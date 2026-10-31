Introduzione
Il turno infrasettimanale ci ha regalato la bellezza di 43 "piùtre": un record per questa stagione. Un bottino di reti così grande non si vedeva da un po' di anni. Pensate al cambiamento rispetto allo scorso anno. Siamo arrivati a quota 281 gol. Lo scorso anno avevamo raggiunto questa cifra all'inizio della 13ma giornata. Ogni gol quindi ha un peso specifico "minore" perché serve non lasciarli in panchina. Come sempre i nomi noti non è che siano da consigliare. Difficile toglierli anche se non per forza segneranno ad ogni allacciata di scarpini
Ci sono però un po' di artisti del pallone che hanno indici offensivi davvero interessanti, tra xG, media tiri in porta, passaggi chiave e assist non sfruttati. Alcuni potrebbero tornare sul tabellino dei marcatori. Altri contano di mettere a referto almeno un bel +1. Ci sono due big match, con tutte le problematiche fantacalcistiche che ne conseguono. Avere rose profonde in questi casi può giovare non poco.
Ecco quindi consigliati e sconsigliati al fantacalcio per la 10^ giornata di Serie A
PROBABILI FORMAZIONI 10^GIORNATA: LE ULTIME NEWS
Quello che devi sapere
BOLOGNA-MONZA, sabato ore 15
CONSIGLIATO BOLOGNA
- Miranda
CONSIGLIATO MONZA
- Birindelli
SCONSIGLIATO BOLOGNA
- Theate
SCONSIGLIATO MONZA
- Mota
UDINESE-ROMA, sabato ore 18
CONSIGLIATO UDINESE
- Ekkelenkamp
CONSIGLIATO ROMA
- Mora
SCONSIGLIATO UDINESE
- Karlstrom
SCONSIGLIATO ROMA
- Wesley
MILAN-INTER, sabato ore 20:45 su Sky Sport
CONSIGLIATO MILAN
- Rabiot
CONSIGLIATO INTER
- Calhanoglu
SCONSIGLIATO MILAN
- Ramos
SCONSIGLIATO INTER
- Dimarco
COMO-VENEZIA, domenica ore 12:30
CONSIGLIATO COMO
- Baturina
CONSIGLIATO VENEZIA
- Adams
SCONSIGLIATO COMO
- Douvikas
SCONSIGLIATO VENEZIA
- Sohm
FROSINONE-TORINO, domenica ore 15
CONSIGLIATO FROSINONE
- Kvernadze
CONSIGLIATO TORINO
- Simeone
SCONSIGLIATO FROSINONE
- Raimondo
SCONSIGLIATO TORINO
- Braganca
LAZIO-CAGLIARI, domenica ore 15
CONSIGLIATO LAZIO
- Nuno Tavares
CONSIGLIATO CAGLIARI
- Romano
SCONSIGLIATO LAZIO
- Noslin
SCONSIGLIATO CAGLIARI
- Nzola
LECCE-GENOA, domenica ore 18 su Sky Sport
CONSIGLIATO LECCE
- Fatah
CONSIGLIATO GENOA
- Osmajic
SCONSIGLIATO LECCE
- Tiago Gabriel
SCONSIGLIATO GENOA
- El Shaarawy
JUVENTUS-NAPOLI, domenica ore 20:45
CONSIGLIATO JUVENTUS
- Koopmeiners
CONSIGLIATO NAPOLI
- Anguissa
SCONSIGLIATO JUVENTUS
- McKennie
SCONSIGLIATO NAPOLI
- Lang
SASSUOLO-FIORENTINA, lunedì ore 18:30 su Sky Sport
CONSIGLIATO SASSUOLO
- Laurienté
CONSIGLIATO FIORENTINA
- Oulai
SCONSIGLIATO SASSUOLO
- Matic
SCONSIGLIATO FIORENTINA
- Pellegrino
ATALANTA-PARMA, lunedì ore 20:45
CONSIGLIATO ATALANTA
- Pasalic
CONSIGLIATO PARMA
- Keita
SCONSIGLIATO ATALANTA
- Zalewski
SCONSIGLIATO PARMA
- Delprato