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Fantacalcio, i "campo o panca" della 6^ giornata di Serie A

Fantacalcio

Introduzione

In tanti sono andati a sbirciare il minutaggio dei vari giocatori impegnati durante la sosta. Non c'è sempre correlazione tra titolarità in campionato e "riposo" in nazionale (vale anche il contrario). Quindi non bisogna dare per scontate certe ipotesi. Soprattutto per quel che riguarda i giocatori d'attacco che sono quelli sui quali puntiamo ogni weekend. Iniziare di sabato comporta qualche dichiarazione in più. I tecnici difficilmente si sbottonano sulla formazione di partenza ma qualcosa, tra le righe, si può intuire


Le modalità per segnare sono tante: azione manovrata, contropiedi, recuperi alti, palle inattive e via dicendo. C'è chi riesce a pungere in tutte queste voci e chi, al contrario, non è ancora riuscito a sfruttare qualche situazione particolare. Vediamo quindi chi crea e chi conclude di più sommando ogni "modalità", tenendo conto anche di qualche dichiarazione "interpretata" dei vari allenatori. Ecco quindi consigliati e sconsigliati al fantacalcio per la 6^ giornata di Serie A

 

PROBABILI FORMAZIONI 6^GIORNATA: LE ULTIME NEWS

Quello che devi sapere

GENOA-FIORENTINA, sabato ore 15

CONSIGLIATO GENOA

  • Traoré


CONSIGLIATO FIORENTINA

  • Njie


SCONSIGLIATO GENOA

  • Vitinha


SCONSIGLIATO FIORENTINA

  • Valde

1/10

INTER-PARMA, sabato ore 18

CONSIGLIATO INTER

  • Thuram


CONSIGLIATO PARMA

  • Keita


SCONSIGLIATO INTER

  • Zielinski


SCONSIGLIATO PARMA

  • Delprato

2/10
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NAPOLI-FROSINONE, sabato ore 20:45 su Sky Sport

CONSIGLIATO NAPOLI

  • Lang


CONSIGLIATO FROSINONE

  • Oyono


SCONSIGLIATO NAPOLI

  • Gilmour


SCONSIGLIATO FROSINONE

  • Bobcek

3/10

COMO-ROMA, domenica ore 12:30

CONSIGLIATO COMO

  • Diao


CONSIGLIATO ROMA

  • Wesley


SCONSIGLIATO COMO

  • Perrone


SCONSIGLIATO ROMA

  • Mora

4/10
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LAZIO-MONZA, domenica ore 15

CONSIGLIATO LAZIO

  • Noslin


CONSIGLIATO MONZA

  • Folorunsho


SCONSIGLIATO LAZIO

  • Taylor


SCONSIGLIATO MONZA

  • Birindelli

5/10

LECCE-BOLOGNA, domenica ore 15

CONSIGLIATO LECCE

  • Ilic


CONSIGLIATO BOLOGNA

  • Orsolini


SCONSIGLIATO LECCE

  • Monteiro


SCONSIGLIATO BOLOGNA

  • Piccoli

6/10
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SASSUOLO-MILAN, domenica ore 18 su Sky Sport

CONSIGLIATO SASSUOLO

  • Berardi


CONSIGLIATO MILAN

  • Pulisic


SCONSIGLIATO SASSUOLO

  • Matic


SCONSIGLIATO MILAN

  • Modric

7/10

CAGLIARI-JUVENTUS, domenica ore 20:45

CONSIGLIATO CAGLIARI

  • Mendy


CONSIGLIATO JUVENTUS

  • Zhegrova


SCONSIGLIATO CAGLIARI

  • Romano


SCONSIGLIATO JUVENTUS

  • Douglas Luiz

8/10
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ATALANTA-VENEZIA, lunedì ore 18:30

CONSIGLIATO ATALANTA

  • De Ketelaere
     

CONSIGLIATO VENEZIA

  • Sohm


SCONSIGLIATO ATALANTA

  • Bernasconi


SCONSIGLIATO VENEZIA

  • Correia

9/10

TORINO-UDINESE, lunedì ore 20:45 su Sky Sport

CONSIGLIATO TORINO

  • Kulenovic


CONSIGLIATO UDINESE

  • Kamara


SCONSIGLIATO TORINO

  • Cacciamani


SCONSIGLIATO UDINESE

  • Miller

10/10
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