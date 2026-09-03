Iniziamo col "botto". Il passaggio di Atta dall'Udinese alla Fiorentina aveva scatenato la fantasia dei fantallenatori. Uno come lui non costa poco, sia chiaro. L'aspettativa è sempre molto alta ma al di là delle iniziali diffcoltà della squadra di Grosso, in attacco sono arrivati tanti volti nuovi, anche last minute



Mastantuono per ora resta primo nella gerarchia: dall'altra parte ci sono Gonçalves e Njie. Atta quindi pare destinato a giocare mezzala. Chi pensava che potesse avanzare un po' il proprio raggio d'azione, rimarrà deluso. Sia chiaro, non è uno svincolo obbligatorio ma per il prezzo medio del francese l'investimento potrebbe non dare i frutti sperati