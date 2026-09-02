Può Pinamonti essere il nuovo Retegui per l'islandese? La Lazio ha cambiato di fatto due terzi del proprio attaco negli ultimi giorni e il rischio è quello di dover aspettare per trovare la giusta alchimia. Per Gudmundsson Roma può essere davvero l'ultima chiamata utile dopo le ultime due stagioni. Intendiamoci: fare 5 e 6 gol non è uno score da buttare nel cestino ma per quello che lo avevamo pagato nelle ultime due annate....beh ci aspettavamo un numero prossimo al 10.



Il classe '97 avrà alla Lazio le proprie chance, all'asta non costerà uno sproposito (il passato è sempre un aggiusta-prezzi): prenderlo non sarebbe così malsano perché i numeri potenzialmente ci sono....