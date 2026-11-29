Introduzione

Quattro gol e tanto spettacolo all'Emirates, nel big match della 12^ giornata di Premier League tra Arsenal e Manchester City, terminato 2-2: nel primo tempo segnano Haaland (400esimo gol in carriera) e Havertz (al termine di un'azione corale meravigliosa dei Gunners). Ma non ci sono solo i grandi colpi dei campioni in campo, in questa sfida stellare. Il City ha protestato (anche con una nota ufficiale del club sul proprio sito) per alcune decisioni prese (ma sarebbe meglio dire non prese) dall'arbitro Brooks e dal Var: dalla gomitata di Gabriel a Donnarumma nell'azione che ha portato al pareggio finale di Timber al mani in area Arsenal di Gyokeres al 96' che secondo il City doveva essere punito con il calcio di rigore. E non solo. Qui la ricostruzione di tutto quello che è successo in Arsenal-City

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