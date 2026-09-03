Introduzione
Gli ultimi giorni di calciomercato hanno fatto sbarcare in Serie A giocatori non certo di secondo piano. In alcuni casi c'è stata una vera rivoluzione e quello che poteva sembrare "sicuro" fino a pochi giorni fa, pare destinato a cambiare. Ci sono posizioni molto delicate: giocatori che erano nelle posizioni alte della lista dei desideri, hanno (forse) perso valore. In altri casi conviene accoppiare, altrimenti meglio svincolare a malincuore. Sono lontani i tempi nei quali, nelle ultime 24 ore di mercato, si siglavano solo prestiti che non andavano a minare le precedenti sicurezze fantacalcistiche. Anche la miglior difesa della scorsa stagione ha un caso "caldo"
CONSIGLI PER L'ASTA: I DIFENSORI GOLEADOR
Quello che devi sapere
Arthur Atta - Fiorentina
Iniziamo col "botto". Il passaggio di Atta dall'Udinese alla Fiorentina aveva scatenato la fantasia dei fantallenatori. Uno come lui non costa poco, sia chiaro. L'aspettativa è sempre molto alta ma al di là delle iniziali diffcoltà della squadra di Grosso, in attacco sono arrivati tanti volti nuovi, anche last minute
Mastantuono per ora resta primo nella gerarchia: dall'altra parte ci sono Gonçalves e Njie. Atta quindi pare destinato a giocare mezzala. Chi pensava che potesse avanzare un po' il proprio raggio d'azione, rimarrà deluso. Sia chiaro, non è uno svincolo obbligatorio ma per il prezzo medio del francese l'investimento potrebbe non dare i frutti sperati
Jean Butez - Como
Fabregas da sempre ruota molto. Una delle sicurezze di quella che è stata nella scorsa stagione la miglior difesa della Serie A era la porta: Butez. Il Como però ha portato in riva al Lago Robert Sanchez che di certo non è sbarcato in Serie A per fare la riserva
Nella scorsa stagione lo spagnolo ha giocato 50 gare considerando tutte le competizioni. Il dubbio sulla titolarità "persa" di Butez è lecito. Fabregas può
- Scegliere un portiere per la Champions e uno per il Campionato
- Alternare Butez e Sanchez indipendentemente dalla competizione
- Sceglierne uno per tutto con l'altro secondo
Che fare? L'ideale sarebbe accoppiarli, potendo farlo. Si può tenere Butez sperando che giochi in campionato oppure, a malincuore svincolare a patto di avere alternative
Khephren Thuram - Juventus
Infortunio non da poco per il francese: operazione al ginocchio e 2026 che si conclude in anticipo. C'è chi potrebbe tenerlo per sperare in un ritorno da protagonista ma in mezzo al campo è arrivato anche Sarr, fermo restando che ci possono essere anche altre soluzioni. Svincolo obbligato per non avere una rosa "monca" fino all'asta di riparazione
Kevin Carlos (e soci) - Cagliari
Mendy, Borrelli, Kevin Carlos. Chi scegliere? L'arrivo di Nzola spariglia le carte in attacco con l'angolano che si candida per un posto da titolare. Se Pisacane dovesse continuare con il 4-3-2-1 ecco che ci sarebbe un surplus di attaccanti in rossoblù. Ogni scelta all'asta comporta tanti rischi
Sempre in casa Cagliari, l'arrivo di Sugawara a destra comporta un cambio nell'XI titolare. Zé Pedro destinato a fare il jolly tra corsia e ruolo di centrale. Non garantendo una costante titolarità meglio prendere qualcuno altrove
Davide Bartesaghi - Milan
Prima dell'arrivo di Moreira si pensava che Bartesaghi si giocasse il posto con Estupinian, partendo avanti nel ballottaggio. Le cose però si sono complicate per il laterale italiano che ora non ha il posto assicurato, anzi. Amorim potrebbe considerarlo "solo" come vice-Pavlovic o inserirlo saltuariamente come esterno. Il tutto a patto che qualche "collega" di corsia non toppi la stagione
Gvidas Gineitis - Torino
Due partite con altrettante presenze per il lituano che ha affiancato Fitz-Jim in mediana. L'arrivo di Mandragora, con il suo carico di esperienza, dovrebbe farlo scivolare indietro nelle gerarchie. Non bastasse questo c'è anche Bragança che si candida. Abate ogni tanto potrebbe anche avanzare sulla trequarti Fitz-Jim ma il traffico e la concorrenza in mezzo al campo dovrebbe colpire Gineitis che non possiamo dare ancora per titolare
Albert Gudmundsson - Lazio
E' veramente complicato prevedere la stagione dell'islandese che si è appena accasato a Roma. Da una parte la Lazio potrebbe rilanciarlo in termini di media voto e bonus, dall'altra l'equilibrio tattico di Gattuso, il fatto di dover scalzare Zaccagni o giocare fuori posizione a destra, complicano non poco l'aspettativa sull'ex Fiorentina
Chi ci crede può usarlo come scommessa (prezzo contenuto e copertura completa a centrocampo), se invece vi attanagliano dubbi e incertezze, svincolatelo senza pensieri