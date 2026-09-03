Introduzione
C'è chi insegue i rigoristi ma c'è anche chi presta massima attenzione a coloro che la buttano in mezzo o che si incaricano di tirare i calci di punizione. I gol su palla inattiva rappresentano una buona fetta del "fatturato" di reti. Le segnature su punizione diretta invece sono una rarità quindi attenzione a come investire i vostri fantamilioni. Nella scorsa stagione ci sono stati solo 12 reti (su 922 totali) arrivate con un bel tiro a giro o di potenza su calcio di punizione. Spulciando i primi dati di quest'annata scopriamo numeri davvero curiosi sui possibili specialisti di angoli e punizioni. Un esempio? Milla del Como ha già calciato ben 15 corner
GUIDA AI RIGORISTI DELLA STAGIONE 2026-2027
Quello che devi sapere
Atalanta
Specialisti Corner e Punizioni per la stagione 2026-2027
- Kessié
- Gaetano
- Bernasconi
- Samardzic
Bologna
Specialisti Corner e Punizioni per la stagione 2026-2027
- Orsolini
- Ferguson
- Bernardeschi
- Miranda
Cagliari
Specialisti Corner e Punizioni per la stagione 2026-2027
- Fazzini
- Romano
- Obert
- Maldini
Como
Specialisti Corner e Punizioni per la stagione 2026-2027
- Nico Paz
- Milla
- Da Cunha
- Baturina
Fiorentina
Specialisti Corner e Punizioni per la stagione 2026-2027
- Fagioli
- Mastantuono
- Gonçalves
- Jimenez
Frosinone
Specialisti Corner e Punizioni per la stagione 2026-2027
- Calò
- Kvernadze
- Ghdjemis
Genoa
Specialisti Corner e Punizioni per la stagione 2026-2027
- Amorim
- Baldanzi
- Messias
- Elletrsson
Inter
Specialisti Corner e Punizioni per la stagione 2026-2027
- Calhanoglu
- Dimarco
- Barella
Juventus
Specialisti Corner e Punizioni per la stagione 2026-2027
- Yildiz
- Conceicao
- Douglas Luiz
- Koopmeiners
Lazio
Specialisti Corner e Punizioni per la stagione 2026-2027
- Zaccagni
- Gudmundsson
- Rovella
- Pedraza
Lecce
Specialisti Corner e Punizioni per la stagione 2026-2027
- Gallo
- Maleh
- Ilic
- Berisha
Milan
Specialisti Corner e Punizioni per la stagione 2026-2027
- Modric
- Cissè
- Saelemaekers
Monza
Specialisti Corner e Punizioni per la stagione 2026-2027
- Colpani
- Pessina
- Mangas
- Folorunsho
Napoli
Specialisti Corner e Punizioni per la stagione 2026-2027
- De Bruyne
- Politano
- A.Santos
- Di Lorenzo
Parma
Specialisti Corner e Punizioni per la stagione 2026-2027
- Nicolussi Caviglia
- Valeri
- Bernabé
- Lontani
Roma
Specialisti Corner e Punizioni per la stagione 2026-2027
- Dybala
- Soulé
- Pellegrini
Sassuolo
Specialisti Corner e Punizioni per la stagione 2026-2027
- Berardi
- Laurienté
- Volpato
- Matic
Torino
Specialisti Corner e Punizioni per la stagione 2026-2027
- Vlasic
- Mandragora
- Fitz-Jim
- Gineitis
Udinese
Specialisti Corner e Punizioni per la stagione 2026-2027
- Zaniolo
- Karlstrom
- Ekkelenkamp
- Vojvoda
Venezia
Specialisti Corner e Punizioni per la stagione 2026-2027
- Busio
- Perez
- Basic
- Yeboah