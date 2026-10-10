Introduzione

In tanti sono andati a sbirciare il minutaggio dei vari giocatori impegnati durante la sosta. Non c'è sempre correlazione tra titolarità in campionato e "riposo" in nazionale (vale anche il contrario). Quindi non bisogna dare per scontate certe ipotesi. Soprattutto per quel che riguarda i giocatori d'attacco che sono quelli sui quali puntiamo ogni weekend. Iniziare di sabato comporta qualche dichiarazione in più. I tecnici difficilmente si sbottonano sulla formazione di partenza ma qualcosa, tra le righe, si può intuire



Le modalità per segnare sono tante: azione manovrata, contropiedi, recuperi alti, palle inattive e via dicendo. C'è chi riesce a pungere in tutte queste voci e chi, al contrario, non è ancora riuscito a sfruttare qualche situazione particolare. Vediamo quindi chi crea e chi conclude di più sommando ogni "modalità", tenendo conto anche di qualche dichiarazione "interpretata" dei vari allenatori. Ecco quindi consigliati e sconsigliati al fantacalcio per la 6^ giornata di Serie A

PROBABILI FORMAZIONI 6^GIORNATA: LE ULTIME NEWS