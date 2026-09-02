Introduzione
Il capitolo più atteso della saga estiva. Da una parte ci sono le prime indicazioni di campionato: 180 minuti non risolvono l'equazione ma aiutano a comprendere dinamiche e chiarire qualche enigma. Dall'altra parte però c'è stata l'ultima, intensa, giornata di mercato. Tra entrate e uscite non parliamo solo di giocatori di "secondo piano", anzi. In certi casi sono arrivati, o tornati, pezzi da 90
Chi farà l'asta post mercato dovrà essere bravo a dividere il budget per ciò che si è visto (che non è detto che continui ma che incide sulle fantasie di altri fantallenatori) e per quel che si vedrà. In certi casi chi era inizialmente consigliato potrebbe perdere il posto a beneficio di un arrivo last minute. In altre circostanze il dubbio di lungo periodo rimane. Infine c'è chi era sul mercato ed è rimasto. La storia recente insegna che a volte gli esuberi possono tornare utilissimi. Vediamo quali possono essere i nomi da consigliare tra quelli che sono arrivati in questa lunga sessione estiva di mercato
CHI HA SPESO DI PIU' NELL'ESTATE DI MERCATO 2026
Quello che devi sapere
Atalanta
Mercato davvero interessante quello della Dea. Sarri ha avuto rinforzi in ogni zona del campo e giocatori che, fino a una settimana fa, erano finiti nella lista dei desideri dei vari fantallenatori, potrebbero essere rimpaizzati avendo perso appeal.
Un giocatore come Rowe è sicuramente da considerare: è uno che, se in giornata, può spaccare in due la partita ma là davanti la concorrenza è tanta e Raspadori è un pallino di Sarri. Altro nome buonissimo, a patto di saper rientrare bene nella nostra Serie A, è quello di Kessié. Là in mezzo sarà difficile avere il dominio del gioco vista anche la presenza di Ederson. C'è un piccolo rischio legato al ritmo partita (e ritmo Sarri) da recuperare ma i due nomi top per questo mercato sono Rowe e Kessé
Bologna
L'arrivo di Theate cambia le dimaniche difensive ma Tedesco si ritrova in rosa tre centrali da bonus. Sulle palle alte tutti possono essere molto pericolosi. Theate torna con la giusta esperienza e sa già cosa lo aspetta. Potrebbe essere un valora fantacalcistico aggiunto. Il dubbio attaccante persiste anche dopo le prime due giornate. Piccoli è partito dal primo minuto sia contro la Lazio che contro l'Atalanta ma il Bologna è ancora a zero quanto a gol segnati.
L'azzurro, al giusto prezzo, può essere preferibile rispetto all'ucraino. Amondarain può essere solo una scommessa (con scarse probabilità di portare bonus pesanti) anche perché da sempre il Bologna ha l'imbarazzo della scelta per quel che riguarda i centrocampisti. Altro jolly potrebbe essere Mbangula a patto di prenderlo in coppia con Cambiaghi che per ora resta davanti nelle gerarchie
Cagliari
Attenzione alla duttilità di Sugawara, tra gli ultimi arrivati in casa rossoblù. Nasce terzino destro ma può giocare all'occorrenza anche da centrale. Difficile testarlo come esterno alto a meno che Pisacane non modifichi il proprio sistema di gioco.
Maldini è consigliabilissimo a patto di non avere aspettative troppo alte. Il suo contributo può essere sia in termini di assist che di conclusioni vincenti. In attacco c'è un bel po' di traffico: Mendy ha prima lasciato il posto a Borrelli, poi a Kevin Carlos (che per ora non ha avuto nemmeno una chance). L'arrivo di Nzola in questo senso è un indizio: o il Cagliari aumenterà il numero delle punte, oppure ci sarà tantissima rotazione. Con tutti i rischi del caso. I tempi di La Spezia però sembrano lontani e Nzola può essere considerato una discreta scommessa
La prima giornata ha fatto salire le quotazioni di Romano: il suo +3 avrà scatenato la fantasia di tanti fantallenatori. Attenzione sempre ai possibili falsi amici: segnare ad inizio campionato non significa stagione da 10 reti. Dovesse alzarsi troppo il prezzo, abbandonate la contesa
Como
La vera sorpresa, in termini di titolarità, di inizio stagione è stato Milla. Da scommessa può passare a certezza? Di sicuro Fabregas lo tiene in massima considerazione e l'impatto del 31enne spagnolo è stato decisamente positivo. Un nuovo Sergi Roberto, ovvero allenatore in campo? Possibile: accoppiarlo nella propria rosa non pare un errore.
