Può sembrare una formalità, ma la entry list del prossimo campionato di F1 pubblicata dalla Federazione è già un passo verso la nuova stagione che scatterà il 16 marzo in Australia (diretta Sky e streaming su NOW). Qui i team, i telai, i motori e ovviamente i piloti. Ma c'è ancora un nodo da sciogliere per la Racing Bulls

IL CALENDARIO F1 DEL MONDIALE 2025