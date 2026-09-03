Introduzione
Fantacalcio Mantra con asta a chiamata random: è sicuramente la variante più utilizzata e quella che presuppone strategie (anche psicologiche) più accurate. I multiruolo, si sa, sono quelli che spostano una stagione. Se al classic ci si scorna per uno come Baturina, al Mantra un po' meno essendo solo T. Chi baserà il proprio sistema di gioco sul trequartista, con tutte le conseguenze tattiche del caso, potrà forse prenderselo a poco. Ci sono alcuni ruoli molto delicati: Calhanoglu resta la M più preziosa ma ci sono anche un po' di giocatori "nascosti" che potrebbero essere fondamentali. Andiamo a vedere di chi parliamo
CONSIGLI PER L'ASTA: CHI PRENDERE TRA I NUOVI ARRIVATI
Quello che devi sapere
Premessa doverosa
Se non avete mai provato il Mantra sarà complicato capirne le dinamiche dai consigli di mercato. Molti sanno "più o meno come funziona" ma ci sono tante differenze a cominciare da strategia, moduli e target di mercato.
Una delle prime regole è quella di non lesinare con i DC: tra acciacchi, squalifiche e turnover è un attimo restare a secco di centrali quindi abbondate pure. La maggior parte dei giocatori è multi-ruolo e l'appeal è altissimo viste le caratteristiche. Una mezzala listata M può fare comodo. C'è anche il rovescio della medaglia: gente come De Bruyne (solo T), Baturina (solo T) e Deiola (M/C) non sono fondamentali per ogni fantallenatore e quindi il prezzo varia a seconda delle esigenze. L'importanza del multiruolo è ovviamente quella di andare a riempire lo slot di un giocatore (in una posizione eleggibile) che non è sceso in campo
Samuel Chukwueze - Milan
E' di recente modifica la situazione dell'esterno del Milan che diventa W/E e che quindi aumenta non poco il proprio appeal visto che possiamo schierarlo come esterno e non occupare necessariamente uno slot d'attacco. Si va alla ricerca di giocatori con caratteristiche offensive in posizioni del nostro sistema di gioco che altrimenti sarebbero più "difensive" o meno indicate per i bonus
La stagione di Chukwueze pare poter prendere una piega diversa rispetto al suo anno da rookie.
Gabriele Bracaglia - Frosinone
Il successo in quel di Firenze alla seconda di campionato porta anche la sua firma ma il consiglio di mercato mantra, in questo caso, riguarda la peculiarità del suo status. Bracaglia infatti è uno dei pochissimi DS/DC presenti nel listone.
L'esterno della squadra di Alvini può essere una saggia e prolifica copertura per quel che riguarda la nostra difesa
Nick Woltemade - Juventus
Il nuovo arrivo in casa Juventus fa molta gola al Mantra visto che è listato A, ovvero attaccante di raccordo. In tanti hanno pensato al tedesco come Pc in alternativa a Kolo Muani e invece la sorpresa del listone è proprio lui che viene messo in una categoria che comprende giocatori come Berardi, De Ketelaere e Dybala
L'assenza prolungata di Yildiz dovrebbe aumentare l'hype attorno all'ex Newcastle che non è un multiruolo ma che va segnalato come consiglio
Arthur Theate - Bologna
Come detto nella premessa, avere un bel numero di DCè di primaria importanza. Se poi qualcuno avesse anche un altra sigla, beh saremmo a cavallo. Tra i migliori multi-ruolo che siano anche DC troviamo Kalulu, Chalobah, Vasquez e l'ultimo arrivato in casa Bologna ovvero Theate
DS/DC è una combo che fa gola potendo ovviamente cambiare il sistema di gioco. In più il centrale del Bologna potrebbe portare un po' più di bonus rispetto ai colleghi e soprattutto, altro aspetto fondamentale, dovrebbe giocare sempre
Gianluca Busio - Venezia
Perchè Calhanoglu è uno dei giocatori più pagati al Mantra? Perché una M va quasi sempre schierata nei vari sistemi di gioco e trovare un mediano che garantisca gol non è facile, anzi. Il rigorista dell'Inter è ovviamente il top di gamma
Scorrendo la lista degli M/C troviamo anche Gianluca Busio. Il capitano del Venezia garantisce ovviamente titolarità e poi potrebbe (potrebbe) essere specialista: dai rigori a qualche calcio di punizione con +3 o +1 come risultato. Profilo interessante
Andy Diouf - Inter
L'esterno nerazzurro ha iniziato con il piede giusto la propria stagione ma lì a destra c'è un po' di concorrenza. La sua particolarità al Mantra? E' listato E/C, una vera rarità! Strategicamente parlando è interessante studiare i possibili scenari di questo strano doppio ruolo. Ovviamente, quando cerchiamo un centrocampista centrale, tendiamo a scovare un C/W che per caratteristiche può portare più bonus ma il jolly Diouf con copertura in mezzo al campo non va sottovalutato
Jurgen Ekkelenkamp - Udinese
Nella lunga lista dei C/T troviamo gente come McTominay, Rabiot, Da Cunha (rigorista ma senza M) e via dicendo. In questa stagione McKennie è diventato anche lui un C/T (l'anno scorso invece era un jolly pazzesco). Tra i giocatori che agiscono molto vicino alla porta, per sistema di gioco "reale" della propria squadra, Ekkelenkamp è decisamente un ottimo profilo
Garantire la titolairtà è vitale al Mantra e lui difficilmente verrà ruotato. Il suo ipotetico compagno di reparto (in questo momento ai box per infortunio) è Zaniolo che è listato T/A. Sbrighiamoci a sfruttare Ekkelenkamp perché forse, dalla prossima stagione la C potrebbe scomparire....