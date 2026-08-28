Introduzione
Chi conferma, chi cambia? E' uno dei tanti dubbi di questa seconda giornata. Nei primi 90 minuti c'è stato un solo pareggio e non è dato sapere se ci saranno conferme in blocco da parte di chi ha vinto e cambi drastici per quelle squadre che si trovano ancora a zero punti. Il mercato ancora aperto rende il quadro ancora più enigmatico. Giornata che, fantacalcisticamente parlando, è distribuita su quattro giorni. Alcuni allenatori hanno ancora tanto tempo e le prime indicazioni potrebbero non dare indizi
E' quindi giunto il tempo di chiamare in causa la squadra degli inviati di Sky Sport. Nelle prime giornate i ballottaggi sono ancora tanti visto che non tutti hanno convinto. Qualcuno potrebbe addirittura già cambiare sistema di gioco. In più ci sono i primi big che hanno occupato l'infermeria e che non saranno protagonisti per questo secondo turno. Ecco quindi arrivati al consueto giro dai campi con le probabili formazioni della seconda giornata di Serie A
Quello che devi sapere
Milan-Venezia, venerdì ore 20:45
Milan
- Massimo riserbo sulla possibile formazione anti-Venezia. Amorim potrebbe ripartire anche dallo stesso XI visto contro il Torino
- In difesa l'unico ballottaggio è tra Gabbia e De Winter. In mediana invece Modric e Jashari si giocano una maglia così come Bartesaghi con Estupinian
- Cissé, dopo l'exploit della prima di campionato, pare avere il posto assicurato. L'altra maglia sulla trequarti se la contendono Loftus Cheek e Saelemaekers
Venezia
- Stroppa potrebbe cambiare qualcosa soprattutto in mezzo. Dietro dovremmo ancora vedere i tre titolari di settimana scorsa
- In attacco confermati Yeboah e Adams mentre Kike Perez è in lotta con Sohm che spera questa volta di scavalcare il compagno nella gerarchia mediana
- Sulle corsie esterne Correia, fresco goleadr nella prima, va verso la conferma. Halhal e Haps sperano di potersela giocare con Hainaut che però resta favorito
Probabili formazioni
Milan (3-4-2-1): Maignan; Gila, Gabbia, Pavlovic; Chukwueze, Musah, Jashari, Estupinian; Loftus-Cheek, Cissé; Ramos
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Gimenez, Leao
Venezia (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Bella-Kotchap, Moreno; Correia, Basic, Busio, Perez, Hainaut; Adams, Yeboah
Squalificati: nessuno
Indisponibili: nessuno
Fiorentina-Frosinone, sabato ore 18:30
Fiorentina
- Viola con Pellegrino come terminale di riferimento ma il dubbio potrebbe riguardare il sistema di gioco. O 4-3-3 puro o 4-2-3-1 con diga davanti alla difesa
- A proposito di difesa: a destra ci sono tre pretendenti con Dodò che potrebbe spuntarla su Jimenez e Joao Mario ma quest'ultimo si candida per traslocare a sinistra
- In mezzo c'è da vedere se Mandragora ha recuperato a pieno. Dovesse dare le giuste garanzie potrebbe partire nell'XI titolare
Frosinone
- Zerbin e Masini (ma non solo) si candidano per un posto nella formazione di partenza. Alvini riflette sui possibili cambi
- In difesa traballano Bracaglia e Cittadini ma a Firenza non è esclusa la stessa linea vista contro la Juventus
- In attacco non c'è solo l'opzione Zerbin ma anche la candidatura di Ghedjemis. Punta di riferimento resta Raimondo
Probabili formazioni
Fiorentina (4-3-3) De Gea; Dodò, Dragusin, Ranieri, Valdepenas; Ndour, Fagioli, Brescianini; Atta, Mastantuono; Pellegrino
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Parisi
Frosinone (4-2-3-1): Palmisani; Cittadini, Calvani, Monterisi, Bracaglia; Calò, Cichella; Kvernadze, Schmid, Fini; Raimondo
Squalificati: nessuno
Indisponibili: nessuno
Monza-Udinese, sabato ore 18:30
Monza
- Thiam e Mota rientrano dalla squalifica. Sulla titolarità del primo poco da dire mentre il secondo spera di strappare una maglia ma la decsione non è ancora definitiva
- Da monitorare Akinsanmiro che è reduce dall'influenza. Dovesse star bene sarà al fianco di Mout in mediana
- Davanti ci sono anche Colpani e Forson che potrebbero spuntarla. In difesa duello Delli Carri-Lucchesi
Udinese
- Ancora in forse la presenza di Davis che però ha dato qualche segnale positivo. Davanti il ballottaggio con Gueye resta aperto
- Zaniolo è fuori causa per infortunio e allora spazio a Unai Gomez al fianco di Ekkelenkamp sulla trequarti
- Assenza anche nella difesa bianconera: Palma è ai box e c'è uno slot da riempire. Favorito Ebosse con Solet che farà il centrale
