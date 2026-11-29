Arsenal-Manchester City 2-2, caos arbitro e var: i video degli episodi più contestatiarsenal-city
Introduzione
Quattro gol e tanto spettacolo all'Emirates, nel big match della 12^ giornata di Premier League tra Arsenal e Manchester City, terminato 2-2: nel primo tempo segnano Haaland (400esimo gol in carriera) e Havertz (al termine di un'azione corale meravigliosa dei Gunners). Ma non ci sono solo i grandi colpi dei campioni in campo, in questa sfida stellare. Il City ha protestato (anche con una nota ufficiale del club sul proprio sito) per alcune decisioni prese (ma sarebbe meglio dire non prese) dall'arbitro Brooks e dal Var: dalla gomitata di Gabriel a Donnarumma nell'azione che ha portato al pareggio finale di Timber al mani in area Arsenal di Gyokeres al 96' che secondo il City doveva essere punito con il calcio di rigore. E non solo. Qui la ricostruzione di tutto quello che è successo in Arsenal-City
Quello che devi sapere
Haaland, quello all'Arsenal è il gol numero 400 in carriera
La rete che ha portato in vantaggio il Manchester City nel primo tempo non è una rete banale per Erling Braut Haaland: il norvegese, a soli 26 anni, contro l'Arsenal ha infatti segnato il suo gol numero 400 in carriera. Numeri incredibile, per l'attaccante del City, arrivato a quota 400 in 480 partite giocate da professionista. Una vera macchina da gol: sono 177 le reti con la maglia del City, e quello ai Gunners è il 21esimo gol in 23 partite disputate quest’anno, comprese quelle con la nazionale norvegese
Arsenal, che show sul gol di Havertz: Sky Tech con Di Canio
Dopo il vantaggio di Haaland, l’Arsenal ha trovato il gol dell’1-1 al termine di una grande azione, finalizzata da Havertz. Nel post partita su Sky, Paolo Di Canio con l’aiuto dello Sky Tech ha analizzato l’azione che ha portato i Gunners a pareggiare. Nel VIDEO si apprezza meglio ogni passaggio che porta alla rete dell’attaccante tedesco, in particolare il cross calibratissimo di Tzolis e l’assist di testa di Merino
Scintille in Arsenal-City, Timber tira i capelli a Doku?
Gol numero 400 di Haaland, grande azione dell'Arsenal sulla rete dell'1-1. Fin qui tutto bello, bellissimo. Ma nel big match c'è stato anche altro: episodi che hanno fatto e faranno discutere. Il primo, molto contestato dal City, avviene nel primo tempo: c’è un contrasto a centrocampo, al minuto 16, con Jeremy Doku che resta a terra e si lamenta, accusando Jurrien Timber di avergli tirato i capelli. Proteste vibranti anche da parte dell’allenatore Enzo Maresca, con l’episodio incriminato che avviene a pochi passi dall’area tecnica occupata dai due allenatori. L’episodio viene visto al Var e al termine della revisione l’arbitro John Brooks decide di non sanzionare il calciatore dell’Arsenal. Guardando un replay, la 'tirata' di capelli sembra netta, mentre in un altro Timber sembra trattenere la maglia di Doku. Le proteste del City sono evidenti per la mancata sanzione a Timber...e sarà proprio lui a firmare poi il gol del pari finale, come spieghiamo nella prossima didascalia
Proteste City per la gomitata di Gabriel a Donnarumma sul 2-2 Arsenal
Grandi proteste del City anche per un altro episodio, che ha condizionato molto la partita e il risultato finale. Sul gol del 2-2 firmato nel secondo tempo da Timber, infatti, il club di Manchester lamenta un evidente fallo sul portiere. È il minuto 83’: sul corner di Eze l’uscita di Gianluigi Donnarumma non sembra perfetta e la palla giunge a Timber che spinge il pallone in rete per il gol del pari. Il portiere italiano del City rimane a terra e rivedendo il replay si nota bene come Gabriel rifili una gomitata in testa a Gigio. Nonostante un lungo controllo al Var, l’arbitro decide di non punire con il fallo l’intervento del difensore brasiliano e di convalidare la rete dell’Arsenal. È il gol che fissa il risultato finale sul 2-2
City furioso, Gyokeres para il gol del possibile 3-2 al 96’
Last but not least, c’è un altro episodio che ha fatto davvero infuriare il City, anche dopo il triplice fischio finale. Nel recupero, al minuto 96’, arriva un'ultima occasione per vincere la partita, ed è un calcio d’angolo per il Manchester City: batte Foden, la palla arriva in area e sulla testa di Gvardiol che la colpisce a colpo sicuro da pochi passi. Difficilmente il portiere Raya potrebbe pararla ma il pallone colpito dal difensore croato viene stoppato di polso da Gyokeres, rientrato in difesa per proteggere il risultato. Maresca e i suoi chiedono il fallo di mano: anche questo episodio viene rivisto, ma l’arbitro Brooks nemmeno questa volta viene invitato ad andare al monitor per una revisione sul campo e decide di affidarsi ai colleghi che l'hanno valutato al Var. E il tocco di mano dell’attaccante svedese dell’Arsenal non viene punito
Gomitata a Gigio e mani di Gyokeres: Di Canio analizza gli episodi
Come abbiamo visto, sono stati tanti gli episodi contestati dal City nel big match con l'Arsenal: nello studio Sky, nel post partita, Paolo Di Canio ne ha analizzati alcuni, dalla gomitata a Donnarumma sul gol del 2-2 al mani finale di Gyokeres. Su quest'ultima, in particolare, Di Canio non si è trattenuto: "Vergognosa: una svista clamorosa a questi livelli, non si può fare con questa tecnologia"
Donnarumma posta su Instagram i tre episodi contestati
Sono almeno tre, gli episodi contestati da City nel match con l'Arsenal. Gianluigi Donnarumma ha pubblicato una storia su Instagram in cui riassume, con le immagini, tutto quello che è successo in campo. C'è la foto della gomitata ricevuta da Gabriel sul corner che ha portato al pari di Timber; c'è quella del mani al 96' di Gyokeres che secondo il City (e non solo) meritava la concessione del calcio di rigore; e c'è la tirata di capelli dello stesso Timber su Doku, che non è stata sanzionata in nessun modo dall'arbitro. Gigio non ha aggiunto commenti. Come a dire, le immagini parlano da sole...
Nota del City: "Delusi da decisioni arbitrali, chiederemo spiegazioni"
Al termine del big match con l'Arsenal, il City ha emesso un duro comunicato per commentare alcune decisioni che hanno condizionato la partita: "Il Manchester City è molto deluso da diverse decisioni prese dagli arbitri durante la partita odierna contro l'Arsenal -si legge nel 'club statement' pubblicato sul sito ufficiale del City- Il club invierà una lettera formale alla Pro Ref lunedì per richiedere una spiegazione completa delle decisioni chiave della partita, comprese sia le procedure decisionali in campo sia l'applicazione del VAR. Ci aspettiamo una risposta dettagliata e continueremo a rappresentare e difendere gli interessi del Club, dei nostri giocatori e dei nostri tifosi".