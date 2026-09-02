Introduzione
E' complicato. E' molto complicato: tutti abbiamo ancora negli occhi quel che è accaduto l'anno scorso con Federico Dimarco ma l'esterno nerazzurro è solamente uno dei tre difensori che nelle ultime 3 stagioni ha superato quota 5 reti in un singolo campionato. Quella è la soglia di riferimento. Zortea e Dumfries arrivarono a 6 due anni fa. Cinque è il numero magico quindi. Portare a casa quel quantitativosarebbe già tanta roba, soprattutto perché può capitare che ci siano difensori "goleador" in squadre non così forti e schierare quell'esterno o quel centrale, qualora non dovesse arrivare il +3, sarebbe problematico a livello di voto e modificatore
Ovviamente alcuni nomi sono "comuni": non abbiamo usato il termine "scontati" perché quando si parla di difensori in grado di portare un discreto numero di bonus, nulla è sicuro e scontato. Ci sono tantissimi esempi (non ultimo il già citato Zortea) di annata top che però non ha avuto un seguito. Quindi, in sede d'asta, state molto attenti a bollare quello o quell'altro difensore come "portatore di +3"
COME CAMBIANO LE 20 DI A DOPO IL MERCATO: LE FORMAZIONI
Quello che devi sapere
Arthur Theate - Bologna
Segnò il suo primo gol in A contro l'Inter, a San Siro, in una rovinosa sconfitta del suo (allora) Bologna. L'anno dopo al Rennes piazzò quattro reti in 35 gare. Il Bologna di Tedesco ha già fatto vedere in questo primo scorcio di campionato di saper sfruttare bene le palle inattive con i centrali difensivi. Non si può parlare di gol in senso assoluto ma di tiri di testa e tiri in porta. Qualcuno prima o poi entrerà.
Theate non è un gigante ma in pochi possono batterlo sul trittico: inserimento, terzo tempo e stacco. L'esordio arrivò a 21 anni. oggi il belga è più maturo ed esperto e probabilmente è migliorato anche nel corpo a corpo in area altrui
Jacobo Ramon - Como
Couto, Chalobah e Kaiki. Eccoli i nuovi arrivati nella difesa del Como. L'unico rimasto della "vecchia guardia" è Jacobo Ramon che lo scorso anno segnò solamente due gol (e attanzione alle 10 ammonizioni) ma che in quest'annata, con un po' di precisione in più, potrebbe aumentare il proprio bottino di +3.
Il Como è tra le squadre che calciano di più dalla bandierina e spesso viene cercata la testa del centrale spagnolo, già compagno di Nico Paz ai tempi del Real Madrid Castilla. Presenza costante nell'area avversaria sui piazzati, Ramon può avere un'impennata non da poco in termini di gol
Yann Bisseck - Inter
Attenzione al possiible jolly. Viste le alternative di Chivu in difesa, Bisseck non dovrebbe partire titolare. Il tedesco però è il primo cambio della linea a tre nerazzurra visto che uno come AAkanji può spostarsi al centro. Tra i difensori più pericolosi in termini di tiri rapportati ai minuti giocati, Bisseck è là in alto in classifica. Certo, all'asta non sarà così economico anche se ci sono i vari Bastoni, Dimarco, Stones e Akanji. Fate però un pensiero su l'unico Yann rimasto (dopo la partenza di Sommer) in nerazzurro. A fine anno potrebbe essere tra i massimi goleador difensivi di squadra
Danilho Doekhi - Lazio
Inizio e fine con quota raggiunta. Il nuovo centrale della Lazio arriva dall'Union Berlino. In 4 stagioni di Bundesliga Doekhi ha messo insieme 13 reti, cinque nella sua prima stagione tedesca e 5 nella sua ultima con l'Union. Giocatore con le giuste caratteristiche sotto porta sulle palle inattive. Non solo per i suoi 190 cm che utilizza al meglio se c'è da staccare di testa, ma anche il piede è decisamente educato per piazzare zampate o conclusioni precise nello specchio della porta avversaria.
Come sempre, ricordiamo ancora una volta che per i difensori tutto può cambiare da un anno all'altro. Da top scorer di categoria a una rete o viceversa ma se vedessimo Doekhi terminare la stagione con +3 risicati, sarebbe una vera sorpresa visto il tpo di giocatore
Gleison Bremer - Juventus
Suo il primo gol stagionale in A della Juventus e prezzo che, se già era alto, ha subito un'impennata. Nelle prime due giornate di campionato la Juventus ha battuto ben 22 angoli: per darvi un'idea la Fiorentina è terza in questa speciale classifica con 11. Spalletti insiste tantissimo sugli schemi da inattiva e Bremer è uno dei pochi difensori che nel corso degli anni ha sempre portato a casa 3 o 4 reti "di default". Se consideriamo quanto sia complicato, senza rigori, arrivare a 5 ecco che la nostra certezza, in termini di difensori goleador, porta il numero 3 e veste di bianconero
Leo Ostigard (Genoa) e Gianluca Mancini (Roma)
Mettiamo insieme due giocatori che potrebbero essere gemelli fantacalcistici. Pur giocando in squadre differenti, per numeri e caratteristiche offensive, Ostigard e Mancini sono quasi uno la copia dell'altro. Vedendo le prime giornate di campionato è chiaro che Roma e Genoa hanno espresso gioco e risultati differenti ma al fantallenatore interessa chi la butta dentro. Entrambi pagano magari qualche giallo di troppo ma sia il norvegese che l'azzurro garantiranno un discreto numero di gol, sperando ovviamente di scollinare la magica quota 5