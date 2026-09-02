Introduzione

E' complicato. E' molto complicato: tutti abbiamo ancora negli occhi quel che è accaduto l'anno scorso con Federico Dimarco ma l'esterno nerazzurro è solamente uno dei tre difensori che nelle ultime 3 stagioni ha superato quota 5 reti in un singolo campionato. Quella è la soglia di riferimento. Zortea e Dumfries arrivarono a 6 due anni fa. Cinque è il numero magico quindi. Portare a casa quel quantitativosarebbe già tanta roba, soprattutto perché può capitare che ci siano difensori "goleador" in squadre non così forti e schierare quell'esterno o quel centrale, qualora non dovesse arrivare il +3, sarebbe problematico a livello di voto e modificatore



Ovviamente alcuni nomi sono "comuni": non abbiamo usato il termine "scontati" perché quando si parla di difensori in grado di portare un discreto numero di bonus, nulla è sicuro e scontato. Ci sono tantissimi esempi (non ultimo il già citato Zortea) di annata top che però non ha avuto un seguito. Quindi, in sede d'asta, state molto attenti a bollare quello o quell'altro difensore come "portatore di +3"



COME CAMBIANO LE 20 DI A DOPO IL MERCATO: LE FORMAZIONI