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Fantacalcio, i "campo o panca" della 9^ giornata di Serie A

Fantacalcio

Introduzione

Quando parliamo di turno infrasettimanale arriviamo a due postulati: primo, c'è sempre turnover massiccio. Secondo, difese allegre e quindi tanti gol. Non è sempre vera la prima sentenza, è spesso un falso mito la seconda. Certo, per alcune squadre la stanchezza accumulata, coppe comprese, è tanta ma la mancanza di scontri diretti forse "facilita" (tra mille virgolette) il lavoro del fantallenatore. Pare semplice scegliere ma le trappole, di formazione e risultato, sono leggermente più probabili. Leggermente, non sicure. Andare a guardare chi ha giocato tutti i minuti o chi è sempre partito titolare non ha molta importanza. Ovviamente ci sono match delicati (Parma-Udinese su tutti) che presuppongono un XI di partenza formato da chi sta meglio, stanchezza o no

Tanti protagonisti attesi, anche perché la classifica marcatori è cortissima. Ci sono però tanti indizi che ci portano a scegliere anche altre zone del campo. Le inattive sono tornate a far male (Juventus e Milan ne hanno approfittato alla grande). Alcuni elementi sono invincibili sui duelli aerei e quindi occhio a corner e punizioni, non solo di chi tira ma anche di chi suggerisce. Ecco quindi consigliati e sconsigliati al fantacalcio per la 9^ giornata di Serie A che rappresenta

PROBABILI FORMAZIONINEWS SQUADRA PER SQUADRA

Quello che devi sapere

SASSUOLO-LAZIO, martedì ore 18:30

CONSIGLIATO SASSUOLO

  • Thorstvedt


CONSIGLIATO LAZIO

  • Isaksen


SCONSIGLIATO SASSUOLO

  • Berardi


SCONSIGLIATO LAZIO

  • Belahyane

1/10

ROMA-CAGLIARI, martedì ore 20:45

CONSIGLIATO ROMA

  • Molina


CONSIGLIATO CAGLIARI

  • Mendy


SCONSIGLIATO ROMA

  • Cristante


SCONSIGLIATO CAGLIARI

  • Fazzini

2/10
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TORINO-COMO, martedì ore 20:45 su Sky Sport

CONSIGLIATO TORINO

  • Cacciamani


CONSIGLIATO COMO

  • Addai


SCONSIGLIATO TORINO

  • Adams


SCONSIGLIATO COMO

  • Ramon

3/10

MILAN-BOLOGNA, mercoledì ore 18:30

CONSIGLIATO MILAN

  • Cissé


CONSIGLIATO BOLOGNA

  • Cambiaghi


SCONSIGLIATO MILAN

  • Jashari


SCONSIGLIATO BOLOGNA

  • Odgaard

4/10
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PARMA-UDINESE, mercoledì ore 18:30

CONSIGLIATO PARMA

  • Troilo


CONSIGLIATO UDINESE

  • Kabasela


SCONSIGLIATO PARMA

  • Keita


SCONSIGLIATO UDINESE

  • Zaniolo

5/10

VENEZIA-INTER, mercoledì ore 20:45 su Sky Sport

CONSIGLIATO VENEZIA

  • Kike Perez


CONSIGLIATO INTER

  • Bisseck


SCONSIGLIATO VENEZIA

  • Hainault


SCONSIGLIATO INTER

  • Zielinski

6/10
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GENOA-JUVENTUS, mercoledì ore 20:45

CONSIGLIATO GENOA

  • Frendrup


CONSIGLIATO JUVENTUS

  • Kalulu


SCONSIGLIATO GENOA

  • Osmajic


SCONSIGLIATO JUVENTUS

  • Woltemade

7/10

MONZA-NAPOLI, mercoledì ore 20:45 su Sky Sport

CONSIGLIATO MONZA

  • Mangas


CONSIGLIATO NAPOLI

  • Giovane


SCONSIGLIATO MONZA

  • Folorunsho


SCONSIGLIATO NAPOLI

  • Di Lorenzo

8/10
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FROSINONE-LECCE, giovedì ore 18:30

CONSIGLIATO FROSINONE

  • Kvernadze


CONSIGLIATO LECCE

  • Monteiro


SCONSIGLIATO FROSINONE

  • Calò


SCONSIGLIATO LECCE

  • N'Dri

9/10

FIORENTINA-ATALANTA, giovedì ore 20:45

CONSIGLIATO FIORENTINA

  • Pellegrino


CONSIGLIATO ATALANTA

  • De Ketelaere


SCONSIGLIATO FIORENTINA

  • Gnonto


SCONSIGLIATO ATALANTA

  • Pasalic

10/10
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