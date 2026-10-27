Introduzione

Quando parliamo di turno infrasettimanale arriviamo a due postulati: primo, c'è sempre turnover massiccio. Secondo, difese allegre e quindi tanti gol. Non è sempre vera la prima sentenza, è spesso un falso mito la seconda. Certo, per alcune squadre la stanchezza accumulata, coppe comprese, è tanta ma la mancanza di scontri diretti forse "facilita" (tra mille virgolette) il lavoro del fantallenatore. Pare semplice scegliere ma le trappole, di formazione e risultato, sono leggermente più probabili. Leggermente, non sicure. Andare a guardare chi ha giocato tutti i minuti o chi è sempre partito titolare non ha molta importanza. Ovviamente ci sono match delicati (Parma-Udinese su tutti) che presuppongono un XI di partenza formato da chi sta meglio, stanchezza o no



Tanti protagonisti attesi, anche perché la classifica marcatori è cortissima. Ci sono però tanti indizi che ci portano a scegliere anche altre zone del campo. Le inattive sono tornate a far male (Juventus e Milan ne hanno approfittato alla grande). Alcuni elementi sono invincibili sui duelli aerei e quindi occhio a corner e punizioni, non solo di chi tira ma anche di chi suggerisce. Ecco quindi consigliati e sconsigliati al fantacalcio per la 9^ giornata di Serie A che rappresenta



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