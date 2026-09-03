Introduzione

C'è chi insegue i rigoristi ma c'è anche chi presta massima attenzione a coloro che la buttano in mezzo o che si incaricano di tirare i calci di punizione. I gol su palla inattiva rappresentano una buona fetta del "fatturato" di reti. Le segnature su punizione diretta invece sono una rarità quindi attenzione a come investire i vostri fantamilioni. Nella scorsa stagione ci sono stati solo 12 reti (su 922 totali) arrivate con un bel tiro a giro o di potenza su calcio di punizione. Spulciando i primi dati di quest'annata scopriamo numeri davvero curiosi sui possibili specialisti di angoli e punizioni. Un esempio? Milla del Como ha già calciato ben 15 corner



GUIDA AI RIGORISTI DELLA STAGIONE 2026-2027