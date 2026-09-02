 Calciomercato Serie A, gli acquisti più costosi dell'estate 2026 | Sky Sport
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Calciomercato Serie A, gli acquisti più costosi dell'estate 2026. CLASSIFICA

Calciomercato fotogallery
20 foto

Si è conclusa l'estate di mercato, sessione che ha regalato colpi importanti anche in Serie A. Chi ha registrato gli affari più onerosi è stato il Milan, ma anche le altre non sono rimaste a guardare... Ecco gli acquisti più costosi di questa finestra in Italia (dati Transfermarkt)

TUTTI GLI ACQUISTI - TABELLONE - SVINCOLATI - PARAMETRI ZERO 2027

ALTRE FOTOGALLERY

Chi ha cambiato squadra dopo i Mondiali

Calciomercato

Alcuni erano già talenti affermati, altre sono state autentiche rivelazioni nella vetrina...

73 foto

Calciomercato, gli acquisti ufficiali all'estero

Calciomercato

Ultimo giorno di mercato ricco di colpi anche all'estero, culminato con uno degli affari...

172 foto

Calciomercato, i colpi ufficiali in Serie B

Calciomercato

L'Arezzo si rinforza in attacco con Leonardo Mancuso: l'ex Empoli arriva dal Mantova. Il Verona...

194 foto

Per loro il mercato continua: i top svincolati

Calciomercato

In Italia il mercato estivo è finito e, presto, lo sarà anche nel resto d'Europa, ma c'è un...

41 foto

Mercato finito: tutti i colpi dell'estate della A

Calciomercato

Stop al mercato: finisce qui l'estate di trattative della Serie A. I principali colpi dell'ultimo...

201 foto

Video in evidenza

    Calciomercato: Ultime Notizie

    Mercato Milan: le news dell'ultimo giorno

    Calciomercato

    Ultimo giorno di mercato anche per il Milan che si chiude con un colpo di scena: all'ultimo...

    Mercato Juventus: le news dell'ultimo giorno

    Calciomercato

    Ultima giornata di calciomercato con la Juventus che ha ufficializzato gli acquisti di Pape Sarr...

    Mercato Inter: le news dell'ultimo giorno

    Calciomercato

    L'ultimo giorno di calciomercato non ha regalato scossoni all'Inter, che si era mossa già da...