Fantacalcio, i consigli di formazione per la 4^ giornata di Serie A

Introduzione
Il numero di gol e di occasioni rispetto all'anno scorso è decisamente aumentato. Va detto che la stagione 25-26 era stata decisamente particolare visto che un "ribasso" così grande era impronosticabile. Le cose, come detto, paiono tornate più "lineari" e così i vari fantallenatori hanno beneficiato di più bonus con punteggi alti. E' forse la prima settimana completa per i giocatori di fantacalcio. Difficile pensare che, questo punto, ci siano leghe che non siano ancora partite. Un po' di informazioni "numeriche" possono essere prese in cosiderazione visto quel che abbiamo messo da parte nelle prime tre gionate
C'è chi fatica ancora a trovare la via del gol e chi invece, a fronte di una produzione offensiva sottomedia, è riuscito a capitalizzare le occasioni avute. Di contro ci sono squadre che pur concedendo più di quanto l'allenatore vorrebbe, sono riuscite ad uscire dalle prime tre giornate con un numero ragionevole di gol subiti. Tra grandi occasioni, tiri ad alta percentuale e altri indici difensivi vediamo chi sono consigliati e sconsigliati al fantacalcio per la 4^ giornata di Serie A
PROBABILI FORMAZIONI 4^ GIORNATA: LE ULTIME NEWS
Quello che devi sapere
Venezia-Fiorentina, venerdi ore 20:45
CONSIGLIATO VENEZIA
- Adams
CONSIGLIATO FIORENTINA
- Njie
SCONSIGLIATO VENEZIA
- Busio
SCONSIGLIATO FIORENTINA
- Fagioli
Genoa-Frosinone, sabato ore 15:00
CONSIGLIATO GENOA
- Baldanzi
CONSIGLIATO FROSINONE
- Masini
SCONSIGLIATO GENOA
- Ellertsson
SCONSIGLIATO FROSINONE
- Schmid
Lazio-Milan, sabato ore 18:00
CONSIGLIATO LAZIO
- Isaksen
CONSIGLIATO MILAN
- Jashari
SCONSIGLIATO LAZIO
- Pinamonti
SCONSIGLIATO MILAN
- Estupinian
Atalanta-Cagliari, sabato ore 20:45
CONSIGLIATO ATALANTA
- Rowe
CONSIGLIATO CAGLIARI
- Mendy
SCONSIGLIATO ATALANTA
- Pasalic
SCONSIGLIATO CAGLIARI
- Romano
Lecce-Monza, domenica ore 15:00
CONSIGLIATO LECCE
- Coulibaly
CONSIGLIATO MONZA
- Colpani
SCONSIGLIATO LECCE
- Pierotti
SCONSIGLIATO MONZA
- Cutrone
Napoli-Bologna, domenica ore 18:00
CONSIGLIATO NAPOLI
- Politano
CONSIGLIATO BOLOGNA
- Ferguson
SCONSIGLIATO NAPOLI
- Lang
SCONSIGLIATO BOLOGNA
- Piccoli
Sassuolo-Juventus, domenica ore 20:45
CONSIGLIATO SASSUOLO
- Matic
CONSIGLIATO JUVENTUS
- Woltemade
SCONSIGLIATO SASSUOLO
- Berardi
SCONSIGLIATO JUVENTUS
- Douglas Luiz
Como-Parma, lunedi ore 18:30
CONSIGLIATO COMO
- Rodriguez
CONSIGLIATO PARMA
- Romero
SCONSIGLIATO COMO
- Caqueret
SCONSIGLIATO PARMA
- Fabbian
Torino-Roma, lunedi ore 18:30
CONSIGLIATO TORINO
- Vlasic
CONSIGLIATO ROMA
- Mora
SCONSIGLIATO TORINO
- Simeone
SCONSIGLIATO ROMA
- Molina
Inter-Udinese, lunedi ore 20:45
CONSIGLIATO INTER
- Zielinski
CONSIGLIATO UDINESE
- Miller
SCONSIGLIATO INTER
- Carlos Augusto
SCONSIGLIATO UDINESE
- Davis