Rigoristi Serie A, gli specialisti dal dischetto da prendere all'asta di fantacalcioFantacalcio
Introduzione
Li cerchiamo, li vogliamo ma a volte li paghiamo un po' troppo. Alcuni fantallenatori puntano tutto su 3 o 4 elementi con queste caratteristiche sperando di portare a casa un +3 sicuro. Parliamo ovviamente dei rigoristi. Chi sono quelli della stagione 2026-2027? Bella domanda perché dopo due giornate di campionato non sono ancora stati assegnati calci di rigore.
Strano ma vero è così e non è che sia comune una situazione che vede 20 gare giocate e nessun tentativo dal dischetto. Attenzione perché negli ultimi giorni di mercato sono arrivati profili interessanti sotto questo punto di vista. Molti "prime scelte" sono rimaste, rispetto a quel che si era ipotizzato intorno a Ferragosto, ma in qualche caso c'è da segnarsi un nome nuovo nella lista. Nelle schede dedicate delle varie squadre troverete l'indicazione dei rigori tirati e segnati nel campionato di Serie A 2025-2026
LE 10 REGOLE D'ORO PER L'ASTA DEL FANTACALCIO
Quello che devi sapere
I dati dello scorso anno
Il capitolo rigoristi è ampio e complicato. Ognuno ha la propria visione, la propria teoria e la propria strategia. Lo scorso anno sono stati assegnati 106 rigori, due in più rispetto all'annata 24-25. Quelli realizzati sono stati 81 mentre 25 hanno portato un -3 a chi li ha tirati. Nessuna squadra è andata in doppia cifra quanto a penalty a favore. Milan e Genoa ne hanno avuti 9, il Como 8 mentre a quota 7 ci sono state Bologna, Pisa, Roma e Torino. Il Napoli è stata invece la squadra più fallosa nella propria area. Ben 10 i rigori contro gli azzurri di Conte. Al secondo posto c'è il Milan con 8 mentre la Roma è stata l'unica con un solo rigore contro.
I rigoristi sono gioia e dolore, spesso dobbiamo pagare tanto perché tutti sanno che Tizio "è rigorista". Attenzione all'asta perché questa lista verrà letta da tutti i vostri rivali che al massimo avranno usato un evidenziatore di colore differente anche se il concetto è il medesimo. I rigoristi bisogna conoscerli per forza
Atalanta
Rigoristi per la stagione 2026-2027
- Kessie
- Scamacca (2/2)
- Krstovic (0/0)
Bologna
Rigoristi per la stagione 2026-2027
- Orsolini (4/6)
- Bernardeschi (1/1)
- Dovbyk (0/0)
Cagliari
Rigoristi per la stagione 2026-2027
- Nzola
- Fazzini (0/0)
- Mina (0/0)
Como
Rigoristi per la stagione 2026-2027
- Da Cunha (4/4)
- Douvikas (1/1)
- Nico Paz (0/2)
Fiorentina
Rigoristi per la stagione 2026-2027
- Beto
- Mastantuono
- Gonçalves
Frosinone
Rigoristi per la stagione 2026-2027
- Calò
- Bobcek
- Schmid
Genoa
Rigoristi per la stagione 2026-2027
- Colombo (1/2)
- Vitinha (0/0)
- Messias (1/1)
Inter
Rigoristi per la stagione 2026-2027
- Calhanoglu (4/5)
- Zielinski (1/1)
- Lautaro Martinez (0/0)
Juventus
Rigoristi per la stagione 2026-2027
- Kolo Muani
- Locatelli (0/1)
- Nico Gonzalez/Woltemade
Lazio
Rigoristi per la stagione 2026-2027
- Zaccagni (0/1)
- Gudmundsson (3/3)
- Cataldi (2/2) o Pinamonti (0/1)
Lecce
Rigoristi per la stagione 2026-2027
- Geubbels
- Stulic (1/1)
- Berisha (0/0)
Milan
Rigoristi per la stagione 2026-2027
- G.Ramos
- Pulisic (0/1)
- Modric (0/0)
Monza
Rigoristi per la stagione 2026-2027
- Pessina
- Colpani
- Cutrone
Napoli
Rigoristi per la stagione 2026-2027
- De Bruyne (3/3)
- Hojlund (1/1)
- McTominay (0/1)
Parma
Rigoristi per la stagione 2026-2027
- E.Touré
- Valeri (0/0)
- Bernabé (0/0)
Roma
Rigoristi per la stagione 2026-2027
- Malen (3/4)
- Dybala (0/1)
- Pellegrini (2/2)
Sassuolo
Rigoristi per la stagione 2026-2027
- Berardi (2/3)
- S.Esposito (1/1)
- Laurienté (0/0)
Torino
Rigoristi per la stagione 2026-2027
- Vlasic (5/5)
- Mandragora (1/1)
- Simeone (0/0)
Udinese
Rigoristi per la stagione 2026-2027
- Davis (4/4)
- Zaniolo (0/0)
- Solet (1/1)
Venezia
Rigoristi per la stagione 2026-2027
- Busio
- Adams
- Yeboah