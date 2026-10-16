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Fantacalcio, i "campo o panca" della 7^ giornata di Serie A

Fantacalcio

Introduzione

Si avvicina la fine del primo minicampionato. Dopo 6 giornata qualche numero diventa molto interessante soprattutto se "splittato" tra casa e trasferta. In linea generale è quasi sempre lì che "ballano" i risultati del fantacalcio. Guardare i dati globali spesso può essere fuorviante. Se questo discorso è un po' più relativo per le big, quando parliamo di medio piccole, ecco che mettere o non mettere un giocatore basandosi sul concetto di casa-fuori può risultare decisivo

Ovviamente il discorso vale anche dal punto di vista difensivo. In casa, soprattutto se si affrontano due squadre "simili" per ambizioni, il discorso può diametralmente cambiare rispetto alla settimana prima dove una era magari impegnata fuori casa. Analizzare per bene signifca partire dai primi dati separati tra casa e trasferta. Attenzione: non stiamo dicendo che fuori casa le cose vadano sempre peggio. Fatte tutte queste premesse di analisi, ecco consigliati e sconsigliati al fantacalcio per la 7^ giornata di Serie A

Quello che devi sapere

FROSINONE-SASSUOLO, venerdì ore 20:45

CONSIGLIATO FROSINONE

  • Schmid


CONSIGLIATO SASSUOLO

  • Laurienté


SCONSIGLIATO FROSINONE

  • Bracaglia


SCONSIGLIATO SASSUOLO

  • Esposito

1/10

VENEZIA-NAPOLI, sabato ore 15

CONSIGLIATO VENEZIA

  • Yeboah


CONSIGLIATO NAPOLI

  • Giovane


SCONSIGLIATO VENEZIA

  • Hainaut


SCONSIGLIATO NAPOLI

  • Lobotka

2/10
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BOLOGNA-INTER, sabato ore 18

CONSIGLIATO BOLOGNA

  • Miranda


CONSIGLIATO INTER

  • Zielinski


SCONSIGLIATO BOLOGNA

  • Bernardeschi


SCONSIGLIATO INTER

  • Dimarco

3/10

ROMA-GENOA, sabato ore 20:45 su Sky Sport

CONSIGLIATO ROMA

  • Soulé


CONSIGLIATO GENOA

  • Traoré


SCONSIGLIATO ROMA

  • Castro


SCONSIGLIATO GENOA

  • Osmajic

4/10
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UDINESE-LECCE, domenica ore 12:30

CONSIGLIATO UDINESE

  • Karlstrom


CONSIGLIATO LECCE

  • Ngom


SCONSIGLIATO UDINESE

  • Vojvoda


SCONSIGLIATO LECCE

  • Pierotti

5/10

FIORENTINA-COMO, domenica ore 15

CONSIGLIATO FIORENTINA

  • Mastantuono


CONSIGLIATO COMO

  • Douvikas


SCONSIGLIATO FIORENTINA

  • Beto


SCONSIGLIATO COMO

  • Da Cunha

6/10
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MILAN-ATALANTA, domenica ore 18 su Sky Sport

CONSIGLIATO MILAN

  • Moreira


CONSIGLIATO ATALANTA

  • Krstovic


SCONSIGLIATO MILAN

  • Chukwueze


SCONSIGLIATO ATALANTA

  • Gaetano

7/10

JUVENTUS-LAZIO, domenica ore 20:45

CONSIGLIATO JUVENTUS

  • Nico Gonzalez


CONSIGLIATO LAZIO

  • Isaksen


SCONSIGLIATO JUVENTUS

  • McKennie


SCONSIGLIATO LAZIO

  • Noslin

8/10
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MONZA-CAGLIARI, lunedì ore 18:30

CONSIGLIATO MONZA

  • Mota


CONSIGLIATO CAGLIARI

  • Massolin


SCONSIGLIATO MONZA

  • Mangas


SCONSIGLIATO CAGLIARI

  • Adopo

9/10

PARMA-TORINO, lunedì ore 20:45 su Sky Sport

CONSIGLIATO PARMA

  • Touré


CONSIGLIATO TORINO

  • Mandragora


SCONSIGLIATO PARMA

  • Valeri


SCONSIGLIATO TORINO

  • Belghali

10/10
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