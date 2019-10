Ospite in cabina di commento durante le seconde libere in Messico, Ocon, futuro pilota della Renault, ha fatto un "patto" con Carlo Vanzini e Roberto Chinchero: "Sei o sette vittorie nel Mondiale 2020 e due podi". Poi ci mette la firma. Il GP del Messico è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

