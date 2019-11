"Move up and down" con Sainz e Norris. Un video postatao sui social dai piloti McLaren è diventato virale: è una sorta di "balletto" in macchina che molti, con la necessaria e obbligatoria prudenza alla guida, hanno già imitato. E il rookie britannico canta la "canzone" di quello che è ormai diventato il #mclarenchallenge