Probabili formazioni
Monza (3-4-2-1): Thiam; Kouadio, Lucchesi, Carboni; Birindelli, Mout, Akinsanmiro, Mangas; Mota, Varela, Cutrone
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Pessina, Colombo, Touré, Ciurria
Udinese (3-4-2-1) Okoye; Abankwah, Solet, Ebosse; Vojvoda, Piotrowski, Karlstrom, Kamara; Unai Gomez, Ekkelenkamp; Davis
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Zanoli, Chakvetadze, Palma, Zaniolo
Sassuolo-Torino, sabato ore 18:30
Sassuolo
- Tridente d'attacco neroverde che dovrebbe vedere nuovamente Bowie centrale con Laurienté e Volpato ai suoi lati. Berardi va in panchina
- Rispetto a settimana scorsa, Aquilani potrebbe cambiare un volto in mediana. Adzic resta favorito favorito ma Thorstvedt non è un'opzione da escludere
- In difesa Cinquegrano va verso la conferma mentre Macchioni, dopo il grave errore contro l'Atalanta, dovrebbe essere rimpiazzato da Leysen che avrà al suo fianco Idzes
Torino
- In difesa Abate ritrova Comert che nella prima di campionato era squalificato. A scivolare in panchina sarà Isamjli
- A destra spazio a Fortini con conferma di Cacciamani sul lato opposto
- Vlasic e Simeone sono intoccabili e saranno titolari anche a Reggio Emilia. Con loro dovrebbe partire dall'inizio Njie
Probabili formazioni
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Cinquegrano, Idzes, Leysen, Doig; Adzic, Matic, Bakola; Volpato, Bowie, Laurientè
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Walukiewicz, Koné, Boloca, Pieragnolo, Candé
Torino (3-4-2-1): Mascardi; Comert, Coco, Comuzzo; Fortini, Fitz-Jim, Gineitis, Cacciamani; Njie, Vlasic; Simeone
Squalificati: nessuno
Indisponibili: nessuno
Juventus-Parma, sabato ore 20:45
Juventus
- Un solo indisponibile della rosa di Luciano Spalletti ma è un nome eccellente: niente Parma per Yildiz che rimarrà fuori per diverse settimane
- Kolo Muani è chiamato al riscatto e per ora non perde la titolairtà. A sinistra favorito Boga con Conceicao sul lato oppostoà
- Thuram in mediana è un'opzione viva e attuale, a patto di essere al 100%. Dietro chiedono una maglia Lucumì e Cambiaso
Parma
- Il rientro dalla squalifica di Britschgi dalla squalifica apre nuove opzioni per Cuesta che potrebbe schierarlo anche nel tridente d'attacco
- Bernabé invece torna nella posizione di mezzala. Con Nicolussi Caviglia sempre ai box, il pacchetto mediano sarà completato da Keita e Sorensen
- Davanti ci sono un po' di candidati e al momento nulla è sicuro. In difesa invece il dubbio è tra Ndiaye e Valenti
Probabili formazioni
Juventus (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Douglas Luiz, Locatelli; Conceicao, Mckennie, Boga; Kolo Muani
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Yildiz
Parma (4-3-3): Corvi; Delprato, Troilo, Ndiaye, Valeri; Bernabè, Keita, Sorensen; Britschgi, Romero, Touré
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Nicolussi Caviglia
Napoli-Como, domenica ore 18:30
Napoli
- Il grande dubbio riguarda i due che settimana scorsa hanno risoltoi la sfida contro il Genoa ovvero Vergara e De Bruyne
- Attenzione perché entrambi potrebbero nuovamente partire dalla panchina. Qualche chance in più per l'azzurro rispetto al belga
- In difesa Allegri pensa anche a Badiashile dal primo minuto ma accanto a Rrahamani dovrebbe esserci ancora Rafa Marin (attenzione però anche a Olivera)
Como
- In attesa dell'ufficialità di Moise Kean, Fabregas resta con il buon Douvikas in attacco ma il tecnico potrebbe cambiare qualcosa rispetto a settimana scorsa
- In difesa dubbio a destra: l'esordio di Couto non è stato dei migliori e Smolcic al momento dà più sicurezze
- In mezzo al campo sembra scontato il ritorno dal primo minuto di Da Cunha, Milla favorito su Perrone mentre il ballottaggio più aperto è tra Baturina e Liberali
Probabili formazioni
Napoli (4-3-3) Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, Mctominay; Politano Hojlund, Alisson Santos
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Buongiorno, Marianucci
Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Chalobah, Valle; Milla, Da Cunha; Diao Nico Paz, Baturina; Douvikas
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Addai
Cagliari-Inter, domenica ore 20:45
Cagliari
- Pisacane ha ancora aperto il ballottaggio in difesa tra Mina e Deiola. Zé Pedro e Obert sono confermati in fascia
- Romano, dopo il gol vittoria di settimana scorsa, va verso una scontata conferma.
