Introduzione
In tanti sono andati a sbirciare il minutaggio dei vari giocatori impegnati durante la sosta. Non c'è sempre correlazione tra titolarità in campionato e "riposo" in nazionale (vale anche il contrario). Quindi non bisogna dare per scontate certe ipotesi. Soprattutto per quel che riguarda i giocatori d'attacco che sono quelli sui quali puntiamo ogni weekend. Iniziare di sabato comporta qualche dichiarazione in più. I tecnici difficilmente si sbottonano sulla formazione di partenza ma qualcosa, tra le righe, si può intuire
Le modalità per segnare sono tante: azione manovrata, contropiedi, recuperi alti, palle inattive e via dicendo. C'è chi riesce a pungere in tutte queste voci e chi, al contrario, non è ancora riuscito a sfruttare qualche situazione particolare. Vediamo quindi chi crea e chi conclude di più sommando ogni "modalità", tenendo conto anche di qualche dichiarazione "interpretata" dei vari allenatori. Ecco quindi consigliati e sconsigliati al fantacalcio per la 6^ giornata di Serie A
Quello che devi sapere
GENOA-FIORENTINA, sabato ore 15
CONSIGLIATO GENOA
- Traoré
CONSIGLIATO FIORENTINA
- Njie
SCONSIGLIATO GENOA
- Vitinha
SCONSIGLIATO FIORENTINA
- Valde
INTER-PARMA, sabato ore 18
CONSIGLIATO INTER
- Thuram
CONSIGLIATO PARMA
- Keita
SCONSIGLIATO INTER
- Zielinski
SCONSIGLIATO PARMA
- Delprato
NAPOLI-FROSINONE, sabato ore 20:45 su Sky Sport
CONSIGLIATO NAPOLI
- Lang
CONSIGLIATO FROSINONE
- Oyono
SCONSIGLIATO NAPOLI
- Gilmour
SCONSIGLIATO FROSINONE
- Bobcek
COMO-ROMA, domenica ore 12:30
CONSIGLIATO COMO
- Diao
CONSIGLIATO ROMA
- Wesley
SCONSIGLIATO COMO
- Perrone
SCONSIGLIATO ROMA
- Mora
LAZIO-MONZA, domenica ore 15
CONSIGLIATO LAZIO
- Noslin
CONSIGLIATO MONZA
- Folorunsho
SCONSIGLIATO LAZIO
- Taylor
SCONSIGLIATO MONZA
- Birindelli
LECCE-BOLOGNA, domenica ore 15
CONSIGLIATO LECCE
- Ilic
CONSIGLIATO BOLOGNA
- Orsolini
SCONSIGLIATO LECCE
- Monteiro
SCONSIGLIATO BOLOGNA
- Piccoli
SASSUOLO-MILAN, domenica ore 18 su Sky Sport
CONSIGLIATO SASSUOLO
- Berardi
CONSIGLIATO MILAN
- Pulisic
SCONSIGLIATO SASSUOLO
- Matic
SCONSIGLIATO MILAN
- Modric
CAGLIARI-JUVENTUS, domenica ore 20:45
CONSIGLIATO CAGLIARI
- Mendy
CONSIGLIATO JUVENTUS
- Zhegrova
SCONSIGLIATO CAGLIARI
- Romano
SCONSIGLIATO JUVENTUS
- Douglas Luiz
ATALANTA-VENEZIA, lunedì ore 18:30
CONSIGLIATO ATALANTA
- De Ketelaere
CONSIGLIATO VENEZIA
- Sohm
SCONSIGLIATO ATALANTA
- Bernasconi
SCONSIGLIATO VENEZIA
- Correia
TORINO-UDINESE, lunedì ore 20:45 su Sky Sport
CONSIGLIATO TORINO
- Kulenovic
CONSIGLIATO UDINESE
- Kamara
SCONSIGLIATO TORINO
- Cacciamani
SCONSIGLIATO UDINESE
- Miller