Introduzione
E' un campionato nel quale si segna davvero tanto. Merito delle nuove regole che aumentano il gioco effettivo? Forse: in ogni caso sono per ora 120 i gol attivi (più l'autorete di Halhal. Nella scorsa stagione, il 120esimo gol, autoreti escluse, lo segnò Adams in Lazio-Torino ed eravamo all'iniizio della sesta giornata! Dati alla mano, proviamo ad analizzare i numeri di chi non ha ancora trovato il +3 in questa stagione
Ovviamente è abbastanza improbabile che tutti la mettano alle spalle del portiere avversario ma spesso scegliamo in base al gol-no gol dei nostri fanta-ballottaggi. Chi si sbloccherà e chi invece dovrà rimandare ancora l'appuntamento con il gol? Ecco i nostri cosigliati e sconsigliati al fantacalcio, tra chi non ha ancora segnato, per la 5^ giornata di Serie A
PROBABILI FORMAZIONI 5^GIORNATA: LE ULTIME DAI NOSTRI INVIATI
Quello che devi sapere
MONZA-SASSUOLO, venerdì ore 20:45
CONSIGLIATO MONZA
- Birindelli
CONSIGLIATO SASSUOLO
- Laurienté
SCONSIGLIATO MONZA
- Cutrone
SCONSIGLIATO SASSUOLO
- Bakola
BOLOGNA-TORINO, sabato ore 15
CONSIGLIATO BOLOGNA
- Cambiaghi
CONSIGLIATO TORINO
- Simeone
SCONSIGLIATO BOLOGNA
- Pobega
SCONSIGLIATO TORINO
- Cacciamani
UDINESE-CAGLIARI, sabato ore 15
CONSIGLIATO UDINESE
- Zaniolo
CONSIGLIATO CAGLIARI
- Fazzini
SCONSIGLIATO UDINESE
- Miller
SCONSIGLIATO CAGLIARI
- Adopo
ROMA-INTER, sabato ore 18
CONSIGLIATO ROMA
- Dybala
CONSIGLIATO INTER
- Akanji
SCONSIGLIATO ROMA
- Wesley
SCONSIGLIATO INTER
- Sucic
VENEZIA-LAZIO, sabato ore 20:45
CONSIGLIATO VENEZIA
- Al. Rrahmani
CONSIGLIATO LAZIO
- Zaccagni
SCONSIGLIATO VENEZIA
- Sohm
SCONSIGLIATO LAZIO
- Isaksen
FIORENTINA-NAPOLI, domenica ore 12:30
CONSIGLIATO FIORENTINA
- Atta
CONSIGLIATO NAPOLI
- Lang
SCONSIGLIATO FIORENTINA
- Beto
SCONSIGLIATO NAPOLI
- Di Lorenzo
FROSINONE-COMO, domenica ore 15
CONSIGLIATO FROSINONE
- Ghedjemis
CONSIGLIATO COMO
- Yan Couto
SCONSIGLIATO FROSINONE
- Masini
SCONSIGLIATO COMO
- Da Cunha
PARMA-GENOA, domenica ore 15
CONSIGLIATO PARMA
- Elphege,
CONSIGLIATO GENOA
- Vitinha
SCONSIGLIATO PARMA
- Britschgi
SCONSIGLIATO GENOA
- Frendrup
JUVENTUS-ATALANTA, domenica ore 18
CONSIGLIATO JUVENTUS
- Douglas Luiz
CONSIGLIATO ATALANTA
- Rowe
SCONSIGLIATO JUVENTUS
- McKennie
SCONSIGLIATO ATALANTA
- De Ketelaere
MILAN-LECCE, domenica ore 20:45
CONSIGLIATO MILAN
- Saelemaekers
CONSIGLIATO LECCE
- Pierotti
SCONSIGLIATO MILAN
- Modric
SCONSIGLIATO LECCE
- Gallo