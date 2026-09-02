Asta Fantacalcio, giocatori a rischio turnover

Introduzione

Il turnover è l'aspetto più "odiato" dai vari fantallenatori soprattutto quando un big viene tenuto a riposo contro una squadra contro la quale potrebbe portare bonus a profusione. Succede, e, numeri alla mano, succede più spesso di quanto si creda. Ci sono però due fanta-filosofie differenti: c'è chi preferisce avere 7 o 8 titolari tra difesa e centrocampo e chi invece punta sull'avere in rosa titolare e sostituto. C'è però da sottolineare un aspetto importante: prendere la coppia non significa avere in rosa due giocatori identici; avere primo e secondo di un ruolo non vuol dire che se il primo è vittima del turnover, allora il secondo porterà gol e assist "come il primo".



Oltre al turnover c'è anche l'aspetto legato alla "quasi" titolarità: soprattutto a inizio campionato, ci sono ballottaggi continui in certi ruoli visto che gli allenatori devono provare e decidere sul lungo periodo. In questo senso, prendere la coppia significa non incorrere nel pericolo di avere qualcuno che perderà il posto ma, dall'altro lato, si traduce nell'avere qualcuno che ha sicuramente perso i gradi di titolare. Se siete coperti, allora va bene. Altrimenti è meglio puntare su strategie differenti



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