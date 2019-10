Al britannico basta un 8° posto tra Austin, Interlagos e Abu Dhabi per diventare campione per la 6° volta in carriera, anche se Bottas vince e registra il giro veloce in tutte e tre.

La vittoria in Messico avvicina ulteriormente Lewis Hamilton alla conquista del Mondiale. Il sesto titolo iridato potrebbe arrivare ad Austin, nel GP degli Stati Uniti, in programma nel prossimo weekend. A 3 GP dalla fine, il britannico ha 73 punti di vantaggio (363 contro 290) sul compagno di team in Mercedes, Valtteri Bottas. Analizziamo le possibili combinazioni che porterebbero'The Hammer' a conquistare il titolo in Texas la prossima domenica.

Hamilton campione ad Austin se

Hamilton vede il titolo vicino. Per festeggiare, a Lewis basterà chiudere la gara di Austin con 52 punti di vantaggio su Bottas: questo il gap che gli consentirebbe di scendere in pista da campione in Brasile e ad Abu Dhabi.

chiude davanti a Bottas

Bottas vince, e Hamilton chiude nei primi 8

Bottas non vince

Una situazione ormai più che favorevole al pilota di Stevenage, come recita la classifica iridata. In sostanza, a Hamilton basta un 8° posto in tre gare per diventare campione per la 6° volta, anche se Bottas vince e registra il giro veloce in tutte e tre.

Classifica piloti

1 Lewis Hamilton 363

2 Valtteri Bottas 290

3 Charles Leclerc 234

4 Sebastian Vettel 230

5 Max Verstappen 220

6 Carlos Sainz Jr. 76

7 Pierre Gasly 75

8 Alexander Albon 74

9 Daniel Ricciardo 46

10 Sergio Perez 41

11 Nico Hulkenberg 36

12 Lando Norris 35

13 Daniil Kvyat 33

14 Kimi Raikkonen 31

15 Kevin Magnusen 20

16 Lance Stroll 19

17 Romain Grosjean 8

18 Antonio Giovinazzi 4

19 Robert Kubica 1

20 George Russell 0

Classifica costruttori

1 Mercedes 653

2 Ferrari 465

3 Red Bull Racing 341

4 McLaren 111

5 Renault 82

6 Toro Rosso 61

7 Racing Point 60

8 Alfa Romeo 35

9 Haas 28

10 Williams 1