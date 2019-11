Il team principal della Ferrari analizza la stagione e guarda alla prossima: "Abbiamo perso opportunità per problemi di affidabilità e questo è il nostro impegno per il 2020. A Maranello si sta già lavorando per la prossima stagione. Ora vogliamo vincere le ultime tre gare". Il GP degli USA è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

"Nove pole due vittorie. Bottino magro, abbiamo perso opportunità per problemi di affidabilità e questo è il nostro impegno per il 2020". Così Mattia Binotto, team principal della Ferrari, ha analizzato la stagione della Rossa con uno sguardo già al futuro. "In gara spesso non siamo veloci nonostante il vantaggio in qualifica- ha aggiunto - Se pensiamo al Messico si possono discutere le strategie, ma le Mercedes erano veloci".

L'obiettivo per il finale di stagione

"Vogliamo vincere le ultime tre gare - ha proseguito Binotto - Dobbiamo consolidare il secondo posto nel Mondiale Costruttori, per noi 2020 è già iniziato. A Maranello si lavora per la prossima stagione, ma anche in pista ogni dettaglio è importante per migliorare. Vorremo fare bene e portare tre vittorie a casa per poi continuare a crescere".