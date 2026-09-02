Mercato davvero interessante quello della Dea. Sarri ha avuto rinforzi in ogni zona del campo e giocatori che, fino a una settimana fa, erano finiti nella lista dei desideri dei vari fantallenatori, potrebbero essere rimpaizzati avendo perso appeal.



Un giocatore come Rowe è sicuramente da considerare: è uno che, se in giornata, può spaccare in due la partita ma là davanti la concorrenza è tanta e Raspadori è un pallino di Sarri. Altro nome buonissimo, a patto di saper rientrare bene nella nostra Serie A, è quello di Kessié. Là in mezzo sarà difficile avere il dominio del gioco vista anche la presenza di Ederson. C'è un piccolo rischio legato al ritmo partita (e ritmo Sarri) da recuperare ma i due nomi top per questo mercato sono Rowe e Kessé