Lo scorso anno la difesa del Como ha dato la paga a tutte le altre e il Chalobah visto fino ad ora è da prendere senza se e senza ma: per media voto e modificatore parliamo di uno che potrebbe finire la stagione con voti in pagella davvero importanti. Gli esterni di difesa sono a rischio turnover e non paiono in grado di garantire bonus assurdi.
In attacco Kean ha complicato un bel po' la situazione a livello fanta: prendere sia l'ex Fiorentina che Douvikas appare molto complicato. L'azzurro dovrebbe partire titolare ma sappiamo bene quanto Fabregas ruoti. Con il gioco del Como, Kean non può non far bene
Fiorentina
Tecnicamente Grosso potrebbe mettere giù una squadra, portiere a parte, completamente nuova rispetto allo scorso anno. Le prime due giornate dei toscani confermano che, se si cambia tanto, c'è bisogno di tempo per settare tutto. L'ultimo giorno di mercato ha portato altri nuovi volti e quindi le carte vanno rimescolate ancora. Iniziamo da Gonçalves che, da listato centrocampista, non può non essere nelle varie liste dei desideri. Ovviamente non possiamo citare solo la sua miglior stagione ma il portoghese è uno di quelli che potrebbe avere svariati +3 a fine anno
Inao Oulai non porterà molti bonus ma tra titolairtà e media voto può essere un ottimo acquisto da slot finali di centrocampo. L'arrivo di Beto ribalta invece le gerarchie d'attacco: l'ex Udinese ed Everton è il classico attaccante da doppia cifra quasi garantita con possibile exploit. Non gli serve ambientarsi molto. In difesa, nonostante l'inizio di stagione disastroso, Dragusin non può sparire dai radar. Su Atta invece qualche dubbio in più, legato soprattutto al ruolo. Infine Mastantuono: l'hype forse non sarà sceso ma per il tipo di investimento, al fanta, potrebbe essere troppo ad intermittenza
Frosinone
Chi corre a guardare i dati lo avrà visto: 20 gol in 30 partite nell'ultima stagione al Lechia Danzica. Retrocessione nella Serie A polacca pur avendo il miglior attacco del torneo. Si può dare una chance a Tomas Bobcek da considerarsi però come possibile sorpresa del parco attaccanti di Serie A anche perché Raimondo si è riprensentato in campo con tutti i documenti a posto.
