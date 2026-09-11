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Fantacalcio, i consigli di formazione per la 4^ giornata di Serie A

Fantacalcio

Introduzione

Il numero di gol e di occasioni rispetto all'anno scorso è decisamente aumentato. Va detto che la stagione 25-26 era stata decisamente particolare visto che un "ribasso" così grande era impronosticabile. Le cose, come detto, paiono tornate più "lineari" e così i vari fantallenatori hanno beneficiato di più bonus con punteggi alti. E' forse la prima settimana completa per i giocatori di fantacalcio. Difficile pensare che, questo punto, ci siano leghe che non siano ancora partite. Un po' di informazioni "numeriche" possono essere prese in cosiderazione visto quel che abbiamo messo da parte nelle prime tre gionate

C'è chi fatica ancora a trovare la via del gol e chi invece, a fronte di una produzione offensiva sottomedia, è riuscito a capitalizzare le occasioni avute. Di contro ci sono squadre che pur concedendo più di quanto l'allenatore vorrebbe, sono riuscite ad uscire dalle prime tre giornate con un numero ragionevole di gol subiti. Tra grandi occasioni, tiri ad alta percentuale e altri indici difensivi vediamo chi sono consigliati e sconsigliati al fantacalcio per la 4^ giornata di Serie A

PROBABILI FORMAZIONI 4^ GIORNATA: LE ULTIME NEWS

Quello che devi sapere

Venezia-Fiorentina, venerdi ore 20:45

CONSIGLIATO VENEZIA 

  • Adams


CONSIGLIATO FIORENTINA

  • Njie


SCONSIGLIATO VENEZIA

  • Busio


SCONSIGLIATO FIORENTINA

  • Fagioli

1/10

Genoa-Frosinone, sabato ore 15:00

CONSIGLIATO GENOA

  • Baldanzi


CONSIGLIATO FROSINONE

  • Masini


SCONSIGLIATO GENOA

  • Ellertsson


SCONSIGLIATO FROSINONE

  • Schmid

2/10
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Lazio-Milan, sabato ore 18:00

CONSIGLIATO LAZIO

  • Isaksen


CONSIGLIATO MILAN

  • Jashari


SCONSIGLIATO LAZIO

  • Pinamonti


SCONSIGLIATO MILAN

  • Estupinian

3/10

Atalanta-Cagliari, sabato ore 20:45

CONSIGLIATO ATALANTA

  • Rowe


CONSIGLIATO CAGLIARI

  • Mendy


SCONSIGLIATO ATALANTA

  • Pasalic


SCONSIGLIATO CAGLIARI

  • Romano

4/10
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Lecce-Monza, domenica ore 15:00

CONSIGLIATO LECCE

  • Coulibaly


CONSIGLIATO MONZA

  • Colpani


SCONSIGLIATO LECCE

  • Pierotti


SCONSIGLIATO MONZA

  • Cutrone

 

5/10

Napoli-Bologna, domenica ore 18:00

CONSIGLIATO NAPOLI

  • Politano


CONSIGLIATO BOLOGNA

  • Ferguson


SCONSIGLIATO NAPOLI

  • Lang


SCONSIGLIATO BOLOGNA

  • Piccoli

 

6/10
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Sassuolo-Juventus, domenica ore 20:45

CONSIGLIATO SASSUOLO

  • Matic


CONSIGLIATO JUVENTUS

  • Woltemade


SCONSIGLIATO SASSUOLO

  • Berardi


SCONSIGLIATO JUVENTUS

  • Douglas Luiz

 

7/10

Como-Parma, lunedi ore 18:30

CONSIGLIATO COMO

  • Rodriguez


CONSIGLIATO PARMA

  • Romero


SCONSIGLIATO COMO

  • Caqueret


SCONSIGLIATO PARMA

  • Fabbian

 

8/10
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Torino-Roma, lunedi ore 18:30

CONSIGLIATO TORINO

  • Vlasic


CONSIGLIATO ROMA

  • Mora


SCONSIGLIATO TORINO

  • Simeone


SCONSIGLIATO ROMA

  • Molina

 

9/10

Inter-Udinese, lunedi ore 20:45

CONSIGLIATO INTER

  • Zielinski


CONSIGLIATO UDINESE

  • Miller


SCONSIGLIATO INTER

  • Carlos Augusto


SCONSIGLIATO UDINESE

  • Davis

 

10/10
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