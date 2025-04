Continua il periodo difficile per Lance Stroll, che in Arabia Saudita diventa il pilota con più elimanzioni in Q1 (75) nella storia della Formula 1 da quando il format a tre sessioni è stato introdotto. Sedicesima posizione al traguardo e record negativo strappato a Kevin Magnussen. Non un bel periodo per il canadese, anche autore di una pole nel 2020, complici le grandi difficoltà di Aston Martin

Sedicesima posizione alla bandiera a scacchi e 75esima eliminazione in Q1 in carriera. Non è stata la qualifica che sperava Lance Stroll, che in Arabia Saudita è autore di un record piuttosto negativo: è diventato il pilota con più eliminazioni in Q1 nella storia della Formula 1 da quando è stato adottato il format delle tre sessioni, lasciando alle sue spalle Kevin Magnussen, che ne aveva rimediate 74. E pensare che Lance, nella sua stagione d'esordio al volante della Williams (2017), era persino stato autore di una prima fila a Monza, approfittando delle penalità di Daniel Ricciardo e Max Verstappen. Tre anni dopo invece, in Turchia aveva conquistato la sua prima pole position in F1 al volante della Racing Point, autore di un giro fantastico sotto il diluvio di Istanbul. Ma non solo record negativi: sempre nella sua stagione d'esordio, a Baku, era diventato invece il più giovane esordiente a finire sul podio, grazie al terzo posto conquistato al termine del GP. Poi tante difficoltà e una carriera che, anno dopo anno, sempre essere sempre più in discussione.