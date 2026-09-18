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Fantacalcio, i "campo o panca" della 5^ giornata di Serie A

Fantacalcio

Introduzione

E' un campionato nel quale si segna davvero tanto. Merito delle nuove regole che aumentano il gioco effettivo? Forse: in ogni caso sono per ora 120 i gol attivi (più l'autorete di Halhal. Nella scorsa stagione, il 120esimo gol, autoreti escluse, lo segnò Adams in Lazio-Torino ed eravamo all'iniizio della sesta giornata! Dati alla mano, proviamo ad analizzare i numeri di chi non ha ancora trovato il +3 in questa stagione

Ovviamente è abbastanza improbabile che tutti la mettano alle spalle del portiere avversario ma spesso scegliamo in base al gol-no gol dei nostri fanta-ballottaggi. Chi si sbloccherà e chi invece dovrà rimandare ancora l'appuntamento con il gol? Ecco i nostri cosigliati e sconsigliati al fantacalcio, tra chi non ha ancora segnato, per la 5^ giornata di Serie A

PROBABILI FORMAZIONI 5^GIORNATA: LE ULTIME DAI NOSTRI INVIATI

Quello che devi sapere

MONZA-SASSUOLO, venerdì ore 20:45

CONSIGLIATO MONZA

  • Birindelli


CONSIGLIATO SASSUOLO

  • Laurienté


SCONSIGLIATO MONZA

  • Cutrone


SCONSIGLIATO SASSUOLO

  • Bakola

1/10

BOLOGNA-TORINO, sabato ore 15

CONSIGLIATO BOLOGNA

  • Cambiaghi


CONSIGLIATO TORINO

  • Simeone


SCONSIGLIATO BOLOGNA

  • Pobega


SCONSIGLIATO TORINO

  • Cacciamani

2/10
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UDINESE-CAGLIARI, sabato ore 15

CONSIGLIATO UDINESE

  • Zaniolo


CONSIGLIATO CAGLIARI

  • Fazzini


SCONSIGLIATO UDINESE

  • Miller


SCONSIGLIATO CAGLIARI

  • Adopo

3/10

ROMA-INTER, sabato ore 18

CONSIGLIATO ROMA

  • Dybala


CONSIGLIATO INTER

  • Akanji


SCONSIGLIATO ROMA

  • Wesley


SCONSIGLIATO INTER

  • Sucic

4/10
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VENEZIA-LAZIO, sabato ore 20:45

CONSIGLIATO VENEZIA

  • Al. Rrahmani


CONSIGLIATO LAZIO

  • Zaccagni


SCONSIGLIATO VENEZIA

  • Sohm


SCONSIGLIATO LAZIO

  • Isaksen

5/10

FIORENTINA-NAPOLI, domenica ore 12:30

CONSIGLIATO FIORENTINA

  • Atta


CONSIGLIATO NAPOLI

  • Lang


SCONSIGLIATO FIORENTINA

  • Beto


SCONSIGLIATO NAPOLI

  • Di Lorenzo

6/10
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FROSINONE-COMO, domenica ore 15

CONSIGLIATO FROSINONE

  • Ghedjemis


CONSIGLIATO COMO

  • Yan Couto


SCONSIGLIATO FROSINONE

  • Masini


SCONSIGLIATO COMO

  • Da Cunha

7/10

PARMA-GENOA, domenica ore 15

CONSIGLIATO PARMA

  • Elphege,


CONSIGLIATO GENOA

  • Vitinha


SCONSIGLIATO PARMA

  • Britschgi


SCONSIGLIATO GENOA

  • Frendrup

8/10
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JUVENTUS-ATALANTA, domenica ore 18

CONSIGLIATO JUVENTUS

  • Douglas Luiz


CONSIGLIATO ATALANTA

  • Rowe


SCONSIGLIATO JUVENTUS

  • McKennie


SCONSIGLIATO ATALANTA

  • De Ketelaere

9/10

MILAN-LECCE, domenica ore 20:45

CONSIGLIATO MILAN

  • Saelemaekers


CONSIGLIATO LECCE

  • Pierotti


SCONSIGLIATO MILAN

  • Modric


SCONSIGLIATO LECCE

  • Gallo

10/10
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