Romano Schmid, dopo un esordio così così, si è illuminato contro la Fiorentina e sarà sicuramente un perno della trequarti di Alvini. In mediana Masini può portare la giusta esperienza anche se i bonus non sono all'ordine del giorno
Inter
L'eredità di Dumfries è difficilissima da raccogliere. Diouf ci sta provando a suon di assist ma alcuni elementi vanno ancora testati in partite d'alta classifica. Spence è intrigante. Meteora al Genoa è diventato acquisto della squadra campione d'Italia nel giro di poco tempo. La spinta è garantita, resta da verificare la capacità di tornare e difendere a tutta fascia
Jones e Stones sono sulla carta due garanzie ma il primo non pare avere "in canna" tutti quei bonus che forse il fantallenatore medio pensa di ottenere. Attenzione quindi al prezzo d'asta. Per Stones invece pochi dubbi: da prendere sia per esperienza che per possibili bonus. Da considerare bene turnover e possibili acciacchi
Lazio
Anche in questo caso abbiamo una serie di acquisti molto molto interessanti: Frattesi si è presentato al meglio e strapparlo all'asta vi costerà non poco. I suoi +3, per come sono arrivati, non paiono un fuoco di paglia. Magari non finirà la stagione in doppia cifra ma tenterà sicuramente di raggiungerla
Doekhi sembra il tassello difesnivo giusto per sostituire Gila: le sue prime uscite ci hanno detto che anche sotto porta avvrsaria la sua presenza si fa sentire eccome. Occhio al potenziale da +3 del centrale di Gattuso. Pinamonti non ha mai deluso le aspettative (tranne una volta un po' di anni fa). Il suo target è una doppia cifra (un po') abbondante. L'ex Sassuolo è una piccola sicurezza. Infine il capitolo Gudmundsson: Gattuso ruoterà abbastanza (dall'inizio e a gara in corso) e l'islandese, che ha visto crollare forse la propria fanta-valutazione, può rifarsi con gli interessi
Lecce
Dal Torino sono arrivati Ilic e Dembelé. Il primo dovrebbe sostituire Ramadani con competenze e bonus (e malus) simili. C'è anche l'aspetto infortuni da prendere in considerazione. Il secondo è una freccia sulla corsia esterna: qualora il Lecce abbia bisogno di rapidità e verticalità, ecco il difensore sopresa che fa per voi
Davanti Geubbels rischia di essere già stato bollato mentre Monteiro è tutto da scoprire: arriva per sostituire Banda dopo la telenovela estiva dello zambiano. Allo Youg Boys è arrivato ad un massimo di 12 reti. Difficle pensare possa fare lo stesso a Lecce ma un giocatore intelligente e tatticamente efficiente. Trovategli uno slot
Milan
Spesa non indifferente quella investita dal Diavolo per portare a Milano Gonzalo Ramos. Lex PSG ha scelto la 9 per cercare di invertire un trend "numerico" negativo e contro il Venezia ha timbrato per la prima volta. Ovviamente il gioco di Amorim si baserà sulle sue capacità di finalizzatore. Difficile non consigliarlo
Atro nuovo punto fermo è Gila. Abitualo a giocare a 4, si è destreggiato bene nella nuova linea a tre. Non disdegna passeggiate nell'area avversaria con qualche conclusione che potrebbe portare a +3 inaspettati. Per quel che riguarda Moreira, tanto hype ma fantacalcisticamente potrebbe non portare tantissime soddisfazioni
Monza
Altra squadra con una vera rivoluzione quanto a XI titolare. Pessina è infortunato ma della "vecchia guardia" resta forse il solo Carboni. Tanti cambi significano tante occasioni sul mercato del fantacalcio? Parlando di una neopromossa con speranza di salvezza bisogna centellinare bene le scelte
Varela, problematica fisica recente a parte, è partito in quarta aumentando il proprio prezzo medio. Vale la pena provarci? Sì, senza però esagerare. Mangas è un profilo interessante per titolarità e media voto, Folorunsho può ricoprire più ruoli nel 3-4-2-1 dei lombardi e non disdegna i +3. Mout ha inizato con un ottimo voto in quel di San Siro e può essere un bel jolly
Napoli
Escludendo i giocatori riscattati, che tecnicamente non sono nuovi volti nell'XI titolare, resta di fatto il solo Badiashile che nelle ultime stagioni al Chelsea non è mai arrivato in doppia cifra quanto a presenze in Premier League
Nonostante i 194 centimetri, nello storico dei difensore francese non ci sono tanti gol. Rrahmani resta preferibile per eventuali bonus. La coppia di centrali però può essere una piccola garanzia in termini di voto e modificatore
Parma
Nella linea difensiva c'è un Diego Carlos in più, reduce dall'esperienza al Como. Il brasiliano tende però ad essere poco costante in termini di voto. Le grandi novità, per quel che riguarda la rosa di Cuesta, sono in attacco con tanti nomi nuovi. Al momento Touré e Lontani sono state le scelte dello spagnolo ma tra campionato e coppa Italia (contro la Cremonese) chi doveva segnare non lo ha fatto
Piccola deroga ai consigliati dal mercato riguarda la promozione di Konate che non è un nuovo acquisto. Trattasi di promozione dalla primavera che, come ultimo slot di centrocampo, sarebbe da provare. Un altro profilo intrigante è quello di Diallo listato centrocampista. Il classe 2007 dovrà conquistare velocemente Cuesta e la velocità è tra le specialità dell'ex BVB
Roma
Fari puntati su Mora e Molina anche se le due gare di Lulli hanno per ora fatto passare in secondo piano l'arrivo dell'argentino ex Udinese e Atletico Madrid. Mora, a livello fisico e di ruolo, ricorda Zaragoza ma i primi minuti di Serie A del portoghese hanno avuto un impatto ben diverso.
