Introduzione

Era il 28 novembre del 2016 e l'aereo diretto a Medellín con a bordo la squadra brasiliana precipitò causando la morte di 71 persone sulle 77 sul volo "LaMia 2933". La Chapecoense era una piccola squadra che aveva scalato le gerarchie del calcio brasiliano e stava andando a giocarsi la finale di Coppa Sudamericana per vincere il suo primo prestigioso trofeo. Cosa è successo, le storie di chi non ce l'ha fatta e quella dei tre calciatori sopravvissuti: Alan Ruschel ha giocato a lungo e ha annunciato il ritiro pochi giorni fa, il figlio dell'allenatore Caio Junior salvo perché dimenticò a casa il passaporto, l'ultima telefonata alla moglie del portiere-eroe Danilo, quel Gamper contro il Barcellona l'anno dopo, il ricordo del Torino. Dalla tragedia sono passati dieci anni esatti