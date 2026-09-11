Fantacalcio, i consigli di formazione per la 4^ giornata di Serie A

Introduzione

Il numero di gol e di occasioni rispetto all'anno scorso è decisamente aumentato. Va detto che la stagione 25-26 era stata decisamente particolare visto che un "ribasso" così grande era impronosticabile. Le cose, come detto, paiono tornate più "lineari" e così i vari fantallenatori hanno beneficiato di più bonus con punteggi alti. E' forse la prima settimana completa per i giocatori di fantacalcio. Difficile pensare che, questo punto, ci siano leghe che non siano ancora partite. Un po' di informazioni "numeriche" possono essere prese in cosiderazione visto quel che abbiamo messo da parte nelle prime tre gionate



C'è chi fatica ancora a trovare la via del gol e chi invece, a fronte di una produzione offensiva sottomedia, è riuscito a capitalizzare le occasioni avute. Di contro ci sono squadre che pur concedendo più di quanto l'allenatore vorrebbe, sono riuscite ad uscire dalle prime tre giornate con un numero ragionevole di gol subiti. Tra grandi occasioni, tiri ad alta percentuale e altri indici difensivi vediamo chi sono consigliati e sconsigliati al fantacalcio per la 4^ giornata di Serie A



PROBABILI FORMAZIONI 4^ GIORNATA: LE ULTIME NEWS