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Fantacalcio, i "campo o panca" della 10^ giornata di Serie A

Fantacalcio

Introduzione

Il turno infrasettimanale ci ha regalato la bellezza di 43 "piùtre": un record per questa stagione. Un bottino di reti così grande non si vedeva da un po' di anni. Pensate al cambiamento rispetto allo scorso anno. Siamo arrivati a quota 281 gol. Lo scorso anno avevamo raggiunto questa cifra all'inizio della 13ma giornata. Ogni gol quindi ha un peso specifico "minore" perché serve non lasciarli in panchina. Come sempre i nomi noti non è che siano da consigliare. Difficile toglierli anche se non per forza segneranno ad ogni allacciata di scarpini

Ci sono però un po' di artisti del pallone che hanno indici offensivi davvero interessanti, tra xG, media tiri in porta, passaggi chiave e assist non sfruttati. Alcuni potrebbero tornare sul tabellino dei marcatori. Altri contano di mettere a referto almeno un bel +1. Ci sono due big match, con tutte le problematiche fantacalcistiche che ne conseguono. Avere rose profonde in questi casi può giovare non poco.

Ecco quindi consigliati e sconsigliati al fantacalcio per la 10^ giornata di Serie A

PROBABILI FORMAZIONI 10^GIORNATA: LE ULTIME NEWS

Quello che devi sapere

BOLOGNA-MONZA, sabato ore 15

CONSIGLIATO BOLOGNA

  • Miranda


CONSIGLIATO MONZA

  • Birindelli


SCONSIGLIATO BOLOGNA

  • Theate


SCONSIGLIATO MONZA

  • Mota

1/10

UDINESE-ROMA, sabato ore 18

CONSIGLIATO UDINESE

  • Ekkelenkamp


CONSIGLIATO ROMA

  • Mora


SCONSIGLIATO UDINESE

  • Karlstrom


SCONSIGLIATO ROMA

  • Wesley

2/10
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MILAN-INTER, sabato ore 20:45 su Sky Sport

CONSIGLIATO MILAN

  • Rabiot


CONSIGLIATO INTER

  • Calhanoglu


SCONSIGLIATO MILAN

  • Ramos


SCONSIGLIATO INTER

  • Dimarco

3/10

COMO-VENEZIA, domenica ore 12:30

CONSIGLIATO COMO

  • Baturina


CONSIGLIATO VENEZIA

  • Adams


SCONSIGLIATO COMO

  • Douvikas


SCONSIGLIATO VENEZIA

  • Sohm

4/10
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FROSINONE-TORINO, domenica ore 15

CONSIGLIATO FROSINONE

  • Kvernadze


CONSIGLIATO TORINO

  • Simeone


SCONSIGLIATO FROSINONE

  • Raimondo


SCONSIGLIATO TORINO

  • Braganca

5/10

LAZIO-CAGLIARI, domenica ore 15

CONSIGLIATO LAZIO

  • Nuno Tavares


CONSIGLIATO CAGLIARI

  • Romano


SCONSIGLIATO LAZIO

  • Noslin


SCONSIGLIATO CAGLIARI

  • Nzola

6/10
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LECCE-GENOA, domenica ore 18 su Sky Sport

CONSIGLIATO LECCE

  • Fatah


CONSIGLIATO GENOA

  • Osmajic


SCONSIGLIATO LECCE

  • Tiago Gabriel


SCONSIGLIATO GENOA

  • El Shaarawy

7/10

JUVENTUS-NAPOLI, domenica ore 20:45

CONSIGLIATO JUVENTUS

  • Koopmeiners


CONSIGLIATO NAPOLI

  • Anguissa


SCONSIGLIATO JUVENTUS

  • McKennie


SCONSIGLIATO NAPOLI

  • Lang

8/10
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SASSUOLO-FIORENTINA, lunedì ore 18:30 su Sky Sport

CONSIGLIATO SASSUOLO

  • Laurienté


CONSIGLIATO FIORENTINA

  • Oulai


SCONSIGLIATO SASSUOLO

  • Matic


SCONSIGLIATO FIORENTINA

  • Pellegrino



9/10

ATALANTA-PARMA, lunedì ore 20:45

CONSIGLIATO ATALANTA

  • Pasalic


CONSIGLIATO PARMA

  • Keita


SCONSIGLIATO ATALANTA

  • Zalewski


SCONSIGLIATO PARMA

  • Delprato

10/10
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