Hamilton si è laureato per la sesta volta campione del mondo di F1. Gli è bastato il secondo posto nel GP degli Stati Uniti dopo un bel duello con il compagno di scuderia Bottas, che gli ha soffiato il successo a pochi giri dalla fine. Sul podio texano anche l'olandese Verstappen. Male la Ferrari: quarta ma staccatissima con Leclerc. Vettel si ritira dopo 8 giri. La F1 torna il 17 novembre con il GP del Brasile, gara in diretta su Sky

Lewis Hamilton prova a indossare i panni del cannibale, per prendersi con prepotenza anche il GP degli Stati Uniti, ma alla fine si 'accontenta' di laurearsi per la sesta volta campione del mondo di Formula 1. Il britannico viene superato a pochi giri dalla fine dal compagno di scuderia Valtteri Bottas, che deve però faticare per conquistare un successo che aveva meritato per tutta la gara, cominciata (e conclusa) in testa dopo la pole di ieri. Il finlandese esulta, ma soprattutto esulta il compagno britannico, ormai vera leggenda dell'automobilismo mondiale, con sei-titoli-sei che gli permettono di portarsi a un solo trionfo dal mito Michael Schumacher.