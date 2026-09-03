Se non avete mai provato il Mantra sarà complicato capirne le dinamiche dai consigli di mercato. Molti sanno "più o meno come funziona" ma ci sono tante differenze a cominciare da strategia, moduli e target di mercato.



Una delle prime regole è quella di non lesinare con i DC: tra acciacchi, squalifiche e turnover è un attimo restare a secco di centrali quindi abbondate pure. La maggior parte dei giocatori è multi-ruolo e l'appeal è altissimo viste le caratteristiche. Una mezzala listata M può fare comodo. C'è anche il rovescio della medaglia: gente come De Bruyne (solo T), Baturina (solo T) e Deiola (M/C) non sono fondamentali per ogni fantallenatore e quindi il prezzo varia a seconda delle esigenze. L'importanza del multiruolo è ovviamente quella di andare a riempire lo slot di un giocatore (in una posizione eleggibile) che non è sceso in campo