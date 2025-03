Dopo aver infiammato il pubblico dell'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola durante il Gran Premio d'Italia 2024 cantando ''F1RST", ''Fast'' e ''Rossa'', R3TO è tornato con un nuovo singolo e un videoclip (quest'ultimo in uscita nei prossimi giorni) che uniscono musica, velocità e lifestyle. Si tratta di "44", omaggio alla leggenda Sir. Lewis Hamilton, nelle settimane in cui il pilota britannico ha cominciato a scrivere nuovo capitolo della sua carriera in Formula 1 con la Scuderia Ferrari. E il brano è già stato inserito nella playlist ufficiale della F1!