Introduzione
Le prime giornate di campionato hanno dato le prime indicazioni che però, in certi casi, non vanno prese come oro colato. Il campionato è lungo e qualche +3 dal centrocampo può essere "casuale" e non un investimento da fare nel lungo periodo. I 'falsi amici', quelli che segnano prima della nostra asta, ci sono e ci saranno sempre
Nella nostra carrellata di consigliati abbiamo diviso i 9 nomi tra centrocampisti top, quelli che ci aspettiamo possano regalare bonus quasi costanti, possibili sorprese in termini di aumento del numero di +3 e jolly veri e propri (magari low cost). Nelle ultime stagioni il fantacalcio si vinceva spesso con quelli listati "C" che impattavano sì sul budget ma non come certi attaccanti che poi....
TUTTI GLI ACQUISTI DEL MERCATO ESTIVO
Quello che devi sapere
Hakan Calhanoglu - Inter
Pronti via e il prezzo del centrocampista dell'Inter è schizzato verso l'alto. Un conto è immaginarlo, un conto è sapere che tutti i fantallenatori sanno che Calhanoglu ha già due alla voce gol fatti. Nulla porta a pensare che possa essere un fuoco di paglia. Considerando che è anche rigorista... prepariamo il portafoglio
Pedro Gonçalves - Fiorentina
Zero punti in due gare e cessione di Gudmundsson e Kean. Là davanti è arrivata una squadra di attaccanti e centrocampisti offensivi che potrebbe destabilizzare qualcuno. I nomi sono tanti, così come le speranza fantacalcistiche. Gonçalves arriva a 28 anni, l'età giusta per prendersi la Viola sulle spalle. In quattro campionati su sei con lo Sporting è andato in doppia cifra
Vederlo listato centrocampista sembra quasi un bug....
Joël Monteiro - Lecce
Il suo acquisto, in mezzo alle ultime ore intese di mercato, è forse passato sototraccia ma è lui il nostro super jolly stagionale. Ventisette anni, fisico imponente, può giocare esterno ma in situazioni particolari è stato schierato addirittura come punta
E' vero: nelle ultime stagioni il suo bottino di reti è andato in calando ma il sole della puglia potrebbe rigenerare un giocatore che magari in pochi conoscono ma che fantacalcisticamente potrebbe essere un vero affare
Martin Baturina - Como
Nella scorsa annata solo 15 presenze da titolare ma anche tanti subentri con bonus. Un primo anno positivo ma a intermittenza per Baturina che però in questa stagione potrebbe davvero consacrarsi. C'è sempre chiaramente il "problema" Champions che non sappiamo che impato avrà su turnover obbligati o scelte ragionate da pare di Fabregas. Il croato però può essere un investimento "sicuro": per bonus e media voto
Franck Kessié - Atalanta
Là dove tutto è iniziato. Kessie torna a Bergamo per giocare fisso in mezzo al campo. Probabilmente avrà bisogno di un po' di rodaggio ma uno come lui non ci metterà molto tempo. Esordio con doppietta una vita fa ma centrocampista che ha nel proprio mazzo un bel po' di assi da mettere in tavola. Inserimenti, conculusioni dalla distanza e probabilmente rigori. Basta per farvi venire lacquolina?
Rolando Mandagora - Torino
Nella disastrata stagione scorsa, uno dei pochi a salvarsi, fantacalcisticamente parlando, in casa Fiorentina. Un calo di bonus nel girone di ritorno ma un bottino finale più che ragguardevole. Il suo percorso a Firenze è sempre stato in crescendo (2, 3, 4, 7 gol)
Ora il ritorno a Torino dove Mandragora può, insieme ai senatori, essere leader e trascinatore. Se dovesse avere una stagione senza troppi acciacchi, viste le sue caratteristiche, potremmo vederlo nella parta alta (non altissima) della classifica dei centrocampisti goleador
Jurgen Ekkelenkamp - Udinese
Un altro giocatore che potrebbe avere un "boost" importante in questa stagione. Udinese senza più Atta e con Zaniolo attualmente ai box per infortunio. Sulla trequarti sarà l'olandese l'ago della bilancia e i suoi primi 180 minuti di campionato sono stati di fatto perfetti: assist e gol. Come sempre, è bene ricordare che due gare non fanno una stagione ma il terzo anno dell'ex Anversa potrebbe regalare molte, moltissime soddisfazioni
Nicolò Cambiaghi - Bologna
Facciamo il punto su quel che è accaduto nel mercato del Bologna sull'esterno alto a sinistra. Rowe è andato a Bergamo, Benja Dominguez si è trasferito al Sassuolo mentre in entrata è arrivato Mbangula che al Weder Brema, lo scorso anno, ha collezionato 26 presenze in campionato con un solo gol
Queste entrate e uscite sul lato sinistro dell'attacco potrebbero rilanciare non poco le quotazioni di Cambiaghi che è sì fermo ai 6 gol da "rookie" con l'Empoli nel 2022-2023 ma che ora potrebbe avere quella continuità (almeno per quel che riguarda il posto "fisso") che cerca da qualche stagione.
Albert Gudmundsson - Lazio
Può Pinamonti essere il nuovo Retegui per l'islandese? La Lazio ha cambiato di fatto due terzi del proprio attaco negli ultimi giorni e il rischio è quello di dover aspettare per trovare la giusta alchimia. Per Gudmundsson Roma può essere davvero l'ultima chiamata utile dopo le ultime due stagioni. Intendiamoci: fare 5 e 6 gol non è uno score da buttare nel cestino ma per quello che lo avevamo pagato nelle ultime due annate....beh ci aspettavamo un numero prossimo al 10.
Il classe '97 avrà alla Lazio le proprie chance, all'asta non costerà uno sproposito (il passato è sempre un aggiusta-prezzi): prenderlo non sarebbe così malsano perché i numeri potenzialmente ci sono....