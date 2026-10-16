Introduzione
Si avvicina la fine del primo minicampionato. Dopo 6 giornata qualche numero diventa molto interessante soprattutto se "splittato" tra casa e trasferta. In linea generale è quasi sempre lì che "ballano" i risultati del fantacalcio. Guardare i dati globali spesso può essere fuorviante. Se questo discorso è un po' più relativo per le big, quando parliamo di medio piccole, ecco che mettere o non mettere un giocatore basandosi sul concetto di casa-fuori può risultare decisivo
Ovviamente il discorso vale anche dal punto di vista difensivo. In casa, soprattutto se si affrontano due squadre "simili" per ambizioni, il discorso può diametralmente cambiare rispetto alla settimana prima dove una era magari impegnata fuori casa. Analizzare per bene signifca partire dai primi dati separati tra casa e trasferta. Attenzione: non stiamo dicendo che fuori casa le cose vadano sempre peggio. Fatte tutte queste premesse di analisi, ecco consigliati e sconsigliati al fantacalcio per la 7^ giornata di Serie A
Quello che devi sapere
FROSINONE-SASSUOLO, venerdì ore 20:45
CONSIGLIATO FROSINONE
- Schmid
CONSIGLIATO SASSUOLO
- Laurienté
SCONSIGLIATO FROSINONE
- Bracaglia
SCONSIGLIATO SASSUOLO
- Esposito
VENEZIA-NAPOLI, sabato ore 15
CONSIGLIATO VENEZIA
- Yeboah
CONSIGLIATO NAPOLI
- Giovane
SCONSIGLIATO VENEZIA
- Hainaut
SCONSIGLIATO NAPOLI
- Lobotka
BOLOGNA-INTER, sabato ore 18
CONSIGLIATO BOLOGNA
- Miranda
CONSIGLIATO INTER
- Zielinski
SCONSIGLIATO BOLOGNA
- Bernardeschi
SCONSIGLIATO INTER
- Dimarco
ROMA-GENOA, sabato ore 20:45 su Sky Sport
CONSIGLIATO ROMA
- Soulé
CONSIGLIATO GENOA
- Traoré
SCONSIGLIATO ROMA
- Castro
SCONSIGLIATO GENOA
- Osmajic
UDINESE-LECCE, domenica ore 12:30
CONSIGLIATO UDINESE
- Karlstrom
CONSIGLIATO LECCE
- Ngom
SCONSIGLIATO UDINESE
- Vojvoda
SCONSIGLIATO LECCE
- Pierotti
FIORENTINA-COMO, domenica ore 15
CONSIGLIATO FIORENTINA
- Mastantuono
CONSIGLIATO COMO
- Douvikas
SCONSIGLIATO FIORENTINA
- Beto
SCONSIGLIATO COMO
- Da Cunha
MILAN-ATALANTA, domenica ore 18 su Sky Sport
CONSIGLIATO MILAN
- Moreira
CONSIGLIATO ATALANTA
- Krstovic
SCONSIGLIATO MILAN
- Chukwueze
SCONSIGLIATO ATALANTA
- Gaetano
JUVENTUS-LAZIO, domenica ore 20:45
CONSIGLIATO JUVENTUS
- Nico Gonzalez
CONSIGLIATO LAZIO
- Isaksen
SCONSIGLIATO JUVENTUS
- McKennie
SCONSIGLIATO LAZIO
- Noslin
MONZA-CAGLIARI, lunedì ore 18:30
CONSIGLIATO MONZA
- Mota
CONSIGLIATO CAGLIARI
- Massolin
SCONSIGLIATO MONZA
- Mangas
SCONSIGLIATO CAGLIARI
- Adopo
PARMA-TORINO, lunedì ore 20:45 su Sky Sport
CONSIGLIATO PARMA
- Touré
CONSIGLIATO TORINO
- Mandragora
SCONSIGLIATO PARMA
- Valeri
SCONSIGLIATO TORINO
- Belghali