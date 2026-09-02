Si è conclusa l'estate di mercato, sessione che ha regalato colpi importanti anche in Serie A. Chi ha registrato gli affari più onerosi è stato il Milan, ma anche le altre non sono rimaste a guardare... Ecco gli acquisti più costosi di questa finestra in Italia (dati Transfermarkt)

TUTTI GLI ACQUISTI - TABELLONE - SVINCOLATI - PARAMETRI ZERO 2027