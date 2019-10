Un curioso dato statistico evidenzia il difficile rapporto tra la Ferrari e la pole position. In questa stagione ben cinque primi posti in qualifica sono diventate vittorie Mercedes. Il bilancio diventa più pesante se si considera tutta l'era Turbo/Ibrida

C’è uno strano rapporto tra la Ferrari e le pole position, con un dato che fa pensare ad una vera e propria maledizione. Nell'era Turbo/Ibrida, infatti, ben 10 pole del team di Maranello sono diventate vittorie Mercedes; 5 solo quest'anno, le ultime 3 addirittura consecutive. I weekend “incriminati” sono quelli del Bahrain, del Canada, della Russia, del Giappone e del Messico.

GP del Bahrain, qualifiche 30 marzo

Arriva la prima pole in carriera per Charles Leclerc, ed è doppietta Ferrari in qualifica con il secondo posto di Sebastian Vettel. Terzo Lewis Hamilton. E’ il britannico della Mercedes ad aggiudicarsi la gara, con il secondo posto del compagno di squadra Bottas e il terzo di Leclerc.

GP del Canada, qualifiche 8 giugno

La pole stavolta è di Sebastian Vettel. Dietro alla sua SF90 arrivano Hamilton e l’altra Ferrari di Leclerc. Il GP va ancora alla Mercedes numero 44, il tedesco e il monegasco salgono sul podio.

GP della Russia, qualifiche del 28 settembre

Cambia lo scenario, Sochi, ma non l’esito del weekend. Leclerc si prende la pole nel Gran Premio di Russia, secondo Hamilton e terzo Vettel. Vince sempre Lewis, che si lascia alle spalle Bottas e il giovane poleman.

GP del Giappone, qualifiche del 13 ottobre

Favolosa Ferrari a Suzuka, in una qualifica disputata a poche ore dal GP dopo lo slittamento imposto dal tifone Hagibis. Prima fila tutta Rossa: pole di Vettel (quinta consecutiva per il team) e nuovo record della pista in 1:27.064. Leclerc secondo. Mercedes in seconda fila con Bottas e Hamilton. Stavolta vince il finlandese con la W10, poi Vettel e Hamilton.

GP Messico, qualifiche del 26 ottobre

La pole passa da Verstappen, penalizzato, a Leclerc. Vettel è con il monegasco in prima fila. Ma niente da fare nemmeno all’Autodromo Rodriguez. Trionfa ancora Hamilton, a un passo dal titolo, con Vettel e Bottas che lo accompagnano sul podio.

Un altro dato dice che…

Questi, invece, i team con almeno 9 pole e 3 (o meno) vittorie in una stagione nella storia della Formula 1:



- Ferrari 1974: 10 pole 3 vittorie

- Brabham 1984: 9 pole 2 vittorie

- Ferrari 2019: 9 pole 3 vittorie