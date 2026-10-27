Introduzione
Quando parliamo di turno infrasettimanale arriviamo a due postulati: primo, c'è sempre turnover massiccio. Secondo, difese allegre e quindi tanti gol. Non è sempre vera la prima sentenza, è spesso un falso mito la seconda. Certo, per alcune squadre la stanchezza accumulata, coppe comprese, è tanta ma la mancanza di scontri diretti forse "facilita" (tra mille virgolette) il lavoro del fantallenatore. Pare semplice scegliere ma le trappole, di formazione e risultato, sono leggermente più probabili. Leggermente, non sicure. Andare a guardare chi ha giocato tutti i minuti o chi è sempre partito titolare non ha molta importanza. Ovviamente ci sono match delicati (Parma-Udinese su tutti) che presuppongono un XI di partenza formato da chi sta meglio, stanchezza o no
Tanti protagonisti attesi, anche perché la classifica marcatori è cortissima. Ci sono però tanti indizi che ci portano a scegliere anche altre zone del campo. Le inattive sono tornate a far male (Juventus e Milan ne hanno approfittato alla grande). Alcuni elementi sono invincibili sui duelli aerei e quindi occhio a corner e punizioni, non solo di chi tira ma anche di chi suggerisce. Ecco quindi consigliati e sconsigliati al fantacalcio per la 9^ giornata di Serie A che rappresenta
PROBABILI FORMAZIONI – NEWS SQUADRA PER SQUADRA
Quello che devi sapere
SASSUOLO-LAZIO, martedì ore 18:30
CONSIGLIATO SASSUOLO
- Thorstvedt
CONSIGLIATO LAZIO
- Isaksen
SCONSIGLIATO SASSUOLO
- Berardi
SCONSIGLIATO LAZIO
- Belahyane
ROMA-CAGLIARI, martedì ore 20:45
CONSIGLIATO ROMA
- Molina
CONSIGLIATO CAGLIARI
- Mendy
SCONSIGLIATO ROMA
- Cristante
SCONSIGLIATO CAGLIARI
- Fazzini
TORINO-COMO, martedì ore 20:45 su Sky Sport
CONSIGLIATO TORINO
- Cacciamani
CONSIGLIATO COMO
- Addai
SCONSIGLIATO TORINO
- Adams
SCONSIGLIATO COMO
- Ramon
MILAN-BOLOGNA, mercoledì ore 18:30
CONSIGLIATO MILAN
- Cissé
CONSIGLIATO BOLOGNA
- Cambiaghi
SCONSIGLIATO MILAN
- Jashari
SCONSIGLIATO BOLOGNA
- Odgaard
PARMA-UDINESE, mercoledì ore 18:30
CONSIGLIATO PARMA
- Troilo
CONSIGLIATO UDINESE
- Kabasela
SCONSIGLIATO PARMA
- Keita
SCONSIGLIATO UDINESE
- Zaniolo
VENEZIA-INTER, mercoledì ore 20:45 su Sky Sport
CONSIGLIATO VENEZIA
- Kike Perez
CONSIGLIATO INTER
- Bisseck
SCONSIGLIATO VENEZIA
- Hainault
SCONSIGLIATO INTER
- Zielinski
GENOA-JUVENTUS, mercoledì ore 20:45
CONSIGLIATO GENOA
- Frendrup
CONSIGLIATO JUVENTUS
- Kalulu
SCONSIGLIATO GENOA
- Osmajic
SCONSIGLIATO JUVENTUS
- Woltemade
MONZA-NAPOLI, mercoledì ore 20:45 su Sky Sport
CONSIGLIATO MONZA
- Mangas
CONSIGLIATO NAPOLI
- Giovane
SCONSIGLIATO MONZA
- Folorunsho
SCONSIGLIATO NAPOLI
- Di Lorenzo
FROSINONE-LECCE, giovedì ore 18:30
CONSIGLIATO FROSINONE
- Kvernadze
CONSIGLIATO LECCE
- Monteiro
SCONSIGLIATO FROSINONE
- Calò
SCONSIGLIATO LECCE
- N'Dri
FIORENTINA-ATALANTA, giovedì ore 20:45
CONSIGLIATO FIORENTINA
- Pellegrino
CONSIGLIATO ATALANTA
- De Ketelaere
SCONSIGLIATO FIORENTINA
- Gnonto
SCONSIGLIATO ATALANTA
- Pasalic