo o panca' per la seconda giornata di Serie A



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