Introduzione

Per la quarta giornata di fila, la Serie A ha fatto registrare almeno 30 gol fatti. I bonus arrivano abbondanti sia da "target" classici che da sorprese. In più qualcuno si è svegliato o risvegliato. Anche le medie giornaliere delle varie fantasquadre hanno avuto un "boost" verso l'alto. Vietato lasciare gol in panchina quindi. Cerchiamo quindi di approfondire l'analisi delle ultime 40 sfide di Serie A che hanno generato in tutto la bellezza di 146 gol (comprendendo anche le autoreti)



Chi sta andando al 1000 all'ora? Chi invece non riesce proprio ad ingranare? Ricordiamo sempre che, per molti attori protagonisti, ci sono numeri decisamente differenti tra quel che si produce in casa e quel che si realizza in trasferta. Tra tiri in porta, tiri ad alta percentuale e aumento percentuale tra xG e xGoT (expected gol generico ed expected gol quando si inquadra la porta), vediamo quali sono i consigliati e gli sconsigliati di questa imminente 11^ giornata di Serie A, l'ultima prima della sosta



PROBABILI FORMAZIONI 11^ GIORNATA: LE ULTIME