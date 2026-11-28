10 anni fa la tragedia della Chapecoense: cos'era successo, i superstiti, le storieil ricordo
Introduzione
Era il 28 novembre del 2016 e l'aereo diretto a Medellín con a bordo la squadra brasiliana precipitò causando la morte di 71 persone sulle 77 sul volo "LaMia 2933". La Chapecoense era una piccola squadra che aveva scalato le gerarchie del calcio brasiliano e stava andando a giocarsi la finale di Coppa Sudamericana per vincere il suo primo prestigioso trofeo. Cosa è successo, le storie di chi non ce l'ha fatta e quella dei tre calciatori sopravvissuti: Alan Ruschel ha giocato a lungo e ha annunciato il ritiro pochi giorni fa, il figlio dell'allenatore Caio Junior salvo perché dimenticò a casa il passaporto, l'ultima telefonata alla moglie del portiere-eroe Danilo, quel Gamper contro il Barcellona l'anno dopo, il ricordo del Torino. Dalla tragedia sono passati dieci anni esatti
Quello che devi sapere
Cos'era la Chape
Era stata una di quelle cavalcate straordinarie dalle serie minori fino alla serie A del campionato brasiliano. E poi fino a sognare una coppa, non statale come ce ne sono tante in Brasile, ma addirittura continentale, la Coppa Sudamericana, quella che — per fare un parallelo — corrisponde all'Europa League del nostro continente. Una città da duecentomila abitanti, tutti in fermento per quella storia così bella di underdog (gli sfavoriti) che sfidano e battono i giganti.
Dieci anni prima (nel 2006) erano addirittura in quarta serie nazionale, avevano rischiato di fallire e non avevano nemmeno un campo da allenamento. Ecco, pensate adesso a una qualunque squadra della Serie D italiana di oggi, la prima che vi viene in mente: immaginatela nel 2036 pronta a giocarsi la finale di Europa League. Questa era la Chapecoense.
Una famiglia
E poi era una squadra senza stelle, ma un gruppo vero, unito, di quelli che diventano protagonisti dei film. Insieme come una famiglia per davvero, senza ricorrere a banalità, perché era così che tutti descrivevano quella squadra, quel gruppo di ragazzi che stava scrivendo le pagine migliori della storia del club. Avevano superato tutti i turni, battendo squadre ben più blasonate di loro: Independiente agli ottavi, il San Lorenzo in semifinale con una parata di piede all'ultimo secondo decisiva di Danilo, il portiere titolare, estratto vivo dalle lamiere ma poi spentosi in ospedale. Prima di andarsene era riuscito a fare un'ultima telefonata alla moglie.
Il volo "LaMia 2933"
Sì, ma cosa accadde quel terribile giorno di dieci anni fa esatti? Era il 28 novembre del 2016, la Chapecoense, la squadra che stava rincorrendo il sogno della Coppa Sudamericana, stava volando a Medellín per il primo atto della finale contro l'Atlético Nacional. È un viaggio molto lungo quello dal Brasile alla Colombia: 4.500 km in totale divisi in tre tappe. Da Chapecò a San Paolo: tutto bene. Da San Paolo a Santa Cruz, Bolivia: tutto bene. Poi l'ultimo step: giocatori e staff si imbarcano sul volo "LaMia 2933".
Il piano di volo
Il piano di volo dell'ultimo tratto prevedeva a sua volta una sosta intermedia per il rifornimento di carburante all'aeroporto di Cobija. È al confine della Bolivia con il Brasile, un piccolo aeroporto che a una certa ora della notte chiude, e che sarebbe stato chiuso vista la partenza in ritardo da San Paolo. Da lì l'ipotesi di arrivare direttamente a Medellín, senza scali tecnici. Tra il carburante in eccedenza previsto per ogni volo e serbatoi di emergenza puntano ad arrivarci, magari in riserva, ma di arrivarci.
Il disastro
Sul volo "LaMia 2933" tutto sembra scorrere normalmente. C'è chi guarda un film, chi ascolta musica, chi dorme. Ignari che in cabina di pilotaggio l'avviso di carburante basso stia già risuonando. Sono le 21.16 del 28 novembre 2016. Alle 21.49 la cabina di pilotaggio chiede la "priorità per l'atterraggio" a Medellín a causa di non specificati "problemi con il carburante", ma c'è un problema: un altro aereo è stato dirottato sulla città colombiana a causa di una sospetta perdita di carburante, è in procedura di emergenza. La precedenza è ovviamente sua. Il "LaMia 2933" inizia a girare sopra l'aeroporto. Solo alle 21.52 quando l'equipaggio dichiara finalmente l'emergenza carburante. Autorizzazione concessa per l'atterraggio. Ma è troppo tardi. I motori si spengono in serie. Guasto elettrico, carburante esaurito. Alle 21:59 l'aereo colpisce la cresta su una montagna, il 'Cerro Gordo'. E precipita.
I soccorsi, la coppa alla Chape
71 morti su 77 presenti sul volo "LaMia 2933". Soccorsi difficilissimi e disperati: gli elicotteri dell'Aeronautica Colombiana faticavano raggiungere il luogo del disastro a causa di una forte nebbia. Solo alle 2 di notte del 29 novembre il primo sopravvissuto arrivò in ospedale: era Alan Ruschel, uno dei tre giocatori sopravvissuti. Si salvarono anche due membri dell'equipaggio e un giornalista.
