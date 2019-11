“Penso che la giornata sia stata un buon inizio di fine settimana. Per fare un bilancio, la prima sessione è stata ok, meno invece le seconde libere“. Queste le prime parole con cui Charles Leclerc ha spiegato il suo venerdì di libere ad Austin. il monegasco della Ferrari, che ha chiuso le FP2 con il secondo miglior tempo, ha aggiunto: “Dobbiamo lavorare per sabato, ma sul passo gara la Mercedes è più forte, soprattutto Hamilton. Dobbiamo cercare di migliorare il long run, mentre sulla qualifica siamo competitivi. Abbiamo avuto problemi con le gomme soft, per me soprattutto al posteriore. Vanno fatti gli step giusti soprattutto per domenica".