Il pilota della Red Bull nel giovedì di Città del Messico parla della Ferrari: "Non è così tanto davanti a noi. Ha avuto weekend strani con alti e bassi. A me non imposta più di tanto concludere al terzo o quinto posto, io sono qui per vincere". Il GP del Messico è in diretta su Sky Sport F1 (207) e Sky Sport Uno (201)

La Red Bull arriva a Città del Messico con l'idea generale che possa ottenere un altro buon risultato su un tracciato dove ha fatto bene nel recente passato. Max Verstappen lo spera e nel giovedì dedicato alle "parole" ha lanciato anche qualche piccola frecciata nei confronti della Ferrari: "La sorpresa è che non sono poi così tanto davanti a noi. Ad inizio stagione siamo riusciti sempre a trarre il massimo nei risultati, mentre la Ferrari ha avuto weekend strani con degli alti e bassi. Per me onestamente non imposta più di tanto concludere al terzo o quinto posto, io sono qui per vincere. Per me la cosa più importante per il finale di stagione sarà lavorare e migliorare per la prossima stagione“.