Calciomercato Serie A, gli acquisti più costosi dell'estate 2026. CLASSIFICA
Si è conclusa l'estate di mercato, sessione che ha regalato colpi importanti anche in Serie A. Chi ha registrato gli affari più onerosi è stato il Milan, ma anche le altre non sono rimaste a guardare... Ecco gli acquisti più costosi di questa finestra in Italia (dati Transfermarkt)
TUTTI GLI ACQUISTI - TABELLONE - SVINCOLATI - PARAMETRI ZERO 2027
- Costo: 15 milioni di euro
- Dal Gremio alla Fiorentina
- Difensore
- Costo: 16 milioni di euro
- Dal Siviglia al Venezia
- Attaccante
- Costo: 16,4 milioni di euro
- Dal Genoa alla Juventus
- Attaccante
- Costo: 16,5 milioni di euro
- Dal Wolfsburg alla Roma
- Difensore
- Costo: 18 milioni di euro
- Dall'Everton alla Fiorentina
- Attaccante
- Costo: 20,1 milioni di euro
- Dal Bologna alla Juventus
- Difensore
- Costo: 22,5 milioni di euro
- Dal Parma alla Fiorentina
- Attaccante
- Costo: 23 milioni di euro*
- Dal Bruges all'Inter
- Centrocampista
- Costo: 25 milioni di euro
- Dall'Udinese alla Fiorentina
- Centrocampista
- Costo: 25 milioni di euro
- Dal Porto alla Roma
- Attaccante
- Costo: 26 milioni di euro
- Dal Trabzonspor alla Fiorentina
- Centrocampista
- Costo: 30 milioni di euro
- Dalla Lazio al Milan
- Difensore
- Costo: 30 milioni di euro
- Dal Tottenham all'Inter
- Difensore
- Costo: 30 milioni di euro
- Dal Chelsea al Como
- Difensore
- Costo: 30 milioni di euro
- Dal Liverpool all'Inter
- Centrocampista
- Costo: 32 milioni di euro
- Dal Bayer Leverkusen alla Juventus
- Attaccante
- Costo: 36 milioni di euro
- Dal Bologna alla Roma
- Attaccante
- Costo: 41,2 milioni di euro
- Dal Psg alla Juventus
- Attaccante
- Costo: 50 milioni di euro
- Dallo Strasburgo al Milan
- Centrocampista
- Costo: 74 milioni di euro
- Dal Psg al Milan
- Attaccante