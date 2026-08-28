Introduzione
E' sempre utile ragionare nel lungo periodo e analizzare molti dati. A volte però non si può e allora ci si basa un po' di quello che si è visto, anche se fuorviante. La prima giornata di Serie A non può averci dato certezze fantacalcistiche "assolute". Di sicuro però c'è un piccolo (piccolo) trend dal quale si può partire.
Sviluppo di gioco, pericolosità sulle palle inattive, giocatori che toccano un bel po' di palloni e doprattutto i primi numeri ralitvi agli indici offensivi. Ripetiamo: tutto va preso con le molle visto che, ad esempio, quasi tutte le squdre che nella prima giornata hanno giocato in casa, in questo lungo weekend, saranno impegnate in trasferta e viceversa. Come sempre evitiamo consigli scontati altrimenti che gusto ci sarebbe nell'azzeccare o nel toppare clamorosamente? Ecco quindi i 'campo o panca' per la seconda giornata di Serie A
PROBABILI FORMAZIONI 2^ GIORNATA: LE ULTIME NEWS
Quello che devi sapere
Milan-Venezia, venerdì ore 20:45
CONSIGLIATO MILAN
- Chukwueze
CONSIGLIATO VENEZIA
- Yeboah
SCONSIGLIATO MILAN
- Cissé
SCONSIGLIATO VENEZIA
- Kike Perez
Fiorentina-Frosinone, sabato ore 18:30
CONSIGLIATO FIORENTINA
- Atta
CONSIGLIATO FROSINONE
- Raimondo
SCONSIGLIATO FIORENTINA
- Brescianini
SCONSIGLIATO FROSINONE
- Schmid
Monza-Udinese, sabato ore 18:30
CONSIGLIATO MONZA
- Mangas
CONSIGLIATO UDINESE
- Solet
SCONSIGLIATO MONZA
- Mota
SCONSIGLIATO UDINESE
- Karlstrom
Sassuolo-Torino, sabato ore 18:30
CONSIGLIATO SASSUOLO
- Laurienté
CONSIGLIATO TORINO
- Fitz-Jim
SCONSIGLIATO SASSUOLO
- Adzic
SCONSIGLIATO TORINO
- Njie
Juventus-Parma, sabato ore 20:45
CONSIGLIATO JUVENTUS
- Alajbegovic
CONSIGLIATO PARMA
- Keita
SCONSIGLIATO JUVENTUS
- McKennie
SCONSIGLIATO PARMA
- Romero
Napoli-Como, domenica ore 18:30
CONSIGLIATO NAPOLI
- Alisson
CONSIGLIATO COMO
- Ramon
SCONSIGLIATO NAPOLI
- Hojlund
SCONSIGLIATO COMO
- Nico Paz
Cagliari-Inter, domenica ore 20:45
CONSIGLIATO CAGLIARI
- Maldini
CONSIGLIATO INTER
- Barella
SCONSIGLIATO CAGLIARI
- Fazzini
SCONSIGLIATO INTER
- Calhanoglu
Lazio-Genoa, domenica ore 20:45
CONSIGLIATO LAZIO
- Dia
CONSIGLIATO GENOA
- Norton-Cuffy
SCONSIGLIATO LAZIO
- Rovella
SCONSIGLIATO GENOA
- Vitinha
Lecce-Roma, lunedì ore 18:30
CONSIGLIATO LECCE
- Ngom
CONSIGLIATO ROMA
- Koné
SCONSIGLIATO LECCE
- Gorter
SCONSIGLIATO LECCE
- Rodrigo Mora
Atalanta-Bologna, lunedì ore 20:45
CONSIGLIATO ATALANTA
- Ederson
CONSIGLIATO BOLOGNA
- Cambiaghi
SCONSIGLIATO ATALANTA
- De Ketelaere
SCONSIGLIATO BOLOGNA
- Odgaard