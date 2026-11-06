Introduzione
Per la quarta giornata di fila, la Serie A ha fatto registrare almeno 30 gol fatti. I bonus arrivano abbondanti sia da "target" classici che da sorprese. In più qualcuno si è svegliato o risvegliato. Anche le medie giornaliere delle varie fantasquadre hanno avuto un "boost" verso l'alto. Vietato lasciare gol in panchina quindi. Cerchiamo quindi di approfondire l'analisi delle ultime 40 sfide di Serie A che hanno generato in tutto la bellezza di 146 gol (comprendendo anche le autoreti)
Chi sta andando al 1000 all'ora? Chi invece non riesce proprio ad ingranare? Ricordiamo sempre che, per molti attori protagonisti, ci sono numeri decisamente differenti tra quel che si produce in casa e quel che si realizza in trasferta. Tra tiri in porta, tiri ad alta percentuale e aumento percentuale tra xG e xGoT (expected gol generico ed expected gol quando si inquadra la porta), vediamo quali sono i consigliati e gli sconsigliati di questa imminente 11^ giornata di Serie A, l'ultima prima della sosta
PROBABILI FORMAZIONI 11^ GIORNATA: LE ULTIME
Quello che devi sapere
VENEZIA-UDINESE, venerdì ore 20:45 su Sky Sport
CONSIGLIATO VENEZIA
- Adams
CONSIGLIATO UDINESE
- Zaniolo
SCONSIGLIATO VENEZIA
- Haps
SCONSIGLIATO UDINESE
- Ekkelenkamp
CAGLIARI-FROSINONE, sabato ore 15
CONSIGLIATO CAGLIARI
- Mendy
CONSIGLIATO FROSINONE
- Birligea
SCONSIGLIATO CAGLIARI
- Fazzini
SCONSIGLIATO FROSINONE
- Schmid
TORINO-LECCE, sabato ore 18
CONSIGLIATO TORINO
- Fitz-Jim
CONSIGLIATO LECCE
- Stulic
SCONSIGLIATO TORINO
- Belghali
SCONSIGLIATO LECCE
- Fatah
PARMA-BOLOGNA, sabato ore 18
CONSIGLIATO PARMA
- Valeri
CONSIGLIATO BOLOGNA
- Ferguson
SCONSIGLIATO PARMA
- Fabbian
SCONSIGLIATO BOLOGNA
- Cambiaghi
ROMA-SASSUOLO, sabato ore 20:45 su Sky Sport
CONSIGLIATO ROMA
- Soulé
CONSIGLIATO SASSUOLO
- Esposito
SCONSIGLIATO ROMA
- Molina
SCONSIGLIATO SASSUOLO
- Bowie
NAPOLI-LAZIO, domenica ore 12:30
CONSIGLIATO NAPOLI
- Gilmour
CONSIGLIATO LAZIO
- Pinamonti
SCONSIGLIATO NAPOLI
- Politano
SCONSIGLIATO LAZIO
- Taylor
GENOA-MILAN, domenica ore 15
CONSIGLIATO GENOA
- Messias
CONSIGLIATO MILAN
- Modric
SCONSIGLIATO GENOA
- El Shaarawy
SCONSIGLIATO MILAN
- Ramos
MONZA-ATALANTA, domenica ore 15
CONSIGLIATO MONZA
- Kouadio
CONSIGLIATO ATALANTA
- Elmas
SCONSIGLIATO MONZA
- Mangas
SCONSIGLIATO ATALANTA
- Pasalic
INTER-COMO, domenica ore 18 su Sky Sport
CONSIGLIATO INTER
- Spence
CONSIGLIATO COMO
- Milla
SCONSIGLIATO INTER
- Barella
SCONSIGLIATO COMO
- Douvikas
FIORENTINA-JUVENTUS, domenica ore 20:45
CONSIGLIATO FIORENTINA
- Pellegrino
CONSIGLIATO JUVENTUS
- Kolo Muani
SCONSIGLIATO FIORENTINA
- Njie
SCONSIGLIATO JUVENTUS
- Koopmeiners