Un secondo e un quarto tempo. Così è stato il venerdì di libere per Sebastian Vettel al COTA. Il tedesco della Ferrari ha chiuso le FP2 a tre decimi dal compagno di squadra Charles Leclerc, lasciandosi alle spalle la Mercedes di Valtteri Bottas e la Red Bull di Alexander Albon. “Abbiamo cominciato bene, la macchina ha dato buone sensazioni e sul giro secco dovremmo essere lì - ha detto - Sulla configurazione gara, invece, dobbiamo ancora lavorare. Ho faticato nel long run, quando ho montato le gomme dure nuove non ha avuto quel feeling in più che mi aspettavo. Lavoreremo per migliorare la macchina e per individuare la strategia migliore, speriamo di azzeccare tutto”.