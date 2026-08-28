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Fantacalcio, i "campo o panca" della 2^ giornata di Serie A

Fantacalcio

Introduzione

E' sempre utile ragionare nel lungo periodo e analizzare molti dati. A volte però non si può e allora ci si basa un po' di quello che si è visto, anche se fuorviante. La prima giornata di Serie A non può averci dato certezze fantacalcistiche "assolute". Di sicuro però c'è un piccolo (piccolo) trend dal quale si può partire.

Sviluppo di gioco, pericolosità sulle palle inattive, giocatori che toccano un bel po' di palloni e doprattutto i primi numeri ralitvi agli indici offensivi. Ripetiamo: tutto va preso con le molle visto che, ad esempio, quasi tutte le squdre che nella prima giornata hanno giocato in casa, in questo lungo weekend, saranno impegnate in trasferta e viceversa. Come sempre evitiamo consigli scontati altrimenti che gusto ci sarebbe nell'azzeccare o nel toppare clamorosamente? Ecco quindi i 'campo o panca' per la seconda giornata di Serie A

PROBABILI FORMAZIONI 2^ GIORNATA: LE ULTIME NEWS

Quello che devi sapere

Milan-Venezia, venerdì ore 20:45

CONSIGLIATO MILAN

  • Chukwueze


CONSIGLIATO VENEZIA

  • Yeboah


SCONSIGLIATO MILAN

  • Cissé


SCONSIGLIATO VENEZIA

  • Kike Perez

1/10

Fiorentina-Frosinone, sabato ore 18:30

CONSIGLIATO FIORENTINA

  • Atta


CONSIGLIATO FROSINONE

  • Raimondo


SCONSIGLIATO FIORENTINA

  • Brescianini


SCONSIGLIATO FROSINONE

  • Schmid

2/10
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Monza-Udinese, sabato ore 18:30

CONSIGLIATO MONZA

  • Mangas


CONSIGLIATO UDINESE

  • Solet


SCONSIGLIATO MONZA

  • Mota


SCONSIGLIATO UDINESE

  • Karlstrom

3/10

Sassuolo-Torino, sabato ore 18:30

CONSIGLIATO SASSUOLO

  • Laurienté


CONSIGLIATO TORINO

  • Fitz-Jim


SCONSIGLIATO SASSUOLO

  • Adzic


SCONSIGLIATO TORINO

  • Njie

4/10
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Juventus-Parma, sabato ore 20:45

CONSIGLIATO JUVENTUS

  • Alajbegovic


CONSIGLIATO PARMA

  • Keita


SCONSIGLIATO JUVENTUS

  • McKennie


SCONSIGLIATO PARMA

  • Romero

5/10

Napoli-Como, domenica ore 18:30

CONSIGLIATO NAPOLI

  • Alisson


CONSIGLIATO COMO

  • Ramon


SCONSIGLIATO NAPOLI

  • Hojlund


SCONSIGLIATO COMO

  • Nico Paz

6/10
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Cagliari-Inter, domenica ore 20:45

CONSIGLIATO CAGLIARI

  • Maldini


CONSIGLIATO INTER

  • Barella


SCONSIGLIATO CAGLIARI

  • Fazzini


SCONSIGLIATO INTER

  • Calhanoglu

7/10

Lazio-Genoa, domenica ore 20:45

CONSIGLIATO LAZIO

  • Dia


CONSIGLIATO GENOA

  • Norton-Cuffy


SCONSIGLIATO LAZIO

  • Rovella


SCONSIGLIATO GENOA

  • Vitinha

8/10
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Lecce-Roma, lunedì ore 18:30

CONSIGLIATO LECCE

  • Ngom


CONSIGLIATO ROMA

  • Koné


SCONSIGLIATO LECCE

  • Gorter


SCONSIGLIATO LECCE

  • Rodrigo Mora

9/10

Atalanta-Bologna, lunedì ore 20:45

CONSIGLIATO ATALANTA

  • Ederson


CONSIGLIATO BOLOGNA

  • Cambiaghi


SCONSIGLIATO ATALANTA

  • De Ketelaere


SCONSIGLIATO BOLOGNA

  • Odgaard

10/10
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