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Rigoristi Serie A, gli specialisti dal dischetto da prendere all'asta di fantacalcio

Fantacalcio
©Getty

Introduzione

Li cerchiamo, li vogliamo ma a volte li paghiamo un po' troppo. Alcuni fantallenatori puntano tutto su 3 o 4 elementi con queste caratteristiche sperando di portare a casa un +3 sicuro. Parliamo ovviamente dei rigoristi. Chi sono quelli della stagione 2026-2027? Bella domanda perché dopo due giornate di campionato non sono ancora stati assegnati calci di rigore.

Strano ma vero è così e non è che sia comune una situazione che vede 20 gare giocate e nessun tentativo dal dischetto. Attenzione perché negli ultimi giorni di mercato sono arrivati profili interessanti sotto questo punto di vista. Molti "prime scelte" sono rimaste, rispetto a quel che si era ipotizzato intorno a Ferragosto, ma in qualche caso c'è da segnarsi un nome nuovo nella lista. Nelle schede dedicate delle varie squadre troverete l'indicazione dei rigori tirati e segnati nel campionato di Serie A 2025-2026

LE 10 REGOLE D'ORO PER L'ASTA DEL FANTACALCIO

Quello che devi sapere

I dati dello scorso anno

Il capitolo rigoristi è ampio e complicato. Ognuno ha la propria visione, la propria teoria e la propria strategia. Lo scorso anno sono stati assegnati 106 rigori, due in più rispetto all'annata 24-25. Quelli realizzati sono stati 81 mentre 25 hanno portato un -3 a chi li ha tirati. Nessuna squadra è andata in doppia cifra quanto a penalty a favore. Milan e Genoa ne hanno avuti 9, il Como 8 mentre a quota 7 ci sono state Bologna, Pisa, Roma e Torino. Il Napoli è stata invece la squadra più fallosa nella propria area. Ben 10 i rigori contro gli azzurri di Conte. Al secondo posto c'è il Milan con 8 mentre la Roma è stata l'unica con un solo rigore contro. 

I rigoristi sono gioia e dolore, spesso dobbiamo pagare tanto perché tutti sanno che Tizio "è rigorista". Attenzione all'asta perché questa lista verrà letta da tutti i vostri rivali che al massimo avranno usato un evidenziatore di colore differente anche se il concetto è il medesimo. I rigoristi bisogna conoscerli per forza

1/21

Atalanta

Rigoristi per la stagione 2026-2027
 

  • Kessie

  • Scamacca (2/2)

  • Krstovic (0/0)

2/21
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Bologna

Rigoristi per la stagione 2026-2027
 

  • Orsolini (4/6)

  • Bernardeschi (1/1)

  • Dovbyk (0/0)

Soccer: Serie A; Udiense vs Bologna
Soccer: Serie A; Udiense vs Bologna
3/21

Cagliari

Rigoristi per la stagione 2026-2027
 

  • Nzola

  • Fazzini (0/0)

  • Mina (0/0)

4/21
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Como

Rigoristi per la stagione 2026-2027
 

  • Da Cunha (4/4)

  • Douvikas (1/1)

  • Nico Paz (0/2)

5/21

Fiorentina

Rigoristi per la stagione 2026-2027
 

  • Beto

  • Mastantuono

  • Gonçalves

6/21
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Frosinone

Rigoristi per la stagione 2026-2027
 

  • Calò

  • Bobcek

  • Schmid

7/21

Genoa

Rigoristi per la stagione 2026-2027
 

  • Colombo (1/2)

  • Vitinha (0/0)

  • Messias (1/1)

Z4Z
Z4Z
8/21
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Inter

Rigoristi per la stagione 2026-2027
 

  • Calhanoglu (4/5)

  • Zielinski (1/1)

  • Lautaro Martinez (0/0)

9/21

Juventus

Rigoristi per la stagione 2026-2027
 

  • Kolo Muani

  • Locatelli (0/1)

  • Nico Gonzalez/Woltemade

10/21
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Lazio

Rigoristi per la stagione 2026-2027
 

  • Zaccagni (0/1)

  • Gudmundsson (3/3)

  • Cataldi (2/2) o Pinamonti (0/1)

11/21

Lecce

Rigoristi per la stagione 2026-2027
 

  • Geubbels

  • Stulic (1/1)

  • Berisha (0/0)

12/21
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Milan

Rigoristi per la stagione 2026-2027
 

  • G.Ramos

  • Pulisic (0/1)

  • Modric (0/0)

13/21

Monza

Rigoristi per la stagione 2026-2027
 

  • Pessina

  • Colpani

  • Cutrone

Italian soccer Serie A match - AC Monza vs US Salernitana
Italian soccer Serie A match - AC Monza vs US Salernitana
14/21
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Napoli

Rigoristi per la stagione 2026-2027
 

  • De Bruyne (3/3)

  • Hojlund (1/1)

  • McTominay (0/1)

15/21

Parma

Rigoristi per la stagione 2026-2027
 

  • E.Touré

  • Valeri (0/0)

  • Bernabé (0/0)

16/21
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Roma

Rigoristi per la stagione 2026-2027
 

  • Malen (3/4)

  • Dybala (0/1)

  • Pellegrini (2/2)

2275491118
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17/21

Sassuolo

Rigoristi per la stagione 2026-2027
 

  • Berardi (2/3)

  • S.Esposito (1/1)

  • Laurienté (0/0)

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18/21
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Torino

Rigoristi per la stagione 2026-2027
 

  • Vlasic (5/5)

  • Mandragora (1/1)

  • Simeone (0/0)

19/21

Udinese

Rigoristi per la stagione 2026-2027
 

  • Davis (4/4)

  • Zaniolo (0/0)

  • Solet (1/1)

CALCIO - Serie A - Inter - FC Internazionale vs Udinese Calcio
CALCIO - Serie A - Inter - FC Internazionale vs Udinese Calcio
20/21
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Venezia

Rigoristi per la stagione 2026-2027
 

  • Busio

  • Adams

  • Yeboah

21/21
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