La stagione 2024 di Formula 1 ha registrato numeri da sogno. Dall'aumento di pubblico in tutto il mondo per i Gran Premi, fino al seguito sui social media, senza dimenticare il gran numero di nuovi accordi firmati e rinnovi annunciati. Il Mondiale tornerà dal 14-16 marzo con la gara inaugurale di Melbourne: diretta Sky e streaming su NOW

IL RIEPILOGO DEI TEST DI ABU DHABI