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Fantacalcio, i consigli per la 11^ giornata di Serie A

Fantacalcio

Introduzione

Per la quarta giornata di fila, la Serie A ha fatto registrare almeno 30 gol fatti. I bonus arrivano abbondanti sia da "target" classici che da sorprese. In più qualcuno si è svegliato o risvegliato. Anche le medie giornaliere delle varie fantasquadre hanno avuto un "boost" verso l'alto. Vietato lasciare gol in panchina quindi. Cerchiamo quindi di approfondire l'analisi delle ultime 40 sfide di Serie A che hanno generato in tutto la bellezza di 146 gol (comprendendo anche le autoreti)

Chi sta andando al 1000 all'ora? Chi invece non riesce proprio ad ingranare? Ricordiamo sempre che, per molti attori protagonisti, ci sono numeri decisamente differenti tra quel che si produce in casa e quel che si realizza in trasferta. Tra tiri in porta, tiri ad alta percentuale e aumento percentuale tra xG e xGoT (expected gol generico ed expected gol quando si inquadra la porta), vediamo quali sono i consigliati e gli sconsigliati di questa imminente 11^ giornata di Serie A, l'ultima prima della sosta

PROBABILI FORMAZIONI 11^ GIORNATA: LE ULTIME

Quello che devi sapere

VENEZIA-UDINESE, venerdì ore 20:45 su Sky Sport

CONSIGLIATO VENEZIA

  • Adams


CONSIGLIATO UDINESE

  • Zaniolo


SCONSIGLIATO VENEZIA

  • Haps


SCONSIGLIATO UDINESE

  • Ekkelenkamp

1/10

CAGLIARI-FROSINONE, sabato ore 15

CONSIGLIATO CAGLIARI

  • Mendy


CONSIGLIATO FROSINONE

  • Birligea


SCONSIGLIATO CAGLIARI

  • Fazzini


SCONSIGLIATO FROSINONE

  • Schmid

2/10
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TORINO-LECCE, sabato ore 18

CONSIGLIATO TORINO

  • Fitz-Jim


CONSIGLIATO LECCE

  • Stulic


SCONSIGLIATO TORINO

  • Belghali


SCONSIGLIATO LECCE

  • Fatah

3/10

PARMA-BOLOGNA, sabato ore 18

CONSIGLIATO PARMA

  • Valeri


CONSIGLIATO BOLOGNA

  • Ferguson


SCONSIGLIATO PARMA

  • Fabbian


SCONSIGLIATO BOLOGNA

  • Cambiaghi

4/10
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ROMA-SASSUOLO, sabato ore 20:45 su Sky Sport

CONSIGLIATO ROMA

  • Soulé


CONSIGLIATO SASSUOLO

  • Esposito


SCONSIGLIATO ROMA

  • Molina


SCONSIGLIATO SASSUOLO

  • Bowie

5/10

NAPOLI-LAZIO, domenica ore 12:30

CONSIGLIATO NAPOLI

  • Gilmour


CONSIGLIATO LAZIO

  • Pinamonti


SCONSIGLIATO NAPOLI

  • Politano


SCONSIGLIATO LAZIO

  • Taylor

6/10
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GENOA-MILAN, domenica ore 15

CONSIGLIATO GENOA

  • Messias


CONSIGLIATO MILAN

  • Modric


SCONSIGLIATO GENOA

  • El Shaarawy


SCONSIGLIATO MILAN

  • Ramos

7/10

MONZA-ATALANTA, domenica ore 15

CONSIGLIATO MONZA

  • Kouadio


CONSIGLIATO ATALANTA

  • Elmas


SCONSIGLIATO MONZA

  • Mangas


SCONSIGLIATO ATALANTA

  • Pasalic

8/10
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INTER-COMO, domenica ore 18 su Sky Sport

CONSIGLIATO INTER

  • Spence


CONSIGLIATO COMO

  • Milla


SCONSIGLIATO INTER

  • Barella


SCONSIGLIATO COMO

  • Douvikas

9/10

FIORENTINA-JUVENTUS, domenica ore 20:45

CONSIGLIATO FIORENTINA

  • Pellegrino


CONSIGLIATO JUVENTUS

  • Kolo Muani


SCONSIGLIATO FIORENTINA

  • Njie


SCONSIGLIATO JUVENTUS

  • Koopmeiners

10/10
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