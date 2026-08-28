Introduzione

Chi conferma, chi cambia? E' uno dei tanti dubbi di questa seconda giornata. Nei primi 90 minuti c'è stato un solo pareggio e non è dato sapere se ci saranno conferme in blocco da parte di chi ha vinto e cambi drastici per quelle squadre che si trovano ancora a zero punti. Il mercato ancora aperto rende il quadro ancora più enigmatico. Giornata che, fantacalcisticamente parlando, è distribuita su quattro giorni. Alcuni allenatori hanno ancora tanto tempo e le prime indicazioni potrebbero non dare indizi



E' quindi giunto il tempo di chiamare in causa la squadra degli inviati di Sky Sport. Nelle prime giornate i ballottaggi sono ancora tanti visto che non tutti hanno convinto. Qualcuno potrebbe addirittura già cambiare sistema di gioco. In più ci sono i primi big che hanno occupato l'infermeria e che non saranno protagonisti per questo secondo turno. Ecco quindi arrivati al consueto giro dai campi con le probabili formazioni della seconda giornata di Serie A