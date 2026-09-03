Il capitolo rigoristi è ampio e complicato. Ognuno ha la propria visione, la propria teoria e la propria strategia. Lo scorso anno sono stati assegnati 106 rigori, due in più rispetto all'annata 24-25. Quelli realizzati sono stati 81 mentre 25 hanno portato un -3 a chi li ha tirati. Nessuna squadra è andata in doppia cifra quanto a penalty a favore. Milan e Genoa ne hanno avuti 9, il Como 8 mentre a quota 7 ci sono state Bologna, Pisa, Roma e Torino. Il Napoli è stata invece la squadra più fallosa nella propria area. Ben 10 i rigori contro gli azzurri di Conte. Al secondo posto c'è il Milan con 8 mentre la Roma è stata l'unica con un solo rigore contro.



I rigoristi sono gioia e dolore, spesso dobbiamo pagare tanto perché tutti sanno che Tizio "è rigorista". Attenzione all'asta perché questa lista verrà letta da tutti i vostri rivali che al massimo avranno usato un evidenziatore di colore differente anche se il concetto è il medesimo. I rigoristi bisogna conoscerli per forza