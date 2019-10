Ferrari favorita per la pole position?

Da quello che si è visto oggi è innegabile che Ferrari sembra essere la favorita per la pole position e per la vittoria della gara. La scuderia di Maranello dovrà lavorare molto per sistemare il bilanciamento sulla vettura di Leclerc e dovrà analizzare tutti i dati raccolti nella giornata di oggi per capire se sarà meglio qualificarsi in Q2 con le medie visto che, la soft, specialmente a macchina piena di carburante, ha creato qualche problema. Una scelta che sembra essere piuttosto scontata per la Mercedes che cercherà di impostare una strategia ad una sosta con partenza con le medie per poi passare alla hard che, nonostante una pista non troppo calda e piuttosto sporca, si è ben comportata. Red Bull sarà sicuramente nelle posizioni di testa ma il distacco di 115 millesimi accusato nella giornata di oggi sembra destinato a crescere in qualifica. La ragione è sempre la solita, in quanto, Honda è solita spingere il motore al venerdì molto più di quanto non facciano Ferrari e Mercedes. Il gap reale, quindi, almeno in qualifica sarà maggiore, ma la RB15 potrebbe essere pericolosa in gara.