Quella finale non si sarebbe mai giocata, la Coppa Sudamericana — su espressa richiesta degli avversari dell'Atlético Nacional — fu assegnata alla Chapecoense e alla memoria di quella squadra.
Chi si è salvato: Neto
Della Chape si salvarono in tre, uno è Neto. Difensore, classe 1985, da un anno alla Chape. Ha poi detto di aver sognato l'incidente aereo nella notte precedente, un incubo terribile: il volo, i compagni, il buio, lo schianto. Fu l'ultimo sopravvissuto a essere ritrovato tra le lamiere, scoperto alle 5.40 del mattino. Una volta svegliatosi in ospedale non ricordava nulla, era convinto che la partita a Medellin contro il Nacional si fosse regolarmente giocata. Lui è tornato a fare il calciatore: cinque mesi dopo lo schianto il primo allenamento, è rimasto alla Chape fino al 2019 e poi l'ha anche allenata.
Chi si è salvato: Jakson Follmann
Portiere, aveva giocato in passato anche col Gremio, vice di Danilo, il portiere eroe della parata col San Lorenzo. Dopo il disastro Jakson ha subìto l’amputazione della gamba destra. C'era anche lui al Camp Nou: agosto 2017, lo storico Trofeo Gamper, la vetrina estiva dove il Barça accoglie le squadre più prestigiose del mondo. Era già tornato a camminare con una protesi alla gamba, dando poi il calcio d'inizio di quella partita a centrocampo, proprio insieme a Neto. Nella sua seconda vita dopo il disastro ha portato avanti un altro sogno, quello di fare il cantante.
Chi si è salvato: Alan Ruschel
L'altro superstite di quella tragedia non aveva dato il calcio d'inizio del Gamper per il semplice motivo che era uno dei titolari in campo: Alan Ruschel, fascia da capitano al braccio, di mestiere terzino. È quello rimasto in attività più a lungo: fino a poco tempo fa ha giocato con la Juventude nella serie B brasiliana e ha annunciato il ritiro pochi giorni fa. In passato ha giocato anche nel Cruzeiro e segnato un gol in amichevole contro la Roma nel 2017, con dedica al cielo per i compagni che non ci sono più.
Le altre storie: il portiere eroe Danilo
Un piede, sulla linea, una parata mozzafiato. Era stato il suo tocco a mandare la Chape in finale di coppa, una paratona all'ultimo secondo contro il San Lorenzo nella semifinale di ritorno. Era stato uno dei superstiti estratto vivo dal disastro, portato in ospedale cosciente ma in condizioni disperate. Riuscì a fare un'ultima chiamata alla moglie, un ultimo abbraccio, un ultimo bacio. E l'invito a non spegnere la passione del figlio per il calcio, un invito a continuare a giocare, di non abbandonare il gioco per colpa di un'insensata tragedia. Oggi il figlio di Danilo ha dodici anni e gioca a calcio nel Londrina come attaccante.
Caio Junior e il figlio, salvo per un passaporto dimenticato
Caio Junior era l'allenatore di quella squadra, il classico allenatore filosofo che vede il calcio come una metafora della vita. Tutto molto sudamericano. Era stato un buon calciatore con trofei vinti in Portogallo, e aveva già allenato le grandi del calcio brasiliano (Palmeiras, Flamengo, Gremio, Botafogo…). Aveva creato lui quel gruppo, quella famiglia. Dopo la semifinale col San Lorenzo era talmente felice che disse: "Ho avuto tutto dalla vita, sono un privilegiato; se dovessi morire domani, morirei felice". Chi allena ancora oggi è il figlio, Gabriel Sarolli, che quel giorno dimenticò il passaporto a casa e non prese quell'aereo.
La bandiera Bruno Rangel e le altre storie
Bruno Rangel era il miglior giocatore di quella squadra: goleador e bandiera, c'era nelle serie inferiori e c'era quando stavano per conquistare la coppa. Thiaguinho era una delle giovani promesse di quella squadra, solo una settimana prima di morire nel disastro aereo aveva saputo che sarebbe diventato papà. Marcelo aveva smesso di giocare anni prima quando la sua ex squadra lo aveva scaricato, non voleva gravare sulla famiglia, così si era messo a fare il falegname per vivere, prima di riabbracciare il calcio con la Chapecoense.
Il ricordo del Torino e gli anni successivi
Quella Coppa Sudamericana resta ancora l'unico trofeo nella storia del club. La Chape, l'anno successivo, giocò la Libertadores, poi retrocesse nella B brasiliana nel 2019. Ritorno in A, altra retrocessione e nuova promozione recentissima, nel 2025. Quest'anno la squadra chiuderà all'ultimo posto il campionato.
A dieci anni dalla tragedia il Toro ha voluto rendere così omaggio alla squadra con cui condivide una storia sbagliata, quella di un disastro aereo. "Pra Sempre Lembrados". Nel 2019 il club brasiliano andò a Superga per rendere omaggio al 'Grande Torino', due squadre unite da un triste destino.