- Davanti Borrelli spera di sopravanzare Mendy: in ogni caso sarà staffetta. Adopo dovrebbe agire ancora da trequartista
Inter
- Chivu ritrova Mkhitaryan dopo la squalifica ma l'armeno, che con Sucic spera in una maglia, partirà dalla panchina
- Davanti si va verso la coppia formata da Pio Esposito e Lautaro con il capitano nerazzurro che spera di sbloccarsi a breve
- L'ottima prestazione contro il Monza di Diouf vale iun'altra gara da titolare. Stones e Jones, per essere nella formazione di partenza, dovranno ancora attendere
Probabili formazioni
Cagliari (4-2-3-1): Caprile; Zè Pedro, Deiola, Rodriguez, Obert; Romano, Winks; Maldini, Adopo, Fazzini; Mendy
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Idrissi, Trepy
Inter (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro Martinez, Pio Esposito
Squalificati: nessuno
Indisponibili: nessuno
Lazio-Genoa, domenica ore 20:45
Lazio
- Gattuso deve fare a meno di due giocatori che erano stati titolari settimana scorsa. Marusic e Dele-Bashiru dovranno essere rimpiazzati
- I "nuovi" titolari saranno i sostituti che erano entrati settimana scorsa ovvero Floriani Mussolini e (soprattutto) Davide Frattesi
- In attacco al momento è Dia il favorito come centrale del tridente con Isaksen e Zaccagni ai propri lati
Genoa
- L'approccio del Genoa contro il Napoli è stato decismante positivo. Possibile che De Rossi confermi quell'XI iniziale che aveva dato fisicità e intensità
- Il trio di difesa e quello d'attacco, con Vitinha e Baldanzi alle spalle di Colombo, non sembrano in odore di rotazioni
- Norton-Cuffy ed Ellertsson agiranno da esterni. L'unico possibile cambio riguarda Amorim che potrebbe essere superato da Sow
Probabili formazioni
Lazio (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Doekhi, Provstgaard, Pedraza; Taylor, Rovella, Frattesi; Isaksen, Dia/Pinamonti, Zaccagni
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Cataldi,Marusic, Dele-Bashiru
Genoa (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Sow, Ellertsson; Vitinha, Baldanzi; Colombo
Squalificati: nessuno
Indisponibili: nessuno
Lecce-Roma, lunedì ore 18:30
Lecce
- Ballottaggio in attacco per quel che riguarda la squadra di Eusebio Di Francesco: Stulic potrebbe prendersi la titolarità ma nulla è deciso
- Gallo, dopo il colpo subito settimana scorsa, non preoccupa e quindi ci sarà lui a sinistra dal primo minuto
- Possibile invece una rotazione nella coppia di centrali: Thiago Gabriel, a segno dalla panchina settimana scorsa, dovrebbe affiancare Gaspar nell'XI anti Roma
Roma
- Tutto porta a pensare ad una conferma in blocco per l'XI titolare giallorosso: la rotonda vittoria contro la Fiorentina dovrebbe valere un "bis" per tutti
- Il condizionale è però d'obbligo perché qualcuno (Pisilli?) potrebbe giustamente ambire a scalare la gerachia, almeno per la sfida di Lecce
- Il cambio più d'attualità però riguarda la corsia destra dove Molina è favorito su Lulli, titolare contro la Fiorentina
Probabili formazioni
Lecce (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Gorter; Pierotti, Ngom, N’Dri; Geubbels
Squalificati: nessuno
Indisponibili: nessuno
Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Molina, Konè, Cristante, Wesley; Dybala, Mora; Malen
Squalificati: nessuno
Indisponibili: nessuno
Atalanta-Bologna, lunedì ore 20:45
Atalanta
- Ancora in forse Kristensen: coppia centrale per ora formata da Kossounou e Scalvini con Zappacosta e Bernasconi come esterni
- In mediana è duello tra Pasalic e Samardzic con l'ex Udinese che parte in leggero vantaggio nel duello per una maglia al fianco di Gaetano
- Davanti Raspadori confermatissimo a sinistra con De Ketelaere sul lato opposto. Scamacca ancora avanti su Krstovic per il ruolo di punta centrale
Bologna
- Vitik ha una settimana in più sulle gambe e quindi potremmo vedere lui nel pacchetto centrale difensivo
- Il mercato potrebbe condizionare le scelte di Tedesco vista la situazione di Rowe. Cambiaghi, a questo punto, è favorito
- In mezzo El Azzouzi è fiuori causa e quindi la cerniera mediana sarà formata da Ferguson, Amondarain e Odgaard
Probabili formazioni
Atalanta (4-3-3): Carnesecchi; Zappacosta, Kossounou, Scalvini, Bernasconi; Samardzic, Gaetano, Ederson; De Ketelaere, Scamacca, Raspadori
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Hien, K.Sulemana
Bologna (4-3-3): Skorupski; Holm, Heggem, Vitik, Miranda.; Odgaard, Amondarain, Ferguson; Orsolini, Piccoli, Cambiaghi
Squalificati: nessuno
Indisponibili: El Azzouzi