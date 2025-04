Verschoor passa per primo sotto la bandiera a scacchi, ma con la penalità scivola in 4^ posizione. Sul gradino più alto del podio sale Lindblad davanti a Martì e Dunne. Solo sesto Minì, settimo Fornaroli, che perde la testa della classifica a beneficio di Dunne e Martì, ex-aequo a quota 31, +3 sul piacentino. Rimane il mistero su eventuali decisioni della Direzione Corse che pare avere rilevato utilizzo del DRS da parte di alcuni piloti già nel primo giro per un difetto del software. Quindi risultato sub judice

La Sprint Race della F2 a Jeddah la vince Arvid Lindblad, ma il risultato è sub iudice e potrebbe per questo cambiare. E' Verschoor a passare per primo sotto la bandiera a scacchi, ma con la penalità scivola in quarta posizione, guadagnando comunque il punto del giro veloce. Sul gradino più alto del podio sale quindi Lindblad (Campos) davanti a Martì (Campos) e Dunne (Rodin). Solo sesto Minì, settimo Fornaroli, che perde la testa della classifica a beneficio di Dunne e Martì, ex-aequo a quota 31, +3 sul piacentino. Rimane il mistero su eventuali decisioni a bocce ferme da parte della Direzione Corse che pare avere rilevato utilizzo del DRS da parte di alcuni piloti già nel primo giro, a causa di un difetto del software. Quindi risultato sub iudice fino alla vigilia della Feature Race di domani, ore 15.25 italiane.

Dopo una bella sessione di qualifica nel corso della quale è finalmente riuscito a esprimersi per come lo abbiamo sempre conosciuto, Gabriele Minì (Prema) è entrato nei primi dieci al traguardo con l’ottavo tempo, che gli permette di scattare dalla prima fila della Gara Sprint di Jeddah, proprio accanto a Verschoor (MP), più lento di lui alla prova del cronometro e davanti a Stanek (Invicta), penalizzato di tre posizioni in griglia nelle due gare per impeding . E domani potrà beneficiare della quarta fila, in scia ai migliori, distanti meno di tre decimi. A cominciare da Crawford (DAMS), che partirà dalla pole della Feature Race con accanto Martins (ART) e Fornaroli (Invicta), accasatosi in terza piazzola.