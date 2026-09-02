Asta Fantacalcio, giocatori a rischio turnover

Introduzione
Il turnover è l'aspetto più "odiato" dai vari fantallenatori soprattutto quando un big viene tenuto a riposo contro una squadra contro la quale potrebbe portare bonus a profusione. Succede, e, numeri alla mano, succede più spesso di quanto si creda. Ci sono però due fanta-filosofie differenti: c'è chi preferisce avere 7 o 8 titolari tra difesa e centrocampo e chi invece punta sull'avere in rosa titolare e sostituto. C'è però da sottolineare un aspetto importante: prendere la coppia non significa avere in rosa due giocatori identici; avere primo e secondo di un ruolo non vuol dire che se il primo è vittima del turnover, allora il secondo porterà gol e assist "come il primo".
Oltre al turnover c'è anche l'aspetto legato alla "quasi" titolarità: soprattutto a inizio campionato, ci sono ballottaggi continui in certi ruoli visto che gli allenatori devono provare e decidere sul lungo periodo. In questo senso, prendere la coppia significa non incorrere nel pericolo di avere qualcuno che perderà il posto ma, dall'altro lato, si traduce nell'avere qualcuno che ha sicuramente perso i gradi di titolare. Se siete coperti, allora va bene. Altrimenti è meglio puntare su strategie differenti
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Quello che devi sapere
Yann Bisseck - Inter
Coppie ma anche...singoli. Yann Bisseck rientra in una di quelle categorie di giocatori che, sulla carta, può essere accoppiato ma anche no. Il tedesco ha giocato da titolare la prima ed è subentrato nella seconda sfida. Akanji e Bastoni paiono inamovibili. Senza Stones, dentro Bisseck o Pavard, altrimenti l'ex Aarhus è un serio candidato ad una maglia da titolare
Uno come lui può essere preso in coppia sia con Akanji che con Stones. Il vantaggio è che, come detto, potrebbe anche giocare titolare e ritrovarsi due voti (e magari un bonus) da una delle migliori difese della Serie A non è affatto male
Scamacca - Krstovic (Atalanta)
E' complicato ragionare in termini di buget sulla coppia di attaccanti dell'Atalanta, soprattutto perché spesso entrambi andranno a voto in una staffetta che si ripeterà per più partite. Krstovic lo scorso anno è partito titolare 18 volte segnando 10 gol. Il grosso è arrivato nel girone di ritorno visto che all'andata si è fermato solo alla doppietta fatta registrare alla quarta giornata
Budget alla mano vanno fatti un bel po' di ragionamenti anche perché non tutti i fantallenatori punteranno sull'ex Lecce non avendo già in rosa Scamacca. Può essere un bel jackpot visto che comunque parliamo di una squadra allenata da Sarri. Al giusto prezzo è coppia top da turnover
Da Cunha - Perrone (Como)
Le indicazioni fornite da Fabregas nelle prime due giornate di campionato hanno un po' sparigliato le carte. Molti fantallenatori punteranno chiaramente su Da Cunha, per media voto e bonus rigorista ma il tecnico spagnolo nella prima a Udine ha fato giocare Milla e Perrone, salvo poi cambiare a inizio secondo tempo.
Contro il Napoli invece è partito Da Cunha con Perrone messo in campo al minuto 66. Due indizi non fanno una prova ma non andiamo lontani dalla verità sostenendo che l'alternanza sarà questa anche se l'arrivo di Ricci può ulteriormente complicare il quadro generale. Il prezzo di Perrone non dovrebbe essere stellare, qualche bonus dovrebbe portarlo (ricordando quanto detto da Fabregas a proprisito della sua crescita). Doppia offerta quasi obbligatoria
Politano - Neres (Napoli)
Le parole di Allegri dopo la sfida contro il Como su David Neres hanno definito quella che potrebbe essere la prima parte di stagione del brasiliano classe '97. Fuori da un bel po' di tempo, dovrà ritrovare ritmo partita forse in maniera graduale. Nel mentre l'out destro d'attacco sarà di competenza di Politano. Qui siamo nella sfera non tanto del turnover forzato, quanto di una titolarità che potrebbe cambiare nel corso del tempo. Ora l'azzurro ha tante opportunità per convinece Allegri che però dovrà gestire i vari impegni e Neres, da un certo punto della stagione, potrà essere una bella risorsa
Molina - Lulli (Roma)
Qui la faccenda si complica non poco. Il nuovo pallino di Gasperini è il giovane Lulli, che ha giocato da titolare a destra sia nella prima che nella seconda di campionato. C'è però anche Molina, acquisto di rilievo dell'estate giallorossa. Perché la faccenda si complica? Per via della quasi impossibilità di prendere la coppia: Lulli è finito sul taccuino di un sacco di fantallenatori, Molina non è di certo scomparso dai radar. Il messaggio di Gasperini è chiaro per quel che riguarda la gestione fantacalcistica: meglio prenderli in coppia ma...sarà davvero possibile?
Pallegrino - Beto (Fiorentina)
Situazione complicatissima in casa Fiorentina perché l'attacco è solo uno dei vari dubbi legati a turnover e titolartià. Qui però c'è un altro aspetto da considerare: non c'è l'Europa. Quando si può lavorare tutta una settimana, con recuperi e tanto lavoro sul campo, l'XI di partenza tende a non essere sempre stravolto. Pensate a quanti nomi, e prentendenti, ci sono sulla trequarti (Njie-Gonçalves e Mastantuono-Gnonto). Da una parte la coppia garantisce "copertura" della titolarità, dall'altra parte però il rischio è di avere un panchinaro "perenne".
In attacco però il discorso cambia. Beto e Pellegrino hanno caratteristiche simili e il gioco viola sarà orientato a sfruttare gioco aereo e fisicità in area. Che ci sia l'ex Parma o l'ex Eveton lo sviluppo della manovra non dovrebbe subire modifiche. I numeri suggeriscono Beto prima scelta ma il dubbio resta e quindi (ove possibile) prendere la coppia non sacrificherebbe così tanto uno slot d'attacco
Lucumì - Kelly (Juventus)
Quando il possibile turnover riguarda una difesa che porta buona media voto e punti per il modificatore, se ci fossero dubbi su un ruolo meglio non rischiare e cercare di portarsi a casa la coppia. Lucumì arriva per piazzarsi costantemente al fianco di Bremer ed è certamente un ottimo fanta-investimento. Coprirsi con Kelly non è sbagliato. Come abbiamo detto, prendere la coppia non significa prendersi due giocatori identici ma a livello di media voto difensiva l'importante è sempre la forza effettiva della linea là dietro. Quindi Lucumì-Kelly è quasi obbligatorio