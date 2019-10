"E' la mia gara di casa, sì. Nella giornata di ieri ho fatto di tutto. Questo è un GP speciale per me, uno dei migliori in calendario, voglio essere perfetto. Non vedo l'ora di poter regalare una bella gara al mio pubblico, in passato abbiamo avuto un po' di sfortuna e ora spero si possa continuare a vivere un momento positivo". Sergio Perez, unico messicano tra i piloti di F1, scalpita per entrare in pista e correre il suo gran premio di casa.

L'obiettivo di Sergio

"Cento volte a punti? Non vedo l'ora di poter regalare una bella gara al mio pubblico - ha aggiunto il pilota della Racing Point - Lo scorso anno stavamo facendo un bel gran premio ma poi abbiamo avuto un problema con i freni. Ci sono state un po’ di gare sfortunate qui in passato. Nel 2015, ad esempio, con la Safety Car che è uscita nel momento sbagliato per noi. Quindi spero che questo weekend possiamo continuare il momento positivo che stiamo vivendo".

La questione ambientale ed i post di Hamilton

"Sono messaggi positivi quelli di Lewis, se possiamo lasciare un segno dobbiamo farlo. E' un obbligo e non vedo nulla di male in quello che fa Lewis", ha detto Perez sui messaggi postati dal britannico della Mercedes sul tema dell'ambiente.

L'importanza del Messico

Perez ha poi avuto modo di manifestare tutta la propria soddisfazione per il rinnovo del GP del Messico in F1 per i prossimi tre anni: " Importante che la F1 resti in Messico. Tifosi calorosi e un circuito unico. Ce ne sono di spaciali come Monza e Silverstone, ma per me sapere che il GP del Messico resterà per altri tre anni è davvero importante".