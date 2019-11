Deluso e via dalla pista dopo le qualifche con la rabbia che era evidente anche sotto il casco. Lewis Hamilton, a un passo dal suo sesto titolo, non è e non può essere contento del quinto posto nel sabato di Austin: "È stata una qualifica piuttosto negativa, ma è andata così e si deve guardare avanti. Bottas ha fatto un gran lavoro, mentre io non ero in forma. L'incomprensione con Verstappen e Kvyat? Nulla di che. Non penso alla strategia di gara adesso, voglio solo digerire questa qualifica".