La Roma per ora gioca come vuole Gasperini: gli analisti sottolineano come manchi, al momento, il gioco da quinto a quinto che però potrebbe arrivare. Molina pare perfetto per interpretare questo diktat gasperiniano. Passato sottotraccia l'acquisto di Balerdi che non parte da titolare ma che a Marsiglia, sotto l'insegnamento di De Zerbi, aveva migliorato non poco il gioco con i piedi: tra costruzione e tocchi totali era un giocatore chiave. Scommessa da "accoppiare"
Sassuolo
Negli ultimi giorni i neroverdi hanno rinforzato la propria rosa con giocatori interessanti. Non tutti avranno una fanta stagione memorabile ma il viaggio nella rosa della squadra di Aquilani è molto utile. Adzic dovrebbe essere un perno della linea a tre di centrocampo. I suoi +3 dovrebbero limitarsi a conclusioni dalla distanza ma la sua tecnica potrà garantire un bel po' di assist
Bowie non ha per ora convinto e l'arrivo di Sebastiano Esposito rimescola le carte in attacco. Il Sassuolo può essere un punto di svolta per l'ex Cagliari. Da valutare anche i terzini. Van der Brempt è quel titolare da 6 che serve in caso di emergenza. Obrador ha meno costanza ma il suo sinistro può regalare +1 a profusione
Torino
Ceduti Pedersen e Dembelé, i granata hanno preso Belghali dal Verona. Uno che può garantire spinta e giocate che fanno alzare la media voto. Giocatore differente rispetto a Fortini. La nostra scelta fantacalcistica va su Belghali. In difesa Comuzzo dovrebbe avere il posto fisso: va considerato un titolare da mettere in caso di gara semplice o emergenza. Nonostante il gol messo a referto, non va considerato tra i possibili difensori goleador
Mandragora rappresenta quell'esperienza in mezzo che mancava: se Fitz-Jim è una possibile scommessa, l'ex Fiorentina si candida per avere tanto minutaggio nonostante l'acquisto del "Mago" Bragança reduce da una stagione con 6 gol messi a referto. Coppia da considerare al fanta
Udinese
Solitamente la squadra friulana è un serbatoio di nuuvi volti "buoni" per il fanta. L'XI titolare però non ha subito sostanziali modifiche. L'infortunio di Zaniolo spalanca le porte, almeno inizialmente a Unai Gomez
Chakvetadze è un giocatore da voto e non da bonus. Bisognerà vedere che scelte si faranno su du lui quando rientrerà dall'infortunio. Tra i nuovi Vojvoda unisce garanzia di titolarità a possibili bonus
Venezia
Tanti cambiamenti a inizio mercato e qualche ritocco nell'ultimo giorno utile. Se Bella-Kotchap poteva essere un buon acquisto, l'arrivo di Juan Jesus rende le cose un po' più complicate, soprattutto restando a tre dietro.
Mazzocchi può essere un discreto jolly in termini di assist ma Correia è preferibile nel lungo periodo. Fantallenatori in visibilio per l'arrivo di Toni Fernandez. Il 18enne di Rubì finirà sicuramente in tante rose come slot-scommessa. Al momento il Venezia però gioca senza trequartista....
Davanti non paiolo stuzzicare troppo né Adams né Rrahmani ma il primo, una volta onsolidata l'intesa con Yeboah, potrà forse dire la sua sul tema del +3