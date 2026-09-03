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Asta Fantacalcio, i giocatori che tirano punizioni e angoli: guida e consigli

Fantacalcio

Introduzione

C'è chi insegue i rigoristi ma c'è anche chi presta massima attenzione a coloro che la buttano in mezzo o che si incaricano di tirare i calci di punizione. I gol su palla inattiva rappresentano una buona fetta del "fatturato" di reti. Le segnature su punizione diretta invece sono una rarità quindi attenzione a come investire i vostri fantamilioni. Nella scorsa stagione ci sono stati solo 12 reti (su 922 totali) arrivate con un bel tiro a giro o di potenza su calcio di punizione. Spulciando i primi dati di quest'annata scopriamo numeri davvero curiosi sui possibili specialisti di angoli e punizioni. Un esempio? Milla del Como ha già calciato ben 15 corner

GUIDA AI RIGORISTI DELLA STAGIONE 2026-2027

Quello che devi sapere

Atalanta

Specialisti Corner e Punizioni per la stagione 2026-2027
 

  • Kessié
  • Gaetano
  • Bernasconi
  • Samardzic

1/20

Bologna

Specialisti Corner e Punizioni per la stagione 2026-2027
 

  • Orsolini
  • Ferguson
  • Bernardeschi
  • Miranda

2/20
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Cagliari

Specialisti Corner e Punizioni per la stagione 2026-2027
 

  • Fazzini
  • Romano
  • Obert
  • Maldini

3/20

Como

Specialisti Corner e Punizioni per la stagione 2026-2027
 

  • Nico Paz
  • Milla
  • Da Cunha
  • Baturina

4/20
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Fiorentina

Specialisti Corner e Punizioni per la stagione 2026-2027
 

  • Fagioli
  • Mastantuono
  • Gonçalves
  • Jimenez

5/20

Frosinone

Specialisti Corner e Punizioni per la stagione 2026-2027
 

  • Calò
  • Kvernadze
  • Ghdjemis

6/20
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Genoa

Specialisti Corner e Punizioni per la stagione 2026-2027
 

  • Amorim
  • Baldanzi
  • Messias
  • Elletrsson

7/20

Inter

Specialisti Corner e Punizioni per la stagione 2026-2027
 

  • Calhanoglu
  • Dimarco
  • Barella

8/20
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Juventus

Specialisti Corner e Punizioni per la stagione 2026-2027
 

  • Yildiz
  • Conceicao
  • Douglas Luiz
  • Koopmeiners

9/20

Lazio

Specialisti Corner e Punizioni per la stagione 2026-2027
 

  • Zaccagni
  • Gudmundsson
  • Rovella
  • Pedraza

10/20
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Lecce

Specialisti Corner e Punizioni per la stagione 2026-2027
 

  • Gallo
  • Maleh
  • Ilic
  • Berisha

11/20

Milan

Specialisti Corner e Punizioni per la stagione 2026-2027
 

  • Modric
  • Cissè
  • Saelemaekers

 

12/20
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Monza

Specialisti Corner e Punizioni per la stagione 2026-2027
 

  • Colpani
  • Pessina
  • Mangas
  • Folorunsho

13/20

Napoli

Specialisti Corner e Punizioni per la stagione 2026-2027
 

  • De Bruyne
  • Politano
  • A.Santos
  • Di Lorenzo

14/20
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Parma

Specialisti Corner e Punizioni per la stagione 2026-2027
 

  • Nicolussi Caviglia
  • Valeri
  • Bernabé
  • Lontani

15/20

Roma

Specialisti Corner e Punizioni per la stagione 2026-2027
 

  • Dybala
  • Soulé
  • Pellegrini

 

16/20
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Sassuolo

Specialisti Corner e Punizioni per la stagione 2026-2027
 

  • Berardi
  • Laurienté
  • Volpato
  • Matic

17/20

Torino

Specialisti Corner e Punizioni per la stagione 2026-2027
 

  • Vlasic
  • Mandragora
  • Fitz-Jim
  • Gineitis

18/20
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Udinese

Specialisti Corner e Punizioni per la stagione 2026-2027
 

  • Zaniolo
  • Karlstrom
  • Ekkelenkamp
  • Vojvoda

19/20

Venezia

Specialisti Corner e Punizioni per la stagione 2026-2027
 

  • Busio
  • Perez
  • Basic
  • Yeboah

20/20
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